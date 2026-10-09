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Mengapa rumor transfer Premier League seputar bintang USMNT Cameron Carter-Vickers meredup saat mantan bek tengah Celtic melayangkan peringatan belanja kepada Celtic
Carter-Vickers merupakan lulusan akademi Tottenham Hotspur
Carter-Vickers, kelahiran Southend, bergabung dengan sistem akademi muda Spurs pada usia 11 tahun dan menunjukkan potensi yang cukup untuk tampil di ajang Piala FA dan Piala Liga bersama raksasa London utara tersebut. Namun, jalannya untuk mendapatkan menit bermain reguler di tim utama tetap terhalang.
Hal itu membuatnya beberapa kali menjalani masa peminjaman, dengan salah satunya membawanya ke Glasgow pada 2020-21. Setelah tampil mengesankan bersama Celtic, kesepakatan permanen senilai £6 juta ($8 juta) pun tercapai. Pada titik itu, pengakuan di level internasional senior bersama Amerika Serikat sudah lebih dulu diraihnya.
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Bintang Piala Dunia USMNT memunculkan rumor transfer Premier League
Rencananya adalah mengamankan peran reguler di klub dan tim nasional. Awal yang positif dalam proses itu sempat dinikmati, dengan USMNT terwakili di Piala Dunia 2022 di Qatar, setelah hampir tiga tahun tanpa memenangkan satu caps.
Penampilan bersama Celtic mendorong Carter-Vickers kembali ke lingkaran itu, dengan tampilan dominan yang memperlihatkan kekuatan dan gairah yang ia miliki. Tidak butuh waktu lama bagi rumor ketertarikan dari Premier League untuk muncul.
Tidak ada penjualan yang disetujui dan pemain berusia 28 tahun itu belakangan ini makin sulit menemukan puncak performa dan kebugaran-nya. Ia bukan satu-satunya yang masuk kategori tersebut, sementara banyak pihak bertanya-tanya mengapa Celtic menahan diri dari dorongan untuk berbelanja lebih besar demi memperkuat skuad mereka dan mempertahankan keunggulan yang sering kali nyaman atas rival Old Firm mereka, Rangers.
Mengapa minat menurun dan apakah Celtic membelanjakan cukup?
Ketika ditanya tentang Carter-Vickers dan situasi umum di ‘Paradise’, mantan bintang Celtic Stubbs, yang berbicara bekerja sama dengan Gambler Media, mengatakan kepada GOAL: “Dia tidak tampil di level itu.
“Saya pikir musim lalu ada bagian-bagian yang sangat bagus dari permainannya dan lagi-lagi dia cedera, yang membuat Celtic merindukannya ketika dia tidak ada di tim. Dia kehilangan besar. Tetapi saya pikir jika Anda melihat Celtic saat ini, mereka tidak tampil mendekati level yang, yang paling penting, ingin dilihat para fans.
“Dan saya pikir itu tercermin dari dua laga Old Firm yang baru-baru ini dimainkan. Rangers mengalami perubahan besar dalam hal personel. Celtic punya beberapa perubahan dan mendatangkan pemain. Tetapi bagi saya, saya pikir ada penurunan kualitas yang nyata di Celtic.
“Dan mereka menghadapi Rangers dalam posisi yang mereka inginkan dalam hal terus melaju dan benar-benar menegaskan otoritas mereka. Dan entah mengapa, Celtic selalu tampak hanya mengeluarkan cukup banyak, atau sepertinya mengeluarkan, secukupnya saja. Dan Anda bertanya-tanya apakah sikap secukupnya itu akan berbalik menggigit mereka.”
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Jadwal Celtic 2026-27: Dua kekalahan menyakitkan di derby Old Firm
Celtic memasuki jeda internasional pertama musim 2026-27 setelah menelan tiga kekalahan beruntun di semua kompetisi. Dua di antaranya, dalam ajang Premiership dan Piala Liga Skotlandia, terjadi saat menghadapi rival berat Rangers, yang membuat tekanan terhadap pelatih kepala yang sangat berpengalaman, Martin O’Neill, kian meningkat.
Carter-Vickers, yang ditemani sesama bintang USMNT Auston Trusty, tahu bahwa respons positif dibutuhkan dari sang juara bertahan di Glasgow ketika mereka kembali bermain pada hari Minggu dalam laga tandang melawan Motherwell.
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