Mengapa Nottingham Forest memiliki atmosfer yang tak bisa ditandingi oleh West Ham dan rival-rival Liga Premier lainnya - dengan faktor City Ground yang penuh semangat menjadi sorotan
Keramaian pasti akan terasa di tepi Sungai Trent
Para penggemar setia di Trentside tidak selalu memiliki banyak hal untuk dirayakan selama empat musim terakhir saat berhadapan dengan para elit sepak bola Inggris, dan saat ini mereka kembali harus berjuang menghindari zona degradasi. Namun, sorak-sorai dari tribun tetap terjamin, terlepas dari performa di lapangan.
Forest melesat ke peringkat ketujuh musim lalu, yang memungkinkan mereka kembali berlaga di kompetisi Eropa, dan telah memastikan tempat di semifinal melawan Aston Villa di Liga Europa 2025-26. Pertandingan dua leg tersebut dipastikan akan diwarnai dengan semangat yang membara.
Apa yang membuat suasana di City Ground begitu istimewa?
Hal yang sama juga berlaku untuk tiga laga kandang Liga Premier yang masih harus dilalui tim asuhan Vitor Pereira musim ini — dengan laga pertama yang akan mempertemukan Burnley dan City Ground pada hari Minggu dalam pertandingan krusial yang menentukan nasib kedua tim dalam pertarungan menghindari degradasi.
Pertandingan tersebut akan menjadi bagian dari rangkaian pertandingan khusus di level teratas, dengan Lansbury terlibat dalam kampanye ‘Check Your Bally’s’ yang bertujuan menggalang dana dan menyebarkan kesadaran tentang Bulan Kesadaran Kanker Testis.
Menjelang itu, mantan kapten Forest itu mengatakan kepada GOAL bahwa ‘World Famous City Ground’ memiliki atmosfer yang tak kalah dengan stadion mana pun di negara ini: “Tentu saja. Dan tahukah Anda hal terbaik tentang stadion ini sekarang? Jaraknya masih sangat dekat dengan lapangan.
“Banyak stadion baru yang membuat penonton berjarak 3-4 meter dari lapangan, yang tidak baik untuk atmosfernya. Saat saya di West Ham, misalnya, dan mereka pindah ke Stadion Olimpiade, tidak ada atmosfer di sana.
“Jelas Forest memiliki salah satu atmosfer terbaik di awal pertandingan, para pendukung bernyanyi sekeras-kerasnya — itu salah satu perasaan terbaik. Dan setelah pertandingan juga, saat meraih kemenangan — dan lebih baik lagi saat menang di kandang melawan Derby, itu selalu hari yang menyenangkan!”
Mengapa intervensi VAR dalam pertandingan Liga Premier patut disambut baik
Forest berharap dapat menghindari drama yang tidak perlu saat menghadapi Burnley, namun intervensi VAR akan didorong secara aktif hanya selama satu minggu. Menjelaskan alasan di balik hal tersebut, Lansbury—yang didiagnosis menderita kanker testis pada usia 25 tahun pada tahun 2016—mengatakan: “Semoga ini menguntungkan kami. Mereka akan menyumbangkan £100 setiap kali VAR diperiksa selama akhir pekan, jadi jika semua orang bisa mulai membuat tanda layar VAR dan berusaha memanggil wasit sebanyak mungkin, sumbangan tersebut akan sangat dihargai.”
Bisakah para pendukung Forest menyemangati tim mereka agar lolos dari degradasi di Liga Premier?
Hanya ada selisih dua peringkat dan tiga poin yang memisahkan Forest dari zona degradasi Liga Premier menjelang laga krusial melawan tim tamu Clarets. Waktu semakin menipis dalam upaya untuk mengarahkan tim menuju keselamatan.
Lansbury yakin bahwa The Reds akan melewati batas tersebut, sambil berbicara tentang upaya kolektif untuk mempertahankan status di kasta tertinggi: “Saya hanya berpikir mereka harus percaya diri dan keluar bermain seperti biasa. Mereka tahu cara memenangkan pertandingan, ini hanya soal kepercayaan diri, jangan panik. Begitu segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan, teruskan saja apa yang sedang kalian lakukan.
“Forest tahu cara memenangkan pertandingan. Ketika penonton mendukungmu, mereka seperti pemain ke-12 dan benar-benar mendorongmu menuju gawang. Saya pikir mereka akan selamat. Ini pertandingan besar di akhir pekan, jadi semoga ini menjadi awal dari serangkaian kemenangan.”
Periksa Bally's Anda: Apa yang sedang terjadi dan kapan
Sebagai bagian dari kampanye kesadaran ‘Check Your Bally’s’ dalam rangka Bulan Kesadaran Kanker Testis, Bally Bet akan menyumbangkan £100 kepada The OddBalls Foundation untuk setiap pemeriksaan VAR di Liga Premier akhir pekan ini.
Pemeriksaan VAR telah menjadi bagian yang akrab dalam pertandingan modern, dengan para penggemar sering kali menunggu sementara keputusan penting ditinjau berulang kali. Akhir pekan ini, momen-momen tersebut akan berfungsi sebagai pengingat akan sesuatu yang lebih penting. Setiap kali pertandingan dihentikan untuk pemeriksaan, Bally Bet akan memberikan sumbangan, mengaitkan gagasan pemeriksaan di lapangan dengan pentingnya memeriksa diri sendiri di luar lapangan.
Bally Bet akan membantu The OddBalls Foundation meningkatkan kesadaran yang sangat penting melalui pengambilalihan khusus pada hari pertandingan Nottingham Forest vs Burnley di Liga Premier pada 19 April.
Dengan memanfaatkan kebiasaan alami para penggemar sepak bola, Bally Bet akan menyebarkan pesan ‘Check Your Bally’s’ melalui layar LED stadion, layar besar, dan program pertandingan, mengingatkan para pendukung bahwa pemeriksaan tidak boleh berhenti pada offside, penalti, dan gol penentu di menit-menit akhir. The OddBalls Foundation akan hadir di City Ground, menawarkan kesempatan kepada para penggemar untuk berbicara dengan para profesional terlatih.