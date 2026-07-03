Mengapa pertandingan antara Argentina dan Cape Verde dianggap sebagai pertandingan dengan selisih skor terbesar di babak gugur Piala Dunia?

Ada pertandingan yang dinantikan karena nama-nama besarnya, dan ada pula yang karena prestise turnamennya, namun beberapa laga menonjol karena mempertemukan dua dunia yang sama sekali berbeda. Inilah yang tepatnya diwakili oleh pertandingan Argentina melawan Cape Verde di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Di satu sisi lapangan berdiri tim yang dianggap sebagai salah satu tim sepak bola terhebat sepanjang sejarah, dengan tiga gelar juara dunia dan dipimpin oleh legenda Lionel Messi, yang terus menulis bab-bab baru dalam kariernya yang luar biasa.

Di sisi lain, muncul tim yang baru pertama kali berpartisipasi di putaran final Piala Dunia, dan menjalani kisah yang hampir seperti fiksi setelah menantang semua prediksi dan mencapai babak gugur dalam pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Ini bukan sekadar pertarungan antara dua tim, melainkan benturan antara masa lalu dan masa kini, antara kekuatan tradisional dan ambisi tanpa batas, serta antara aliran sepak bola yang telah menorehkan sejarah permainan ini, dan aliran lain yang baru saja mulai menulis sejarahnya.

Oleh karena itu, banyak pihak memandang pertandingan ini sebagai salah satu pertandingan babak gugur yang paling tidak seimbang dalam sejarah Piala Dunia, demikian dilaporkan oleh Badan Penyiaran Inggris “BBC”.