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Argentina Cape Verde(C)Getty Images

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Mengapa pertandingan antara Argentina dan Cape Verde dianggap sebagai pertandingan dengan selisih skor terbesar di babak gugur Piala Dunia?

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Argentina vs Cape Verde
Argentina
Cape Verde
World Cup
Argentina
Tanjung Verde
AS

Messi vs. Fozinia... Kisah yang Tak Terduga di Piala Dunia

Ada pertandingan yang dinantikan karena nama-nama besarnya, dan ada pula yang karena prestise turnamennya, namun beberapa laga menonjol karena mempertemukan dua dunia yang sama sekali berbeda. Inilah yang tepatnya diwakili oleh pertandingan Argentina melawan Cape Verde di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Di satu sisi lapangan berdiri tim yang dianggap sebagai salah satu tim sepak bola terhebat sepanjang sejarah, dengan tiga gelar juara dunia dan dipimpin oleh legenda Lionel Messi, yang terus menulis bab-bab baru dalam kariernya yang luar biasa. 

Di sisi lain, muncul tim yang baru pertama kali berpartisipasi di putaran final Piala Dunia, dan menjalani kisah yang hampir seperti fiksi setelah menantang semua prediksi dan mencapai babak gugur dalam pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Ini bukan sekadar pertarungan antara dua tim, melainkan benturan antara masa lalu dan masa kini, antara kekuatan tradisional dan ambisi tanpa batas, serta antara aliran sepak bola yang telah menorehkan sejarah permainan ini, dan aliran lain yang baru saja mulai menulis sejarahnya. 

Oleh karena itu, banyak pihak memandang pertandingan ini sebagai salah satu pertandingan babak gugur yang paling tidak seimbang dalam sejarah Piala Dunia, demikian dilaporkan oleh Badan Penyiaran Inggris “BBC”.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi berhadapan dengan kiper yang menjadi perbincangan dunia

    Di antara semua kisah yang tercipta dalam Piala Dunia kali ini, mungkin tidak ada kisah yang lebih unik daripada pertarungan yang dinantikan antara Lionel Messi dan kiper Cape Verde, Fozinha.

    Kiper veteran berusia 40 tahun ini tidak begitu dikenal sebelum turnamen dimulai, namun dalam beberapa minggu ia berubah menjadi salah satu pahlawan terkemuka Piala Dunia setelah melakukan serangkaian penyelamatan luar biasa, terutama saat menghadapi Spanyol, juara Eropa.

    Ironisnya, Fozinha secara resmi menjadi pemain bebas transfer setelah kontraknya dengan klub Portugal Chaves, yang berkompetisi di liga divisi dua, berakhir hanya beberapa hari sebelum pertandingan terpenting dalam sejarah timnas negaranya, dan kini ia harus berhadapan dengan salah satu pemain sepak bola terhebat sepanjang masa.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-CPVAFP

    Kap Verde... Impian yang Tak Mau Patah

    Tak seorang pun penggemar tim nasional Cape Verde yang memberi mereka peluang nyata sebelum turnamen dimulai.

    Undian menempatkan mereka di grup yang sulit yang diisi oleh tim-tim dengan sejarah panjang, namun para pemain "Hiu Biru" membuktikan bahwa semua prediksi itu salah.

    Perjalanan mereka dimulai dengan hasil imbang tanpa gol yang bersejarah melawan Spanyol, sebuah hasil yang oleh banyak orang dianggap sebagai salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia. Kemudian, tim ini melanjutkan penampilan kuatnya dengan hasil imbang yang menegangkan melawan Uruguay dengan skor 2-2, sebelum kembali memaksakan hasil imbang melawan Arab Saudi, sehingga memastikan tiket lolos ke babak 32 besar dalam partisipasi Piala Dunia pertamanya.

    Prestasi ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari perkembangan bertahap selama bertahun-tahun yang mengubah tim nasional ini dari tim yang tidak dikenal menjadi pesaing yang dihormati.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Raksasa yang memiliki segalanya

    Sebaliknya, Argentina memasuki pertandingan ini dengan warisan sejarah yang sulit ditandingi oleh tim nasional mana pun.

