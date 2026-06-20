AFP
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Mengapa para pendukung Skotlandia mencemooh Achraf Hakimi, bintang Maroko dan PSG, saat kekalahan di Piala Dunia
Sambutan yang tidak ramah pun bergema
Kapten Atlas Lions itu menghadapi cemoohan yang semakin keras dari para pendukung Tartan Army yang vokal hampir setiap kali ia menyentuh bola di Foxborough. Suara riuh di stadion semakin keras saat tendangan sudut pada menit ke-20, dan mencapai puncaknya ketika ia melakukan pelanggaran terhadap Kieran Tierney untuk menggagalkan serangan balik yang berbahaya menjelang jeda babak pertama. Suasana permusuhan di stadion tersebut muncul setelah adanya konfirmasi resmi pada hari Jumat bahwa sang bek akan diadili atas tuduhan pemerkosaan yang berasal dari insiden yang diduga terjadi pada Februari 2023.
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McCoist tampaknya tidak mengetahui soal persidangan Hakimi
Serangan gencar terhadap Hakimi menarik perhatian tim siaran yang meliput pertandingan di Inggris, yang mencatat adanya gangguan yang terus-menerus selama siaran langsung televisi. Komentator pendamping Ally McCoist berkomentar di ITV: “Tidak tahu apa yang telah dilakukan Hakimi hingga membuat warga setempat kesal, tapi dia pasti telah melakukan sesuatu.”
Pemain tersebut tetap membantah tuduhan penyerangan yang dilayangkan oleh seorang wanita berusia 24 tahun, dengan merilis pernyataan prapertandingan di X: “Saya telah menanti persidangan ini sejak hari pertama. Dan kini saya menantikannya. Akhirnya, saya akan bisa berbicara.”
Gol cepat memastikan kemenangan
Terlepas dari kontroversi di luar lapangan, Maroko praktis memastikan tempatnya di babak 32 besar berkat gol Ismael Saibari yang membawa Singa Atlas unggul hanya dalam waktu 69 detik. Dengan demikian, gelandang tersebut menyamai rekor Mohamed Salah yang mencetak gol dalam dua penampilan pertamanya di Piala Dunia. Hasil tersebut sempat menempatkan Maroko di puncak klasemen, namun mereka turun ke peringkat kedua Grup C berdasarkan selisih gol setelah Brasil menang 3-0 atas Haiti beberapa jam kemudian.
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Pertandingan terakhir yang menentukan di babak penyisihan grup
Maroko akan bertandang ke Atlanta untuk menghadapi Haiti pada Rabu, dan hanya membutuhkan satu poin untuk secara resmi memastikan lolos ke babak gugur. Sementara itu, Skotlandia akan bertolak ke Miami untuk menghadapi laga yang berat melawan Brasil, pemuncak grup. Skuad asuhan Steve Clarke harus menunjukkan ketajaman di depan gawang saat menghadapi Selecao, setelah gagal memanfaatkan tekanan yang mereka bangun di babak kedua untuk mencetak gol penyama kedudukan pada laga terakhir melawan Maroko.