Mengapa para pendukung Rangers kini mengutuk Jurgen Klopp, mengingat mantan manajer Liverpool itu dianggap berperan dalam pergantian manajer di Ibrox

Dalam perkembangan tak terduga yang tak disangka banyak pihak di Ibrox, mantan manajer Liverpool Jurgen Klopp disebut-sebut sebagai tokoh kunci dalam keputusan Rohl untuk hengkang dari Rangers. Klopp, yang beralih ke posisi bergengsi sebagai Kepala Sepak Bola Global Red Bull setelah hengkang dari Anfield, dilaporkan menggunakan pengaruhnya untuk membujuk pemain berusia 37 tahun itu pindah ke Austria.

Mantan direktur eksekutif Aberdeen, Keith Wyness, mengungkapkan bahwa percakapan antara kedua orang Jerman tersebut memainkan peran penting dalam kesepakatan tersebut. Berbicara kepada Football Insider, Wyness menjelaskan situasinya: "Saya sudah sejak awal mengatakan bahwa menurut saya Rangers benar mendukung Rohl dalam kasus James Tavernier. Saya pikir dia memiliki kualitas kepemimpinan dan menunjukkan tanda-tanda pemahaman tentang bagaimana dia akan membangun tim ke depannya. Bagi saya, ini merupakan pukulan besar. Saya bahkan mendengar rumor bahwa Klopp telah terlibat dalam pembicaraan dengannya mengenai kepindahannya ke Salzburg."

Wyness merujuk pada konflik antara Rohl dan Tavernier yang meletus menjelang pertandingan terakhir musim ini, setelah kapten yang akan hengkang itu menolak keputusan manajer untuk menempatkannya di bangku cadangan pada pertandingan kandang terakhirnya, yang berujung pada pengunduran dirinya dari skuad dan perselisihan yang menjadi sorotan publik.