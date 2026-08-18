Dalam perkembangan mengejutkan yang mengguncang sepak bola Spanyol, Rodri dikabarkan akan bergabung dengan Barcelona dari Man City dalam kesepakatan senilai sekitar £65 juta. Meski gelandang bertahan itu sudah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Bernabeu, minimnya antusiasme yang jelas dari petinggi Real Madrid dan kekhawatiran atas keharmonisan skuad mereka membuat rival abadi mereka mampu bergerak lebih cepat, menurut Marca.

Keraguan internal di Valdebebas terkait gaya bermain pemain berusia 30 tahun itu dilaporkan menghambat upaya perekrutan. Para pengkritik di dalam klub disebut-sebut menilai bahwa Rodri "terlalu memperlambat aliran bola" dan menyarankan bahwa raksasa Bernabeu itu justru mencari "profil yang lebih dinamis dengan kekuatan lebih" untuk lini tengah.



