Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Mengapa Rodri menolak transfer impian ke Real Madrid demi Barcelona? Di balik transfer £65 juta Manchester City dan kesalahan FATAL yang dibuat Jose Mourinho
Kurangnya keyakinan Real terbukti fatal
Dalam perkembangan mengejutkan yang mengguncang sepak bola Spanyol, Rodri dikabarkan akan bergabung dengan Barcelona dari Man City dalam kesepakatan senilai sekitar £65 juta. Meski gelandang bertahan itu sudah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Bernabeu, minimnya antusiasme yang jelas dari petinggi Real Madrid dan kekhawatiran atas keharmonisan skuad mereka membuat rival abadi mereka mampu bergerak lebih cepat, menurut Marca.
Keraguan internal di Valdebebas terkait gaya bermain pemain berusia 30 tahun itu dilaporkan menghambat upaya perekrutan. Para pengkritik di dalam klub disebut-sebut menilai bahwa Rodri "terlalu memperlambat aliran bola" dan menyarankan bahwa raksasa Bernabeu itu justru mencari "profil yang lebih dinamis dengan kekuatan lebih" untuk lini tengah.
- Getty Images Sport
Serangan pesona habis-habisan Barcelona membuahkan hasil
Pendekatan awal Real Madrid terasa lebih seperti formalitas ketimbang upaya serius. Meski presiden klub Florentino Perez dan CEO Jose Angel Sanchez sempat menghubungi, pelatih kepala yang baru ditunjuk, Mourinho, memilih untuk tidak menelepon Rodri secara langsung. Kurangnya keterlibatan personal ini terasa sangat mencolok, mengingat Mourinho memang melakukan panggilan pribadi kepada Marc Cucurella dan mantan rekan setim Rodri, Bernardo Silva.
Sebaliknya, Barcelona mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memastikan kesepakatan itu tercapai. Hansi Flick, Joan Laporta, dan Deco semuanya secara pribadi menghubungi pemain Spanyol itu untuk memaparkan proyek yang ditawarkan. Sentuhan personal itu juga meluas ke ruang ganti, dengan beberapa anggota skuad Barcelona menghubungi rekan setim mereka di tim nasional tersebut.
Bom waktu yang terus berdetak di Bernabeu
Di luar upaya perekrutan secara personal, stabilitas proyek olahraga masing-masing memainkan peran yang sangat besar dalam proses pengambilan keputusan. Barcelona telah mengamankan gelar La Liga secara beruntun dan menawarkan identitas taktik yang jelas yang meniru tim nasional Spanyol. Sebaliknya, kubu Real Madrid disebut sebagai potensi 'bom waktu' setelah akhir yang sulit pada kampanye sebelumnya yang ditandai oleh perselisihan internal yang terekspos ke publik.
Faktor finansial dilaporkan identik, dengan kedua raksasa Spanyol menawarkan paket yang sama. Ini menegaskan bahwa keputusan tersebut murni bersifat olahraga dan didasarkan pada lingkungan yang membuat Rodri merasa paling nyaman. Terlepas dari kedekatan masa kecilnya dengan kota Madrid, gelandang itu memprioritaskan gaya bermain tim asuhan Flick.
- Getty Images Sport
Era baru dimulai di Camp Nou
Proses transfer ini bergerak cepat, dengan kapten juara Piala Dunia itu diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun yang bisa membuatnya bertahan di klub hingga 2030. Kepergiannya dari Manchester City menandai pergeseran signifikan dalam keseimbangan kekuatan di sepak bola Eropa, karena City kehilangan motor dari dominasi mereka dalam beberapa tahun terakhir.
Tes medis dijadwalkan pada Rabu pagi di fasilitas latihan Barcelona. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, klub berniat memperkenalkan rekrutan bintang baru mereka sebelum pertandingan Trofi Joan Gamper melawan raksasa Mesir, Al-Ahly. Meski masalah kebugaran membuat debutnya akan sedikit tertunda, antusiasme di sekitar Camp Nou begitu terasa.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami