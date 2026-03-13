Mengapa pembicaraan kontrak Christian Pulisic dengan AC Milan ditunda sementara minat transfer terhadapnya terus meningkat - penjelasannya

Kontrak Pulisic saat ini berlaku hingga Juni 2027, namun Milan memiliki opsi sepihak untuk memperpanjang masa tinggalnya hingga 2028 dan opsi tersebut masih bisa digunakan. Hal ini memberikan klub pengaruh yang signifikan serta perlindungan agar tidak kehilangan aset bintang mereka dengan harga murah, sekaligus menjadi jaring pengaman jika negosiasi langsung tidak berjalan sesuai rencana selama jeda musim panas.

Terlepas dari posisi menguntungkan mereka terkait durasi kontraknya, beberapa tim terus memantau situasi ini dengan cermat. Pulisic telah menjadi komponen vital dalam serangan Milan, dan penampilannya yang konsisten telah menarik minat dari luar negeri. Kebangkitan sang pemain sayap di Italia telah secara efektif memulihkan reputasinya sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di Eropa, sehingga beberapa klub besar yang tidak disebutkan namanya terus memantau ketersediaannya.