Mengapa PSG TIDAK akan mencoba merekrut Eduardo Camavinga, yang menjadi incaran transfer Real Madrid dari Liga Premier

Spekulasi seputar pemain berusia 23 tahun ini sebagian besar bermula dari situasinya saat ini di Madrid. Sejak bergabung dari Rennes, pemain asal Prancis ini kesulitan mengamankan posisi starter tetap di posisi favoritnya. Sebaliknya, fleksibilitas taktisnya membuatnya diturunkan sebagai gelandang bertahan, pemain sayap, dan bahkan bek kiri, yang menghambat kemampuannya untuk berkembang di klub raksasa La Liga tersebut.

Kurangnya peran tetap ini telah menyebabkan ketidakpuasan yang semakin meningkat. Camavinga sering kali mendapati dirinya duduk di bangku cadangan selama pertandingan-pertandingan paling krusial musim ini, sebuah tren yang berlanjut setelah penunjukan Alvaro Arbeloa. Laporan-laporan menyebutkan bahwa peran sekunder tersebut dilaporkan telah membuat mantan pemain berbakat Rennes ini merasa tidak puas dengan statusnya saat ini di skuad.