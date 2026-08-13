Setelah sebelumnya dikaitkan dengan Jose Mourinho, sebelum 'The Special One' kembali ke Real Madrid, Newcastle juga mungkin tertarik pada sosok seperti Iraola, Enzo Maresca, dan Oliver Glasner. Namun, mereka masing-masing sedang mengisi posisi lain di Premier League bersama Liverpool, Manchester City, dan Nottingham Forest.

Pelatih Brighton Hurzeler adalah nama lain yang kemungkinan masuk dalam radar Newcastle, tetapi pria 33 tahun itu dianggap sedang menunggu “klub yang lebih bergengsi”.

Itu adalah pendapat mantan gelandang Newcastle Barnes, yang mengatakan kepada GOAL saat berbicara dalam kerja sama dengan 247Bet ketika ditanya tentang perjudian yang diambil pada Jaissle: “Dari mana Anda akan mendapatkan pengalaman Premier League? Siapa yang akan Anda dapatkan? Saya tidak tahu siapa yang tersedia bagi mereka untuk mendapatkan pengalaman Premier League.

“Mereka jelas bergerak ke arah yang berbeda. Saya pikir jika Anda melihat manajer Brighton atau manajer Bournemouth, seperti halnya Iraola, mereka akan ingin pergi ke klub seperti Man United, Liverpool, Arsenal, Chelsea jika mereka melakukan perubahan.

“Saya tidak berpikir manajer yang tampil bagus di klub-klub itu akan serta-merta berkata, ‘baiklah, saya akan ke Newcastle’, dengan segala hormat. Jadi ini akan sulit bagi mereka karena manajer muda baru dari Eropa yang datang, yang menangani klub seperti Brighton atau Bournemouth dan dia tampil bagus, saya rasa dia kemudian tidak akan memilih pergi ke Newcastle. Dia akan tetap di klub itu atau menunggu kesempatan di klub yang lebih bergengsi.”