    Timnas Argentina ikut serta dalam edisi pertama Piala Dunia tahun 1930, dan saat itu berhasil mencapai final sebelum akhirnya kalah dari Uruguay.

    Sejak saat itu, "La Albiceleste" hanya sekali absen dari putaran final, yaitu ketika gagal lolos ke Piala Dunia Meksiko tahun 1970, dengan mempertimbangkan penarikan diri mereka dari edisi-edisi yang bertepatan dengan Perang Dunia II.

    Gelar juara dunia pertama diraih pada tahun 1978 setelah mengalahkan Belanda dengan skor 3-1, sebelum mengulangi prestasi tersebut pada tahun 1986 di bawah kepemimpinan Diego Maradona setelah mengalahkan Jerman Barat dengan skor 3-2.

    Adapun gelar ketiga diraih pada Piala Dunia Qatar 2022, ketika mereka mengalahkan Prancis melalui adu penalti setelah salah satu pertandingan final terhebat dalam sejarah turnamen tersebut.

    Prestasi Argentina tidak hanya terbatas pada Piala Dunia, karena tim nasional ini memimpin daftar tim dengan gelar terbanyak di Copa América dengan 16 gelar, serta tetap berada di antara tiga tim teratas dalam peringkat FIFA sejak tahun 2022.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-CPVAFP

    Perjalanan panjang yang dimulai bertahun-tahun yang lalu

    Meskipun keikutsertaan Cape Verde di Piala Dunia tampak mengejutkan, proyek ini sebenarnya telah dimulai sejak lebih dari satu dekade lalu.

    Asosiasi Sepak Bola negara tersebut didirikan pada tahun 1982, dan bergabung dengan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) pada tahun 1986, tahun yang sama ketika Argentina mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya.

    Tim nasionalnya pertama kali berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Dunia pada tahun 2002, namun membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga akhirnya menjadi pesaing yang sesungguhnya untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia.

    Tim ini nyaris lolos ke Piala Dunia Qatar 2022, setelah gagal merebut tiket lolos dengan selisih tipis dari Nigeria pada putaran terakhir kualifikasi.

    Namun, impian itu akhirnya terwujud dalam perjalanan menuju edisi 2026, ketika mereka memuncaki grupnya dengan mengungguli Kamerun, salah satu tim Afrika paling berpengalaman di Piala Dunia, dengan hanya menelan satu kekalahan dalam sepuluh pertandingan.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-CPVAFP

    Proyek yang mengandalkan para diaspora

    Salah satu faktor terpenting dalam perkembangan tim nasional Cape Verde adalah keputusan yang diambil oleh pelatih João de Deus pada tahun 2010, ketika ia membuka pintu bagi para pemain yang memiliki keturunan Cape Verde dan tinggal di Eropa.

    Sejak saat itu, tim nasional menjadi sangat bergantung pada pemain-pemain diaspora. Skuad saat ini terdiri dari lima pemain yang lahir di Belanda, tiga di Prancis, dan tiga lainnya di Portugal, sementara hanya dua belas pemain yang lahir di dalam negeri.

    Meskipun demikian, tidak ada satu pun pemain tim nasional yang bermain di liga domestik, yang masih bersifat semi-profesional, karena hampir semua pemain berkarier di liga-liga Eropa.

    Di antara mereka, Logan Costa, bek Villarreal, menonjol sebagai satu-satunya pemain yang berkarier di salah satu dari lima liga besar Eropa, bersama nama-nama lain seperti Kevin Pena, Sidney López Cabral, dan Wagner Pena.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Selisih yang sangat besar dalam nilai pasar

    Jika perbedaan historis tampak besar, angka-angka ekonomi membuat gambaran ini semakin jelas. Nilai pasar tim nasional Argentina mencapai sekitar 807,5 juta euro, menempati peringkat ketujuh di antara tim-tim termahal di Piala Dunia, sementara nilai pasar tim nasional Cape Verde tidak melebihi 54,5 juta euro.

