Keluarga James telah menjadi identik dengan sepak bola elit di Inggris, dengan Reece dan Lauren sama-sama membela Chelsea serta negara mereka di level tertinggi. Mengingat Lauren telah memainkan peran penting dalam kesuksesan The Lionesses, banyak yang bertanya-tanya apakah Reece meminta nasihat dari adik perempuannya itu mengenai cara menghadapi tekanan di turnamen internasional besar. Namun, kapten Chelsea ini tetap percaya diri dengan kemampuannya sendiri.

Saat ditanya dalam wawancara dengan majalah GQ apakah Lauren pernah memberikan nasihat tentang cara melewati garis finis, James menjawab dengan tegas: "Tidak, saya rasa tidak. Mungkin jika saya belum pernah memenangkan apa pun [dia akan melakukannya], tapi saya sudah memiliki pengalaman menang sebelumnya, saya tahu rasanya dan apa yang dibutuhkan." Meskipun tidak ada pertukaran taktik, kebanggaan atas prestasi saudarinya terlihat jelas. "Saya selalu tahu bahwa levelnya adalah tampil di panggung besar dalam pertandingan-pertandingan terbesar dan saya sama sekali tidak terkejut. Saya bangga melihatnya bermain untuk Chelsea dan mewakili Inggris," tambahnya.