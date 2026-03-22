Mengapa pemain kunci Man City absen di final Carabao Cup melawan Arsenal hingga membuat Pep Guardiola kesal - penjelasannya

Absennya Guehi disebabkan oleh peraturan Carabao Cup yang diterapkan untuk pertama kalinya musim ini. Berdasarkan ketentuan EFL saat ini, jika seorang pemain didatangkan setelah leg pertama babak semifinal berlangsung, ia dianggap tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam babak-babak selanjutnya di kompetisi tersebut bersama klub barunya. Guehi menyelesaikan transfer senilai £20 juta ($27 juta) dari Palace ke Etihad Stadium selama jendela transfer Januari. Namun, saat kesepakatan itu diselesaikan, babak semifinal Piala Liga telah dimulai, yang secara otomatis memicu pembatasan yang mencegahnya turun ke lapangan melawan tim asuhan Mikel Arteta akhir pekan ini.

Situasi ini semakin rumit karena keterlibatan Guehi sebelumnya dalam turnamen tersebut bersama klub lamanya. Pemain berusia 25 tahun itu sebenarnya menjadi kapten Crystal Palace saat melawan Arsenal di babak perempat final pada bulan Desember lalu. Meskipun City telah mengeluarkan dana yang signifikan untuk mendapatkan jasanya di tengah musim, badan pengatur tetap teguh pada batas waktu pendaftaran, sehingga Guardiola kehilangan salah satu opsi pertahanan utamanya untuk final besar pertama musim ini.