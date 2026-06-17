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Mengapa para pendukung Rangers kini mengutuk Jurgen Klopp, mengingat mantan manajer Liverpool itu dianggap berperan dalam pergantian manajer di Ibrox
Peran Klopp di balik kepergian Rohl
Dalam perkembangan tak terduga yang tak disangka banyak pihak di Ibrox, mantan manajer Liverpool Jurgen Klopp disebut-sebut sebagai tokoh kunci dalam keputusan Rohl untuk hengkang dari Rangers. Klopp, yang beralih ke posisi bergengsi sebagai Kepala Sepak Bola Global Red Bull setelah hengkang dari Anfield, dilaporkan menggunakan pengaruhnya untuk membujuk pemain berusia 37 tahun itu pindah ke Austria.
Mantan direktur eksekutif Aberdeen, Keith Wyness, mengungkapkan bahwa percakapan antara kedua orang Jerman tersebut memainkan peran penting dalam kesepakatan tersebut. Berbicara kepada Football Insider, Wyness menjelaskan situasinya: "Saya sudah sejak awal mengatakan bahwa menurut saya Rangers benar mendukung Rohl dalam kasus James Tavernier. Saya pikir dia memiliki kualitas kepemimpinan dan menunjukkan tanda-tanda pemahaman tentang bagaimana dia akan membangun tim ke depannya. Bagi saya, ini merupakan pukulan besar. Saya bahkan mendengar rumor bahwa Klopp telah terlibat dalam pembicaraan dengannya mengenai kepindahannya ke Salzburg."
Wyness merujuk pada konflik antara Rohl dan Tavernier yang meletus menjelang pertandingan terakhir musim ini, setelah kapten yang akan hengkang itu menolak keputusan manajer untuk menempatkannya di bangku cadangan pada pertandingan kandang terakhirnya, yang berujung pada pengunduran dirinya dari skuad dan perselisihan yang menjadi sorotan publik.
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Tekanan dan akuarium Glasgow
Meskipun sebelumnya ia sempat mengisyaratkan komitmen jangka panjang terhadap proyek pembangunan kembali yang sedang berlangsung di Rangers—klub yang ia pimpin sejak Oktober 2025 setelah menandatangani kontrak selama dua setengah tahun, sebelum akhirnya membawa mereka finis di posisi ketiga di Scottish Premiership—Rohl tampaknya terpikat oleh kesempatan untuk bergabung dengan keluarga Red Bull. Red Bull Salzburg, yang finis di posisi ketiga di Bundesliga Austria musim lalu, menawarkan struktur yang sudah dikenalnya serta kembalinya ke lingkungan yang lebih dekat dengan tanah air sang manajer.
Wyness menyarankan bahwa intensitas kehidupan di Skotlandia mungkin juga berperan dalam kepergian mendadak tersebut. "Kita sudah pernah melihat hal ini sebelumnya, di mana manajer asal Jerman cenderung mempertimbangkan untuk kembali ke dekat Jerman ketika mendapat kesempatan, dan saya bisa memahaminya karena Glasgow bukanlah tempat yang mudah untuk menetap, mengingat rivalitas 'Old Firm', percayalah. Jadi, Rohl mungkin menganggap hal itu sebagai tantangan," tambah Wyness.
Dewan Direksi Ibrox terkejut
Pihak manajemen Rangers dilaporkan telah memutuskan untuk tetap mempercayai Rohl, meski musim liga domestik berakhir dengan hasil yang mengecewakan. Keputusannya yang mendadak untuk pindah ke Salzburg membuat dewan direksi harus bergegas mencari penggantinya agar rencana perekrutan musim panas tidak berantakan total.
Wyness menekankan kurangnya kesinambungan yang ditimbulkan oleh hal ini pada saat yang krusial bagi klub. "Ini situasi yang sulit bagi Rangers karena mereka semula berencana tetap bersama Rohl dan melangkah maju, namun dia memutuskan untuk hengkang sekarang. Inilah saatnya Rangers membutuhkan stabilitas, dan mereka tidak mendapatkannya. Jadi, siapa pun yang masuk, ada tanda tanya," kata mantan CEO tersebut. Manajer Hearts, Derek McInnes, telah muncul sebagai kandidat terdepan untuk mengambil alih kendali.
- Getty Images Sport
Rekam jejak taktis Rohl dan proses pembenahan Salzburg
Rohl saat ini sangat dihormati di seluruh Eropa sebagai salah satu talenta muda paling cemerlang di dunia sepak bola, menjadikannya pilihan ideal bagi tim Red Bull Salzburg yang sangat ingin mengembalikan dominasi domestiknya. Landasan taktisnya yang mumpuni—yang dibentuk selama masa jabatannya sebagai asisten Hansi Flick di Bayern Munich dan tim nasional Jerman—adalah jenis keahlian yang ingin diintegrasikan Klopp ke dalam struktur Red Bull untuk memimpin proses pembenahan menyeluruh.
Perombakan taktis ini merupakan respons langsung terhadap musim yang bencana bagi Salzburg, yang finis di posisi terendah di liga sejak dimulainya era Red Bull dan akibatnya gagal lolos ke Liga Champions.
Derek McInnes akan menggantikan Rohl di Ibrox, dan kembali bekerja sama dengan striker Lawrence Shankland setelah keduanya membawa Hearts memuncaki klasemen Premiership hingga pertandingan terakhir musim ini, di mana mereka kalah dari Celtic dan harus melihat tim asuhan Martin O'Neill mengangkat trofi juara.