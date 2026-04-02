Mengapa PSG TIDAK akan mencoba merekrut Eduardo Camavinga, yang menjadi incaran transfer Real Madrid dari Liga Premier
PSG sudah memiliki barisan gelandang yang kuat
PSG telah mengubah strategi transfernya dalam beberapa jendela transfer terakhir, dengan fokus pada pemain-pemain yang memiliki atribut spesifik yang sesuai dengan kebutuhan taktis pelatih Luis Enrique. Dengan pemain seperti Vitinha dan João Neves yang telah menjadi bagian penting dari skuad, Onze Mondial menyebutkan bahwa klub tidak berencana untuk merekrut Camavinga, dan diperkirakan tidak akan ada upaya untuk mendatangkannya pada jendela transfer musim panas.
Kekecewaan semakin memuncak di Bernabeu
Spekulasi seputar pemain berusia 23 tahun ini sebagian besar bermula dari situasinya saat ini di Madrid. Sejak bergabung dari Rennes, pemain asal Prancis ini kesulitan mengamankan posisi starter tetap di posisi favoritnya. Sebaliknya, fleksibilitas taktisnya membuatnya diturunkan sebagai gelandang bertahan, pemain sayap, dan bahkan bek kiri, yang menghambat kemampuannya untuk berkembang di klub raksasa La Liga tersebut.
Kurangnya peran tetap ini telah menyebabkan ketidakpuasan yang semakin meningkat. Camavinga sering kali mendapati dirinya duduk di bangku cadangan selama pertandingan-pertandingan paling krusial musim ini, sebuah tren yang berlanjut setelah penunjukan Alvaro Arbeloa. Laporan-laporan menyebutkan bahwa peran sekunder tersebut dilaporkan telah membuat mantan pemain berbakat Rennes ini merasa tidak puas dengan statusnya saat ini di skuad.
Klub-klub raksasa Liga Premier dalam keadaan siaga penuh
Meskipun PSG tampaknya enggan memanfaatkan peluang ini, minat terhadap Camavinga tetap tinggi di seluruh Eropa. Atribut fisik dan kualitas teknisnya dianggap sangat cocok dengan intensitas sepak bola Inggris. Beberapa klub besar Liga Premier dikabarkan memantau situasi ini dengan cermat menjelang dibukanya jendela transfer musim panas.
Real Madrid, yang secara historis enggan melepas talenta muda, mungkin terpaksa mempertimbangkan opsi-opsi mereka jika sang pemain mendesak untuk hengkang. Ada spekulasi bahwa klub mungkin terbuka terhadap tawaran jika penilaian yang tepat terpenuhi, terutama karena mereka berencana untuk memperbarui area lain di lapangan selama perombakan musim panas yang potensial.
Belum ada keputusan akhir mengenai masa depan
Terlepas dari desas-desus yang beredar baik dari Spanyol maupun Prancis, Camavinga belum mengambil keputusan pasti mengenai langkah selanjutnya. Gelandang tersebut masih terikat kontrak dan secara teori merupakan bagian dari visi jangka panjang Madrid, meskipun menit bermainnya saat ini tidak mencerminkan status tersebut. Beberapa pekan ke depan akan menjadi krusial dalam menentukan apakah ia mampu kembali merebut peran kepemimpinan di bawah asuhan Arbeloa.
Taruhannya sangat tinggi mengingat kalender internasional di tahun Piala Dunia. Waktu bermain yang berkurang di level klub telah memengaruhi posisinya di tim nasional Prancis, sehingga peran sebagai starter reguler menjadi prioritas bagi sang pemain. Untuk saat ini, meskipun Liga Premier masih bisa menjadi pilihan, kepindahan ke PSG tampaknya sudah pasti tidak akan terjadi.