Mengapa Nottingham Forest memiliki atmosfer yang tak bisa ditandingi oleh West Ham dan rival-rival Liga Premier lainnya - dengan faktor City Ground yang penuh semangat menjadi sorotan

Hal yang sama juga berlaku untuk tiga laga kandang Liga Premier yang masih harus dilalui tim asuhan Vitor Pereira musim ini — dengan laga pertama yang akan mempertemukan Burnley dan City Ground pada hari Minggu dalam pertandingan krusial yang menentukan nasib kedua tim dalam pertarungan menghindari degradasi.

Pertandingan tersebut akan menjadi bagian dari rangkaian pertandingan khusus di level teratas, dengan Lansbury terlibat dalam kampanye ‘Check Your Bally’s’ yang bertujuan menggalang dana dan menyebarkan kesadaran tentang Bulan Kesadaran Kanker Testis.

Menjelang itu, mantan kapten Forest itu mengatakan kepada GOAL bahwa ‘World Famous City Ground’ memiliki atmosfer yang tak kalah dengan stadion mana pun di negara ini: “Tentu saja. Dan tahukah Anda hal terbaik tentang stadion ini sekarang? Jaraknya masih sangat dekat dengan lapangan.

“Banyak stadion baru yang membuat penonton berjarak 3-4 meter dari lapangan, yang tidak baik untuk atmosfernya. Saat saya di West Ham, misalnya, dan mereka pindah ke Stadion Olimpiade, tidak ada atmosfer di sana.

“Jelas Forest memiliki salah satu atmosfer terbaik di awal pertandingan, para pendukung bernyanyi sekeras-kerasnya — itu salah satu perasaan terbaik. Dan setelah pertandingan juga, saat meraih kemenangan — dan lebih baik lagi saat menang di kandang melawan Derby, itu selalu hari yang menyenangkan!”