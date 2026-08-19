Winger bertenaga itu bertekad menunjukkan kepada City apa yang mampu ia lakukan, dengan sang ayah, Emile, berbicara bekerja sama dengan situs taruhan Premier League BetWright, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya soal keputusan meninggalkan Inggris: “Saya pikir pada usia 17, 18 tahun, jika Anda siap bermain di tim utama dan Anda tidak mendapatkannya, dan pada akhirnya memang tidak akan mendapatkannya di Inggris, Anda harus pergi ke suatu tempat yang punya rekam jejak terbukti. Jerman terlihat punya rekam jejak yang terbukti.

“Sistem pemain muda kami, dalam arti tim nasional kelompok umur, kami punya beberapa pemain yang fantastis. Orang-orang Jerman sudah melihat itu berulang kali pada para pemain tersebut. Mengapa kami tidak diberi kesempatan di Inggris?

“Kami seharusnya tidak selalu harus pergi ke Jerman, kami seharusnya tidak selalu harus pergi ke Belgia, kami seharusnya tidak selalu harus pergi ke Prancis. Itulah yang terjadi. Kami membeli pemain di Inggris dari Prancis, dari Jerman, pada usia 20, 21 tahun. Kami punya pemain berusia 20, 21 tahun yang sudah rutin bermain melawan mereka di level internasional, dan mengalahkan mereka.

“Dan dianggap sebagai angkatan bersama Sancho, Phil Foden, angkatan itu, saya pikir Marc Guehi juga, dianggap sebagai yang terbaik di Eropa. Tetapi kami tidak diberi kesempatan. Marc Guehi berada di Chelsea, dia tidak mendapat kesempatan di Chelsea, dia harus pergi.

“Tetapi yang lain semuanya mendapat kesempatan di negara mereka masing-masing. Dan saya mengerti, karena di Inggris kami punya liga terbesar dan mungkin liga terbaik. Tetapi anak-anak kami tidak akan pernah mendapat kesempatan.

“Anak saya [Jaden] sekarang 20, sebentar lagi 21. Pada usia 22 saya pindah ke Liverpool setelah bermain selama lima musim [di Leicester]. Jadi sekarang terlalu banyak anak yang, saya tidak akan bilang tertahan, tetapi mereka kehilangan tahun-tahun penting untuk belajar pada usia 18, 19, 20 karena bermain di tim U-21, yang tidak memberi Anda apa-apa. Selain EFL Trophy, yang bagus. Saya suka itu, saya sangat menyukainya, tetapi itu dua pertandingan.”