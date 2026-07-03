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Mengapa Pertandingan Rayan Cherki vs Didier Deschamps ‘bukanlah drama’, sebagaimana dijelaskan oleh mantan pemain timnas Prancis mengenai kekecewaan sang playmaker Man City yang penuh teka-teki terkait Piala Dunia
Cherki berada di belakang Mbappé, Dembélé, Olise, dan Barcola dalam skuad Prancis
Meskipun mencatatkan musim debut yang mengesankan di Etihad Stadium di bawah asuhan pelatih kepala yang menuntut, Pep Guardiola—dengan meraih gelar FA Cup dan Carabao Cup sekaligus menjadi idola para penggemar—Cherki harus menghadapi persaingan ketat untuk memperebutkan tempat di tim nasional.
Prancis dikaruniai banyak talenta di lini serang, dengan ‘Galactico’ Real Madrid, Kylian Mbappe, memimpin barisan depan sebagai kapten. Ia didukung dengan baik oleh raja assist Bayern Munich, Michael Olise, pemenang Ballon d’Or, Ousmane Dembele, dan pemain sayap Paris Saint-Germain, Bradley Barcola.
Cherki telah tampil dalam keempat pertandingan Piala Dunia Prancis sejauh ini, namun total menit bermainnya hanya 55 menit — karena ia selalu memulai setiap pertandingan dari bangku cadangan. Ia baru dimasukkan pada menit ke-85 dalam kemenangan 3-0 atas Swedia di babak 32 besar.
Cherki tampak mengabaikan Deschamps setelah kemenangan atas Swedia
Setelah pertandingan itu berakhir, Deschamps turun ke lapangan untuk memberi selamat kepada para pemainnya. Cherki tertangkap kamera sedang berusaha sekuat tenaga menghindari interaksi dengan pelatih kepala, dengan tos yang kurang antusias sebagai upaya terbaik yang bisa dilakukannya sambil melambaikan tangan ke arah penonton dan membungkuk untuk merapikan kaus kakinya.
Muncul pertanyaan apakah semuanya baik-baik saja di kubu Prancis — mengingat Les Bleus pernah mengalami pemberontakan di barisan mereka pada tahun 2010 ketika Nicolas Anelka dipulangkan oleh Raymond Domenech dan para pemain melakukan protes. Saha menegaskan tidak ada kekhawatiran semacam itu pada tahun 2026.
Kerusuhan pada 2010: Apakah Prancis akan kembali menghadapi kerusuhan terkait Piala Dunia?
Mantan penyerang tersebut—yang telah membela timnas negaranya dalam 20 pertandingan dan berbicara atas undangan Freebets.com, situs yang menaungi situs-situs taruhan terbaik—mengatakan kepada GOAL mengenai perdebatan antara Cherki dan Deschamps: “Menurut saya, itu bukan drama. Menurut saya, itu bagian dari komunikasi, bahasa tubuh. Saya tidak mengatakan itu sepenuhnya normal. Dia harus mengelolanya dan mungkin melakukannya secara tertutup, tapi menurut saya itu sehat. Maaf. Menurut saya, itu sehat.
“Saya pernah mengalami hal itu dan saya anak yang baik serta orang yang sangat profesional, tapi itu sangat sulit. Selama satu setengah bulan, Anda tahu, di kamp pelatihan di mana Anda terbiasa bermain hampir di setiap pertandingan. Anda masih muda. Anda ingin menunjukkan kemampuan. Kamu melihat pemain lain tampil sangat baik. Sangat sulit menahan diri karena kamu adalah pemain yang sangat termotivasi. Kamu ingin berada di lapangan, menghibur penonton karena kamu yakin bisa melakukannya. Dan hal itu mungkin terlihat dengan cara yang salah di mata manajer.
“Tapi jika memang begitu, karena kita tidak tahu, saya pikir ini hanya soal Deschamps yang berkata, ‘dengar, saya mengerti posisi kamu, saya mengerti ini sulit, tapi kita di sini sebagai sebuah tim’. Dia akan mengerti, dia akan belajar, dan itu saja. Tapi itu bukan masalah besar karena hal-hal seperti ini bisa terjadi.
“Sebenarnya saya melakukannya dengan cara yang salah. Saya ingin turun ke lapangan dan karena saya belum mendapat menit bermain yang cukup, saya pikir saya bisa bermain lebih lama setiap kali masuk, saya begitu bersemangat hingga mendapat kartu kuning dan akhirnya tidak bermain. Jadi ini bagian dari emosi pribadi dan cara berkomunikasi.
“Ini tidak mudah. Ini Piala Dunia. Ini bukan pertandingan biasa yang akan kamu mainkan minggu depan. Ini Piala Dunia dan hanya diadakan setiap empat tahun sekali. Jadi, ini benar-benar wajar. Saya tidak menyalahkannya dalam arti bahwa mungkin orang-orang mencoba memicu perdebatan. Saya pikir jika ada orang yang berada dalam posisi ini, dengan kualitas dan kepercayaan diri seperti ini, saya katakan kepada Anda, sangat sulit untuk menahannya.”
- AFP
Cherki masih memiliki peran penting dalam upaya Prancis meraih kejayaan di kancah internasional
Kekecewaan Cherki bisa dimengerti karena ia telah menuai banyak pujian—dengan kemampuannya menciptakan momen-momen ajaib yang membuatnya disejajarkan dengan legenda terbesar Prancis, Zinedine Zidane—dan ia jelas merasa seolah-olah seharusnya sudah bersinar di panggung olahraga paling bergengsi.
Namun, Deschamps tidak bisa menurunkan semua pemain sekaligus, dan kesabaran sangat dibutuhkan di antara barisan pemain bintang ini. Saatnya Cherki akan tiba, baik sekarang maupun di masa depan, karena ia baru berusia 22 tahun dan harus belajar mengutamakan ambisi tim di atas target pribadinya.
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