Mengapa para pendukung Skotlandia mencemooh Achraf Hakimi, bintang Maroko dan PSG, saat kekalahan di Piala Dunia

Serangan gencar terhadap Hakimi menarik perhatian tim siaran yang meliput pertandingan di Inggris, yang mencatat adanya gangguan yang terus-menerus selama siaran langsung televisi. Komentator pendamping Ally McCoist berkomentar di ITV: “Tidak tahu apa yang telah dilakukan Hakimi hingga membuat warga setempat kesal, tapi dia pasti telah melakukan sesuatu.”

Pemain tersebut tetap membantah tuduhan penyerangan yang dilayangkan oleh seorang wanita berusia 24 tahun, dengan merilis pernyataan prapertandingan di X: “Saya telah menanti persidangan ini sejak hari pertama. Dan kini saya menantikannya. Akhirnya, saya akan bisa berbicara.”