AC Milan v Como 1907 - Serie A
Mengapa pembicaraan kontrak Christian Pulisic dengan AC Milan ditunda sementara minat transfer terhadapnya terus meningkat - penjelasannya

AC Milan dilaporkan telah memutuskan untuk menunda negosiasi perpanjangan kontrak dengan Christian Pulisic, dan memilih untuk menunggu hingga akhir musim 2025-26 sebelum mengambil langkah selanjutnya. Meskipun pemain andalan timnas AS itu tetap menjadi bagian penting dari proyek Rossoneri, petinggi klub di San Siro tidak terburu-buru untuk menyelesaikan kesepakatan jangka panjang baru saat musim ini mendekati fase penentuan.

  • Milan menekan tombol jeda

    Menurut jurnalis Daniele Longo, petinggi klub berencana untuk bertemu dengan perwakilan pemain asal Amerika tersebut setelah musim berakhir guna membahas langkah-langkah selanjutnya. Penundaan strategis ini tidak selalu menandakan adanya ketegangan, melainkan lebih kepada keinginan klub raksasa Italia tersebut untuk tetap fokus sepenuhnya pada target mereka di lapangan sebelum terjun ke dalam pembahasan administratif yang rumit terkait perpanjangan kontrak berdurasi beberapa tahun.

    Klub-klub besar Eropa waspada

    Kontrak Pulisic saat ini berlaku hingga Juni 2027, namun Milan memiliki opsi sepihak untuk memperpanjang masa tinggalnya hingga 2028 dan opsi tersebut masih bisa digunakan. Hal ini memberikan klub pengaruh yang signifikan serta perlindungan agar tidak kehilangan aset bintang mereka dengan harga murah, sekaligus menjadi jaring pengaman jika negosiasi langsung tidak berjalan sesuai rencana selama jeda musim panas.

    Terlepas dari posisi menguntungkan mereka terkait durasi kontraknya, beberapa tim terus memantau situasi ini dengan cermat. Pulisic telah menjadi komponen vital dalam serangan Milan, dan penampilannya yang konsisten telah menarik minat dari luar negeri. Kebangkitan sang pemain sayap di Italia telah secara efektif memulihkan reputasinya sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di Eropa, sehingga beberapa klub besar yang tidak disebutkan namanya terus memantau ketersediaannya.

  • Perencanaan jangka panjang

    Meskipun perpanjangan kontrak tetap menjadi prioritas di masa depan, Rossoneri lebih memilih untuk fokus pada fase akhir musim ini sebelum meresmikan masa tinggal jangka panjang sang pemain sayap melalui kontrak yang mungkin berlaku hingga tahun 2031. Komitmen besar tersebut pada dasarnya akan membuat Pulisic menghabiskan masa-masa puncak kariernya di Milan, sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai bintang masa kini bagi klub yang tujuh kali menjuarai kompetisi Eropa tersebut.

    Pemain kunci dalam skema Allegri

    Untuk saat ini, semua mata tetap tertuju pada penampilan pemain asal Amerika itu di lapangan, di mana ia terus menjadi motor utama dalam skema taktik Max Allegri. Transisi dari 'Captain America' menjadi raja San Siro berlangsung mulus, dan meskipun penundaan sementara dalam pembicaraan mungkin menimbulkan kekhawatiran di kalangan suporter, niatnya tetap untuk mengikatnya dalam kontrak jangka panjang begitu musim ini berakhir.

