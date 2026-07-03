Mengapa Pertandingan Rayan Cherki vs Didier Deschamps ‘bukanlah drama’, sebagaimana dijelaskan oleh mantan pemain timnas Prancis mengenai kekecewaan sang playmaker Man City yang penuh teka-teki terkait Piala Dunia

Mantan penyerang tersebut—yang telah membela timnas negaranya dalam 20 pertandingan dan berbicara atas undangan Freebets.com, situs yang menaungi situs-situs taruhan terbaik—mengatakan kepada GOAL mengenai perdebatan antara Cherki dan Deschamps: “Menurut saya, itu bukan drama. Menurut saya, itu bagian dari komunikasi, bahasa tubuh. Saya tidak mengatakan itu sepenuhnya normal. Dia harus mengelolanya dan mungkin melakukannya secara tertutup, tapi menurut saya itu sehat. Maaf. Menurut saya, itu sehat.

“Saya pernah mengalami hal itu dan saya anak yang baik serta orang yang sangat profesional, tapi itu sangat sulit. Selama satu setengah bulan, Anda tahu, di kamp pelatihan di mana Anda terbiasa bermain hampir di setiap pertandingan. Anda masih muda. Anda ingin menunjukkan kemampuan. Kamu melihat pemain lain tampil sangat baik. Sangat sulit menahan diri karena kamu adalah pemain yang sangat termotivasi. Kamu ingin berada di lapangan, menghibur penonton karena kamu yakin bisa melakukannya. Dan hal itu mungkin terlihat dengan cara yang salah di mata manajer.

“Tapi jika memang begitu, karena kita tidak tahu, saya pikir ini hanya soal Deschamps yang berkata, ‘dengar, saya mengerti posisi kamu, saya mengerti ini sulit, tapi kita di sini sebagai sebuah tim’. Dia akan mengerti, dia akan belajar, dan itu saja. Tapi itu bukan masalah besar karena hal-hal seperti ini bisa terjadi.

“Sebenarnya saya melakukannya dengan cara yang salah. Saya ingin turun ke lapangan dan karena saya belum mendapat menit bermain yang cukup, saya pikir saya bisa bermain lebih lama setiap kali masuk, saya begitu bersemangat hingga mendapat kartu kuning dan akhirnya tidak bermain. Jadi ini bagian dari emosi pribadi dan cara berkomunikasi.

“Ini tidak mudah. Ini Piala Dunia. Ini bukan pertandingan biasa yang akan kamu mainkan minggu depan. Ini Piala Dunia dan hanya diadakan setiap empat tahun sekali. Jadi, ini benar-benar wajar. Saya tidak menyalahkannya dalam arti bahwa mungkin orang-orang mencoba memicu perdebatan. Saya pikir jika ada orang yang berada dalam posisi ini, dengan kualitas dan kepercayaan diri seperti ini, saya katakan kepada Anda, sangat sulit untuk menahannya.”