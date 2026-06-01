Mengapa Reece James belum meminta saran "menang" dari saudarinya, Lauren, saat Timnas Inggris berusaha meniru prestasi gemilang Timnas Wanita Inggris yang berhasil meraih trofi
Kesuksesan saudara kandung dan rahasia kesuksesan
Keluarga James telah menjadi identik dengan sepak bola elit di Inggris, dengan Reece dan Lauren sama-sama membela Chelsea serta negara mereka di level tertinggi. Mengingat Lauren telah memainkan peran penting dalam kesuksesan The Lionesses, banyak yang bertanya-tanya apakah Reece meminta nasihat dari adik perempuannya itu mengenai cara menghadapi tekanan di turnamen internasional besar. Namun, kapten Chelsea ini tetap percaya diri dengan kemampuannya sendiri.
Saat ditanya dalam wawancara dengan majalah GQ apakah Lauren pernah memberikan nasihat tentang cara melewati garis finis, James menjawab dengan tegas: "Tidak, saya rasa tidak. Mungkin jika saya belum pernah memenangkan apa pun [dia akan melakukannya], tapi saya sudah memiliki pengalaman menang sebelumnya, saya tahu rasanya dan apa yang dibutuhkan." Meskipun tidak ada pertukaran taktik, kebanggaan atas prestasi saudarinya terlihat jelas. "Saya selalu tahu bahwa levelnya adalah tampil di panggung besar dalam pertandingan-pertandingan terbesar dan saya sama sekali tidak terkejut. Saya bangga melihatnya bermain untuk Chelsea dan mewakili Inggris," tambahnya.
Bertemu Kembali dengan Thomas Tuchel
Penunjukan Thomas Tuchel sebagai pengganti Gareth Southgate telah memberikan dorongan besar bagi James. Setelah bersama-sama menjuarai Liga Champions di Stamford Bridge, keduanya saling menghormati, dan James yakin hal itu akan sangat penting bagi prospek timnas Inggris di Amerika Serikat. Pemain berusia 26 tahun itu merasa senang melihat mantan manajer klubnya itu mengambil alih kendali timnas pada momen yang sangat krusial ini.
"Kami memiliki hubungan yang sangat baik, jadi saya senang bisa bekerja sama lagi dengan seseorang yang mengenal saya dan tahu cara memaksimalkan potensi saya," jelas James. Saat membahas apa yang membuat pelatih asal Jerman itu menjadi orang yang tepat untuk posisi tersebut, ia melanjutkan: "Menurut saya, dia adalah salah satu manajer terbaik. Bagi saya, dia telah meraih kemenangan di level tertinggi. Dia telah melatih sejumlah tim kelas dunia dan saya percaya padanya, gaya permainannya, serta apa yang dia inginkan. Dia mampu mengeluarkan yang terbaik dari setiap individu dan tim."
Mengatasi rasa kecewa karena tidak bisa ikut serta
Gagal tampil di Piala Dunia 2022 di Qatar akibat cedera lutut tetap menjadi sumber motivasi bagi James. Rasa frustrasi karena harus menonton dari pinggir lapangan justru semakin mempertajam fokusnya menjelang turnamen mendatang, sekaligus memicu keinginannya untuk membuktikan bahwa para pengkritiknya salah. Kini, setelah kembali ke kondisi fisik prima dan memimpin tim sebagai kapten di Chelsea, James merasa berada dalam posisi terbaik untuk berkontribusi pada musim panas bersejarah bagi sepak bola Inggris.
"Banyak orang meragukan saya dan menganggap saya sudah habis. Tapi [hal itu] memberi saya semangat besar untuk kembali lebih kuat," aku James. "Saya selalu tahu bahwa saya cukup baik dan akan pulih kembali. Sejujurnya, hal itu sudah ada di pikiran saya sejak 2022, karena saya melewatkan [Qatar] dan impian saya adalah bermain di Piala Dunia, mengangkat trofi Piala Dunia, dan membantu negara saya. Sejak saat itu, saya menargetkan hal ini dan berusaha melakukan segala yang saya bisa untuk mencapainya."
Membangun warisan untuk masa depan
Meskipun sejarah tim nasional Inggris dipenuhi dengan "generasi emas" yang gagal mencapai target, James tetap fokus pada masa kini. Ia mengakui kualitas skuad saat ini, yang diperkuat oleh pemain seperti Jude Bellingham dan Harry Kane, namun menegaskan bahwa tim ini bermain demi kejayaan mereka sendiri, bukan untuk menebus kegagalan para ikon masa lalu. Komitmennya terhadap Chelsea, setelah baru-baru ini menandatangani kontrak jangka panjang, tetap menjadi landasan kariernya.
"Setiap kali mengenakan seragam, Anda [hanya] ingin mewakili Inggris sebaik mungkin, dan cara terbaiknya adalah dengan memenangkan trofi," kata James. Merenungkan perannya sebagai pemimpin, ia mencatat bagaimana jabatan kapten telah membuatnya lebih matang: "Saya sekarang lebih tua, lebih berpengalaman. Hidup dan sepak bola adalah dua hal yang sangat berbeda, tetapi [menjadi kapten telah memberi saya] pemahaman yang lebih dalam tentang latar belakang orang-orang, budaya tempat mereka tinggal. Saya selalu berusaha membuat mereka merasa nyaman karena Chelsea adalah salah satu klub terbesar di dunia, jadi semakin nyaman mereka, semakin baik pula penampilan mereka."