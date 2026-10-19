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Mengapa perekrutan ‘impian’ Khvicha Kvaratskhelia di luar jangkauan Arsenal, sementara mantan bintang klub itu mengakui fakta soal biaya transfer winger PSG yang ‘istimewa’ tersebut
Arsenal dikaitkan dengan Vini Jr dan Barcola
Setelah merayakan gelar Premier League musim lalu untuk pertama kalinya sejak era skuad Arsenal yang tak terkalahkan pada 2003-04, klub besar asal London utara itu mulai mengidentifikasi bagian-bagian dari skuad bertabur bintangnya yang bisa diperkuat.
Ezri Konsa dan Bruno Guimaraes direkrut untuk menambah kedalaman lini pertahanan dan lini tengah Mikel Arteta. Penyerang asal Yunani Christos Tzolis, yang dikenal gigih bergerak, juga didatangkan ketika Leandro Trossard dan Gabriel Martinelli hengkang.
Arsenal santer dikaitkan dengan pemain timnas Brasil Vinicius Junior, sebelum sang pemain menandatangani kontrak baru di Real Madrid. Sementara itu, Bradley Barcola sempat disebut-sebut bakal pindah ke London utara sebelum akhirnya bergabung dengan Liverpool.
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Mungkinkah Kvaratskhelia menjadi sosok impian Arsenal?
Ketika ditanya apakah Kvaratskhelia akan menjadi pilihan utama untuk mengisi sisi kiri lini serang Arsenal, mantan bintang Arsenal, Grimandi, yang berbicara dalam kerja sama dengan Swiper Casino Canada, mengatakan kepada GOAL: “Pemain ini istimewa. Dia istimewa karena selalu tampil bagus dalam pertandingan besar. Musim lalu, setiap kali kompetisi mendekati akhir, penampilannya semakin baik.
“Komitmennya luar biasa. Dia berlari, membantu bertahan, dan ketika menguasai bola di sepertiga akhir lapangan, dia sangat efektif. Bagi saya, dia pemain istimewa.
“Dia terlihat seperti memilih-milih pertandingan karena sejauh musim ini dia belum banyak bermain, tetapi dia tahu bahwa dia ingin siap saat musim semi tiba. Itulah targetnya. Dia tahu pertandingan-pertandingan besar akan datang.
“Dia bisa bermain untuk tim mana pun di Eropa. Tentu saja dia bisa bermain untuk Arsenal. Bagi saya, dia salah satu pemain terbaik di posisinya.”
Mengapa megabintang PSG kecil kemungkinan bergabung dengan Arsenal
Arsenal mungkin telah mundur dari pembicaraan mengenai Barcola setelah mengetahui bahwa juara Eropa lainnya di PSG itu dibanderol £123 juta ($164 juta). Arsenal belakangan sedikit lebih bersedia mengeluarkan uang, tetapi secara historis tidak suka menghabiskan anggaran mereka untuk satu rekrutan besar.
Dengan mempertimbangkan hal itu, apakah Kvaratskhelia, mengingat harga yang harus dibayar untuk merekrutnya di bursa transfer, akan menjadi pemain yang hanya bisa dikagumi Arteta dan kawan-kawan? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Grimandi, peraih dua gelar Premier League yang tampil 169 kali untuk Arsenal antara 1997 dan 2002 itu menjawab: “Saya rasa mereka tidak akan melakukannya.
“Sekarang situasinya rumit ketika pemain itu bermain di Paris karena dia menerima gaji yang sangat besar dan mereka tidak membutuhkan uang. Jadi, cukup sulit merekrut salah satu pemain terbaik mereka dan membawanya ke tim lain, kecuali jika ada masalah.
“Barcola awalnya tidak diperkirakan masuk susunan pemain inti musim ini, jadi mereka membuka peluang jika dia ingin pergi. Namun, Kvaratskhelia tidak akan mereka lepas karena mereka tahu bahwa pada musim semi dia akan menjadi salah satu pemain yang lebih penting.”
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Jadwal Arsenal 2026-27: Berikutnya bertandang ke Bayern
Dengan Tzolis yang saat ini tengah mengalami cedera otot, Arsenal kembali harus mencari solusi kreatif dalam menentukan susunan pemain. Eberechi Eze menjadi starter di sisi kiri dalam laga terbaru Arsenal di Liga Primer melawan Nottingham Forest, tetapi Noni Madueke, yang masuk sebagai pengganti saat jeda, mencetak gol kemenangan dalam pertandingan itu.
Arteta harus menyiapkan rencana lain sebelum kembali berlaga di Liga Champions pada tengah pekan, dengan ujian terberat menanti pada Rabu melawan Harry Kane dan Bayern Munich. Arsenal tentu ingin memiliki pemain sayap sekelas Kvaratskhelia untuk lawatan ke Allianz Arena, tetapi keinginan itu mungkin tidak akan pernah terwujud.
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