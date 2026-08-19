Getty/GOAL
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Mengapa Reigan Heskey meninggalkan Manchester City dan mengikuti jejak Jude Bellingham serta Jadon Sancho, saat sang ayah, mantan bintang Liverpool dan Inggris Emile, menjelaskan transfer ke Bundesliga
Jaden Heskey juga merupakan bagian dari sistem akademi Manchester City
Reigan sempat menimba ilmu di sistem akademi City bersama saudaranya, Jaden, yang menikmati masa peminjaman di Sheffield Wednesday musim lalu. Keduanya sangat dihargai oleh Chelsea, tetapi peluang tampil di tim utama klub raksasa Premier League itu selalu terbatas.
Ada saatnya jalur karier alternatif perlu dipertimbangkan, dengan Reigan memutuskan bahwa musim panas 2026 adalah waktu yang ideal untuk mengubah arah. Ia memilih melebarkan sayap jauh ke luar zona nyamannya sebagai pesepakbola profesional.
- Getty
Heskey telah mengikuti jejak Sancho dan Bellingham ke Bundesliga
Ia bukan yang pertama melakukan itu, dan juga bukan yang terakhir. Sancho, yang juga pernah terdaftar di City, pindah ke Borussia Dortmund pada 2017. Tiga tahun kemudian, ia disusul di Signal Iduna Park oleh sesama pemain internasional Inggris Bellingham, dengan adik laki-laki Jude, Jobe, juga mengambil langkah tersebut.
Heskey, dengan satu penampilan di Carabao Cup untuk City, kini berada di Cologne. Kesepakatan yang membawanya ke sana pada akhirnya bisa bernilai hingga £8 juta ($11 juta), dengan berbagai bonus turut diperhitungkan dalam nilai tersebut.
Mengapa Heskey menukar raksasa Premier League dengan Bundesliga?
Winger bertenaga itu bertekad menunjukkan kepada City apa yang mampu ia lakukan, dengan sang ayah, Emile, berbicara bekerja sama dengan situs taruhan Premier League BetWright, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya soal keputusan meninggalkan Inggris: “Saya pikir pada usia 17, 18 tahun, jika Anda siap bermain di tim utama dan Anda tidak mendapatkannya, dan pada akhirnya memang tidak akan mendapatkannya di Inggris, Anda harus pergi ke suatu tempat yang punya rekam jejak terbukti. Jerman terlihat punya rekam jejak yang terbukti.
“Sistem pemain muda kami, dalam arti tim nasional kelompok umur, kami punya beberapa pemain yang fantastis. Orang-orang Jerman sudah melihat itu berulang kali pada para pemain tersebut. Mengapa kami tidak diberi kesempatan di Inggris?
“Kami seharusnya tidak selalu harus pergi ke Jerman, kami seharusnya tidak selalu harus pergi ke Belgia, kami seharusnya tidak selalu harus pergi ke Prancis. Itulah yang terjadi. Kami membeli pemain di Inggris dari Prancis, dari Jerman, pada usia 20, 21 tahun. Kami punya pemain berusia 20, 21 tahun yang sudah rutin bermain melawan mereka di level internasional, dan mengalahkan mereka.
“Dan dianggap sebagai angkatan bersama Sancho, Phil Foden, angkatan itu, saya pikir Marc Guehi juga, dianggap sebagai yang terbaik di Eropa. Tetapi kami tidak diberi kesempatan. Marc Guehi berada di Chelsea, dia tidak mendapat kesempatan di Chelsea, dia harus pergi.
“Tetapi yang lain semuanya mendapat kesempatan di negara mereka masing-masing. Dan saya mengerti, karena di Inggris kami punya liga terbesar dan mungkin liga terbaik. Tetapi anak-anak kami tidak akan pernah mendapat kesempatan.
“Anak saya [Jaden] sekarang 20, sebentar lagi 21. Pada usia 22 saya pindah ke Liverpool setelah bermain selama lima musim [di Leicester]. Jadi sekarang terlalu banyak anak yang, saya tidak akan bilang tertahan, tetapi mereka kehilangan tahun-tahun penting untuk belajar pada usia 18, 19, 20 karena bermain di tim U-21, yang tidak memberi Anda apa-apa. Selain EFL Trophy, yang bagus. Saya suka itu, saya sangat menyukainya, tetapi itu dua pertandingan.”
- Getty
Heskey membuat satu penampilan di tim senior untuk Manchester City
Reigan Heskey memang tampil dalam dua pertandingan EFL Trophy untuk City musim lalu, melawan Bolton dan Rotherham, tetapi satu-satunya pengalaman di level senior didapatnya saat masuk dari bangku cadangan dengan tujuh menit tersisa dalam laga Carabao Cup melawan Huddersfield.
Waktu bermain yang lebih banyak semestinya bisa didapat di Jerman, dengan pemain muda yang menarik perhatian banyak orang di Piala Dunia U17 2025, dengan mencetak empat gol di turnamen itu, siap menyambut kepercayaan yang tidak ia dapatkan di Manchester.
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