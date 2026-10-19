Arsenal mungkin telah mundur dari pembicaraan mengenai Barcola setelah mengetahui bahwa juara Eropa lainnya di PSG itu dibanderol £123 juta ($164 juta). Arsenal belakangan sedikit lebih bersedia mengeluarkan uang, tetapi secara historis tidak suka menghabiskan anggaran mereka untuk satu rekrutan besar.

Dengan mempertimbangkan hal itu, apakah Kvaratskhelia, mengingat harga yang harus dibayar untuk merekrutnya di bursa transfer, akan menjadi pemain yang hanya bisa dikagumi Arteta dan kawan-kawan? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Grimandi, peraih dua gelar Premier League yang tampil 169 kali untuk Arsenal antara 1997 dan 2002 itu menjawab: “Saya rasa mereka tidak akan melakukannya.

“Sekarang situasinya rumit ketika pemain itu bermain di Paris karena dia menerima gaji yang sangat besar dan mereka tidak membutuhkan uang. Jadi, cukup sulit merekrut salah satu pemain terbaik mereka dan membawanya ke tim lain, kecuali jika ada masalah.

“Barcola awalnya tidak diperkirakan masuk susunan pemain inti musim ini, jadi mereka membuka peluang jika dia ingin pergi. Namun, Kvaratskhelia tidak akan mereka lepas karena mereka tahu bahwa pada musim semi dia akan menjadi salah satu pemain yang lebih penting.”