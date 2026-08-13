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Mengapa Newcastle tidak bisa mendapatkan Fabian Hurzeler atau Andoni Iraola sebelum mengambil perjudian pelatih pada rookie Premier League Matthias Jaissle sebagai suksesor Eddie Howe
Howe mengawasi kemenangan di piala dan kelolosan ke Liga Champions
Itu bisa terbukti sebagai langkah jitu, dengan sosok Jerman berusia 38 tahun itu membuat banyak orang terkesan lewat kata-kata dan tindakannya di awal. Namun, ia memang menghadirkan unsur perjudian, mengingat ia belum pernah bekerja di kasta tertinggi Inggris sebelumnya.
Meski begitu, tidak banyak pelatih terbukti yang tersedia dan memenuhi kriteria tersebut. Sejumlah posisi bergengsi telah lowong dalam beberapa bulan terakhir, membuat setengah klub Premier League berburu sosok baru untuk memimpin dari area teknis.
Newcastle sebelumnya mampu mendapatkan pelatih sekelas Howe, yang telah mengakhiri kerja samanya dengan Bournemouth beberapa bulan sebelum mengambil alih jabatan di Tyneside pada November 2021. Ia kemudian menjalani 231 pertandingan sebagai pelatih kepala, mempersembahkan trofi Carabao Cup pada 2025 dan tiket lolos ke Liga Champions.
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Apa yang dikatakan Howe dalam perpisahan emosional dengan St James' Park
Pria 48 tahun itu telah memutuskan untuk melangkah pergi, dengan mengatakan dalam pernyataan emosional yang menyertai pengumuman mengejutkan tentang kepergiannya: “Setelah melalui periode refleksi pribadi, saya telah memutuskan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat bagi saya untuk mundur dari peran saya sebagai pelatih kepala Newcastle United.
“Setelah hampir lima tahun mencurahkan hidup, hati, dan jiwa saya ke klub ini dengan energi yang tak pernah surut, saya merasa bahwa demi kepentingan terbaik saya dan klub, saya perlu mundur, memulihkan diri, dan beristirahat.
“Meski sangat sulit untuk mengambil keputusan ini, saya tahu dalam hati bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Saya selalu menempatkan kepentingan terbaik Newcastle di atas kepentingan pribadi saya dalam setiap keputusan yang saya ambil selama berada di sini, dan keputusan ini pun tidak berbeda.
“Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya bisa menjadi manajer Newcastle United. Sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata apa arti klub ini, kota ini, dan para pendukungnya bagi saya dan keluarga saya, dan akan selalu berarti demikian.”
Mengapa pedigree Premier League sulit ditemukan
Sebelumnya sempat dikaitkan dengan Jose Mourinho, sebelum 'The Special One' kembali ke Real Madrid, Newcastle juga mungkin tertarik pada sosok seperti Iraola, Enzo Maresca, dan Oliver Glasner. Namun, masing-masing kini mengisi posisi lain di Premier League bersama Liverpool, Manchester City, dan Nottingham Forest.
Pelatih Brighton, Hurzeler, adalah nama lain yang kemungkinan besar sempat masuk radar Newcastle, tetapi pria 33 tahun itu dianggap masih menunggu “klub yang lebih prestisius”.
Itu adalah pendapat eks gelandang Newcastle Barnes, yang mengatakan kepada GOAL saat berbicara dalam kerja sama dengan 247Bet ketika ditanya soal perjudian pada Jaissle: “Dari mana Anda akan mendapatkan pengalaman Premier League? Siapa yang akan Anda datangkan? Saya tidak tahu siapa yang tersedia bagi mereka untuk mendapatkan pengalaman Premier League.
“Mereka jelas bergerak ke arah yang berbeda. Saya pikir jika Anda melihat manajer Brighton atau manajer Bournemouth, seperti halnya Iraola, mereka akan ingin pergi ke klub seperti Man United, Liverpool, Arsenal, Chelsea jika mereka melakukan perubahan.
“Saya rasa manajer yang tampil bagus di klub-klub itu tidak serta-merta akan berkata, ‘baiklah, saya akan ke Newcastle’, dengan segala hormat. Jadi ini akan sulit bagi mereka karena setiap manajer muda baru dari Eropa yang datang, yang melatih klub seperti Brighton atau Bournemouth dan dia tampil bagus, saya rasa dia kemudian tidak akan memilih pergi ke Newcastle. Dia akan tetap di klub itu atau menunggu kesempatan di klub yang lebih prestisius.”
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Jaissle menghadapi ujian berat di bursa transfer
Jaissle telah menghadapi tantangan berat di Newcastle, dengan bursa transfer musim panas 2026 membuat Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, dan Anthony Gordon hengkang setahun setelah kepindahan Alexander Isak yang memecahkan rekor ke Liverpool, sementara Kieran Trippier pergi dengan status bebas transfer.
Newcastle punya uang untuk dibelanjakan, tetapi menggelontorkan dana tidak semudah kedengarannya. Manajer baru mereka mengakui masih berada di pasar untuk mencari tambahan amunisi, menjelang tenggat 1 September, sementara kepercayaan akan diberikan kepada pemain muda jika lulusan akademi terbukti layak mendapat kesempatan di tim utama.
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