    Adapun jika membandingkan susunan pemain inti kedua tim, kesenjangan tersebut semakin melebar. Nilai susunan pemain inti Argentina mencapai sekitar 360 juta poundsterling, sedangkan nilai keseluruhan tim nasional Cape Verde kurang dari 20 juta poundsterling.

    Enzo Fernández merupakan pemain termahal di timnas Argentina, sedangkan Wagner Pina memimpin daftar pemain termahal Cape Verde. Bahkan, nilai pasar lima pemain saja dari timnas Argentina melebihi nilai total seluruh pemain Cape Verde.

    Kesenjangan ini tidak hanya terbatas pada aspek finansial. Enam belas pemain dalam skuad Argentina pernah menjuarai Piala Dunia, dan sebagian besar dari mereka memiliki catatan prestasi yang gemilang dalam kompetisi domestik dan kontinental bersama klub-klub besar Eropa.

    Sedangkan untuk tim nasional Cape Verde, prestasi terkemuka para pemainnya diraih di kompetisi domestik yang kurang terkenal, kecuali beberapa keberhasilan individu, seperti gelar juara Liga Portugal yang diraih Giovanni Cabral bersama Sporting Lisbon, dan gelar juara Liga Rusia yang diraih Kevin Pina bersama Krasnodar. Meskipun demikian, turnamen kali ini membuktikan bahwa sejarah saja tidak menentukan hasil pertandingan.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dari Koloni Portugis hingga Piala Dunia

    Latar belakang sejarah Cape Verde menambah keunikan tersendiri pada kisah ini. Negara ini merupakan sebuah kepulauan yang terdiri dari sepuluh pulau yang terletak di Samudra Atlantik, sekitar 450 kilometer dari pantai barat Afrika.

    Kepulauan ini berada di bawah kekuasaan Portugal selama berabad-abad dan pernah menjadi pusat perdagangan budak yang penting, sebelum akhirnya memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1975. Jumlah penduduknya hanya sekitar 530 ribu jiwa, menjadikannya negara terkecil ketiga yang lolos ke putaran final Piala Dunia, setelah Curaçao dan Islandia.

    Namun, negara ini menjadi negara terkecil dalam sejarah yang berhasil mencapai babak gugur Piala Dunia, mengalahkan rekor yang selama ini dipegang oleh Irlandia Utara sejak tahun 1958.

    Sebaliknya, Argentina tampak seperti negara raksasa dalam segala hal. Negara ini membentang di wilayah seluas sekitar 2,8 juta kilometer persegi, memiliki lebih dari 46 juta penduduk, dan merupakan negara terbesar kedua di Amerika Selatan setelah Brasil, sementara Produk Domestik Bruto (PDB)-nya mencapai sekitar 683 miliar dolar AS, dibandingkan dengan hanya sekitar 3 miliar dolar AS untuk Cape Verde.

    Secara teori, semua indikator tampak menguntungkan Argentina. Sejarah, gelar juara, pengalaman, nilai pasar, kualitas pemain, dan kedalaman skuad—semuanya memberikan keunggulan telak bagi juara dunia ini sebelum peluit kick-off dibunyikan.

    Namun, sepak bola telah berulang kali membuktikan bahwa olahraga ini tidak hanya bergantung pada perhitungan semata. Cape Verde berhasil mencapai tahap ini setelah membalikkan semua prediksi dan berhasil menghentikan tim-tim yang lebih berpengalaman dan berpotensi, sehingga menegaskan bahwa mereka bukan sekadar tamu kehormatan di turnamen ini.

    Pertanyaan yang tetap menggantung menjelang dimulainya pertandingan: Apakah tim “Hiu Biru” akan terus menulis salah satu kisah terhebat dalam sejarah Piala Dunia, ataukah Lionel Messi dan rekan-rekannya akan mengakhiri mimpi tersebut dan menegaskan bahwa sejarah tetap menjadi penentu akhir ketika raksasa bertemu dengan petualang?

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