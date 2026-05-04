Mengapa pidato-pidato yang menginspirasi telah memungkinkan ‘pemimpin para pemain’ Martin O’Neill untuk sukses di Celtic pada usia 74 tahun
O'Neill mengambil alih setelah Rodgers dan Nancy hengkang
Setelah pengunduran diri Brendan Rodgers pada bulan Oktober, O’Neill setuju untuk mengambil alih jabatan sebagai pelatih sementara — lebih dari dua dekade setelah masa jabatannya sebelumnya di bangku cadangan ‘Paradise’ berakhir. Tak terelakkan, muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana mantan manajer Leicester dan Aston Villa ini akan tampil setelah enam tahun absen dari dunia kepelatihan.
O’Neill membantu menstabilkan tim Celtic sebelum menyerahkan tongkat estafet kepada Wilfried Nancy. Pelatih asal Prancis itu, yang datang dari klub MLS Columbus Crew, hanya bertahan delapan pertandingan dalam 33 hari di kursi kepelatihan sebelum kontraknya diputus.
Pengalaman menghadapi tekanan dalam laga Old Firm telah sangat membantu O'Neill
Kehadiran yang menenangkan kembali dibutuhkan, dan pada 5 Januari O’Neill ditunjuk dengan kontrak hingga akhir musim. Ia telah membantu Celtic tetap bersaing dalam perburuan gelar domestik, dengan The Hoops kini mengoleksi poin yang sama dengan Hearts di puncak klasemen.
Para skeptis pun dibungkam dengan gemilang, karena O’Neill kembali dengan mulus ke posisi panas yang sudah sangat ia kuasai. Pengalaman sebelumnya dalam sorotan Old Firm telah sangat membantu mantan pemain sayap Nottingham Forest yang pernah menjuarai Piala Eropa ini.
Apa yang membuat O'Neill istimewa dan mampu beradaptasi di era mana pun?
Saat ditanya apakah O'Neill merupakan bukti bahwa metode tertentu bisa berhasil di era mana pun, mantan pemain pinjaman Celtic, Gray—yang sempat bekerja di bawah asuhan seorang pelatih yang sangat menuntut pada tahun 2003—mengatakan kepada GOAL dalam wawancara eksklusif: "Ya, ada beberapa manajer yang bisa melatih di era mana pun, dan menurut saya Martin jelas salah satunya.
“Dia seorang pemimpin, dia pemimpin para pemain. Saat dia berbicara, kamu mendengarkan. Saat dia berbicara dan memberikan informasi, kamu menerimanya, memahaminya, dan ingin mencoba melakukannya sebaik mungkin. Dia punya bakat alami untuk memenangkan pertandingan sepak bola, dan dia punya bakat untuk mengeluarkan potensi terbaik para pemain.
“Meskipun waktu saya di bawah asuhan Martin di Celtic cukup singkat, beberapa pidatonya atau pidato di babak istirahat dalam pertandingan adalah yang terbaik yang pernah saya dengar. Anda ingin menembus tembok demi bermain untuknya, itulah tipe manajer yang saya inginkan memimpin klub saya.”
Celtic masih berpeluang merebut gelar Liga Utama dan Piala Skotlandia
O’Neill tampaknya tidak masuk dalam daftar calon pelatih tetap untuk musim 2026-27, sementara Celtic tengah menjajaki pasar untuk mencari pengganti yang tepat bagi legenda klub tersebut yang akan pensiun dengan reputasi yang tetap terjaga.
The Hoops masih memiliki tiga pertandingan liga tersisa di musim ini, dimulai dengan laga derby melawan rival abadi mereka, Rangers, pada hari Minggu, sebelum menghadapi Dunfermline di final Piala Skotlandia pada 23 Mei - dengan O’Neill berupaya meninggalkan Glasgow dengan tambahan gelar juara di dalam daftar prestasinya yang gemilang.