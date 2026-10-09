Ketika ditanya tentang Carter-Vickers dan situasi umum di ‘Paradise’, mantan bintang Celtic Stubbs, yang berbicara bekerja sama dengan Gambler Media, mengatakan kepada GOAL: “Dia tidak tampil di level itu.

“Saya pikir musim lalu ada bagian-bagian yang sangat bagus dari permainannya dan lagi-lagi dia cedera, yang membuat Celtic merindukannya ketika dia tidak ada di tim. Dia kehilangan besar. Tetapi saya pikir jika Anda melihat Celtic saat ini, mereka tidak tampil mendekati level yang, yang paling penting, ingin dilihat para fans.

“Dan saya pikir itu tercermin dari dua laga Old Firm yang baru-baru ini dimainkan. Rangers mengalami perubahan besar dalam hal personel. Celtic punya beberapa perubahan dan mendatangkan pemain. Tetapi bagi saya, saya pikir ada penurunan kualitas yang nyata di Celtic.

“Dan mereka menghadapi Rangers dalam posisi yang mereka inginkan dalam hal terus melaju dan benar-benar menegaskan otoritas mereka. Dan entah mengapa, Celtic selalu tampak hanya mengeluarkan cukup banyak, atau sepertinya mengeluarkan, secukupnya saja. Dan Anda bertanya-tanya apakah sikap secukupnya itu akan berbalik menggigit mereka.”