AFP
Mengapa pemain kunci Man City absen di final Carabao Cup melawan Arsenal hingga membuat Pep Guardiola kesal - penjelasannya
Aturan yang melarang Guehi bermain
Absennya Guehi disebabkan oleh peraturan Carabao Cup yang diterapkan untuk pertama kalinya musim ini. Berdasarkan ketentuan EFL saat ini, jika seorang pemain didatangkan setelah leg pertama babak semifinal berlangsung, ia dianggap tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam babak-babak selanjutnya di kompetisi tersebut bersama klub barunya. Guehi menyelesaikan transfer senilai £20 juta ($27 juta) dari Palace ke Etihad Stadium selama jendela transfer Januari. Namun, saat kesepakatan itu diselesaikan, babak semifinal Piala Liga telah dimulai, yang secara otomatis memicu pembatasan yang mencegahnya turun ke lapangan melawan tim asuhan Mikel Arteta akhir pekan ini.
Situasi ini semakin rumit karena keterlibatan Guehi sebelumnya dalam turnamen tersebut bersama klub lamanya. Pemain berusia 25 tahun itu sebenarnya menjadi kapten Crystal Palace saat melawan Arsenal di babak perempat final pada bulan Desember lalu. Meskipun City telah mengeluarkan dana yang signifikan untuk mendapatkan jasanya di tengah musim, badan pengatur tetap teguh pada batas waktu pendaftaran, sehingga Guardiola kehilangan salah satu opsi pertahanan utamanya untuk final besar pertama musim ini.
Kekecewaan Guardiola terhadap peraturan EFL
Guardiola tidak menyembunyikan rasa frustrasinya terkait situasi ini, setelah sebelumnya menyuarakan kekhawatirannya saat City pertama kali memastikan tempat mereka di Wembley. Pelatih asal Catalan itu, yang dikenal karena persiapannya yang cermat, merasa aturan tersebut tidak masuk akal dan merugikan klub atas investasi yang mereka lakukan di tengah musim.
Berbicara tentang pembatasan tersebut, Guardiola mengatakan: "Semoga pada bulan Maret, kami bisa tiba dengan para pemain dalam kondisi fit dan semoga Anda bisa meyakinkan Carabao Cup bahwa Marc Guehi bisa bermain di final. Karena sulit untuk memahami bahwa klub yang melakukan investasi besar untuk membayar seorang pemain yang menjadi milik kami dan saya tidak mengerti mengapa dia tidak bisa bermain di final. Jadi, semoga kami menulis surat, dan semoga Carabao Cup dapat memahaminya. Dia tidak bisa bermain karena aturan yang saya tidak mengerti alasannya. Semoga mereka dapat mengubahnya."
Kontradiksi Semenyo
Yang semakin menambah rasa frustrasi Guardiola adalah kenyataan bahwa rekan setimnya yang juga didatangkan pada Januari, Antoine Semenyo, sepenuhnya memenuhi syarat untuk bermain. Keikutsertaan Semenyo telah memicu kontroversi musim ini, terutama ketika ia tampil dalam kemenangan semifinal atas Newcastle meskipun sebelumnya telah bermain di babak sebelumnya dalam kompetisi tersebut bersama klub lamanya, Bournemouth. Pemain internasional Ghana itu berperan penting dalam kemenangan 2-0 pada leg pertama di St James' Park, membantu City mencapai final Piala Liga pertama mereka sejak 2021. Perbedaan antara kedua kasus ini terletak pada tanggal pendaftaran: Semenyo dikontrak dan didaftarkan cukup awal dalam jendela transfer untuk memenuhi batas waktu EFL, sedangkan kedatangan Guehi terlambat untuk memenuhi batas waktu khusus semifinal.
Masalah pertahanan yang memusingkan bagi manajer City
Absennya Guehi terjadi pada saat yang genting bagi barisan pertahanan City, yang sudah tertekan akibat masalah kebugaran. Josko Gvardiol saat ini absen karena cedera, yang berarti fleksibilitas taktis Guardiola sangat terbatas untuk laga tandang ke Wembley. Manajer kini harus memilih antara Ruben Dias, John Stones, Nathan Ake, dan Abdukodir Khusanov untuk mengisi kekosongan tersebut, menyadari bahwa setiap kendala tambahan dapat membuat pertahanannya rentan menghadapi tim Arteta. Sebaliknya, Arsenal memasuki final dengan semangat tinggi berkat keberhasilan mereka melaju ke perempat final Eropa, artinya Guardiola harus menemukan cara untuk memotivasi skuad yang kehilangan baik rekrutan kunci Januari maupun bek kiri utamanya.
