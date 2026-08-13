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Mengapa Newcastle tidak bisa mendapatkan Fabian Hurtzeler atau Andoni Iraola sebelum mengambil pertaruhan dengan merekrut rookie Premier League Matthias Jaissle sebagai penerus Eddie Howe
Howe mengawasi kemenangan di piala & lolos ke Liga Champions
Itu bisa terbukti sebagai langkah jenius, dengan pria Jerman berusia 38 tahun itu membuat banyak orang terkesan lewat kata-kata dan tindakannya di awal. Namun, ia juga merepresentasikan sebuah perjudian, mengingat ia belum pernah bekerja di kasta tertinggi sepakbola Inggris sebelumnya.
Meski begitu, tidak banyak pelatih terbukti yang tersedia dan memenuhi kriteria tersebut. Sejumlah jabatan penting telah lowong dalam beberapa bulan terakhir, membuat setengah klub Premier League berburu sosok pemimpin baru di kursi pelatih mereka.
Newcastle sebelumnya mampu mendapatkan sosok berpengalaman seperti Howe, yang memutuskan hubungan dengan Bournemouth beberapa bulan sebelum mengambil alih jabatan di Tyneside pada November 2021. Ia kemudian memimpin dalam 231 pertandingan, mempersembahkan gelar Piala Carabao pada 2025 dan tiket ke Liga Champions.
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Apa yang dikatakan Howe dalam perpisahan emosional dengan St James' Park
Pria 48 tahun itu telah memutuskan untuk melanjutkan langkah, dengan mengatakan dalam pernyataan emosional yang menyertai pengumuman mengejutkan soal kepergiannya: “Setelah periode refleksi pribadi, saya telah memutuskan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat bagi saya untuk mundur dari peran saya sebagai pelatih kepala Newcastle United.
“Setelah hampir lima tahun mencurahkan hidup, hati, dan jiwa saya ke klub ini dengan energi yang tak pernah surut, saya merasa bahwa demi kepentingan terbaik saya sendiri dan klub, saya perlu mundur, memulihkan diri, dan beristirahat.
“Meski sangat sulit untuk mengambil keputusan ini, saya tahu dalam hati bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Saya selalu menempatkan kepentingan terbaik Newcastle di atas kepentingan pribadi saya dalam setiap keputusan yang saya buat selama berada di sini, dan keputusan ini tidak berbeda.
“Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya bisa menjadi manajer Newcastle United. Sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata apa arti klub ini, kota ini, dan para suporternya bagi saya dan keluarga saya, dan akan selalu berarti bagi kami.”
Mengapa rekam jejak Premier League sulit ditemukan
Setelah sebelumnya dikaitkan dengan Jose Mourinho, sebelum 'The Special One' kembali ke Real Madrid, Newcastle juga mungkin tertarik pada sosok seperti Iraola, Enzo Maresca, dan Oliver Glasner. Namun, mereka masing-masing sedang mengisi posisi lain di Premier League bersama Liverpool, Manchester City, dan Nottingham Forest.
Pelatih Brighton Hurzeler adalah nama lain yang kemungkinan masuk dalam radar Newcastle, tetapi pria 33 tahun itu dianggap sedang menunggu “klub yang lebih bergengsi”.
Itu adalah pendapat mantan gelandang Newcastle Barnes, yang mengatakan kepada GOAL saat berbicara dalam kerja sama dengan 247Bet ketika ditanya tentang perjudian yang diambil pada Jaissle: “Dari mana Anda akan mendapatkan pengalaman Premier League? Siapa yang akan Anda dapatkan? Saya tidak tahu siapa yang tersedia bagi mereka untuk mendapatkan pengalaman Premier League.
“Mereka jelas bergerak ke arah yang berbeda. Saya pikir jika Anda melihat manajer Brighton atau manajer Bournemouth, seperti halnya Iraola, mereka akan ingin pergi ke klub seperti Man United, Liverpool, Arsenal, Chelsea jika mereka melakukan perubahan.
“Saya tidak berpikir manajer yang tampil bagus di klub-klub itu akan serta-merta berkata, ‘baiklah, saya akan ke Newcastle’, dengan segala hormat. Jadi ini akan sulit bagi mereka karena manajer muda baru dari Eropa yang datang, yang menangani klub seperti Brighton atau Bournemouth dan dia tampil bagus, saya rasa dia kemudian tidak akan memilih pergi ke Newcastle. Dia akan tetap di klub itu atau menunggu kesempatan di klub yang lebih bergengsi.”
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Jaissle menghadapi ujian berat di bursa transfer
Jaissle telah menghadapi tantangan berat di Newcastle, dengan bursa transfer musim panas 2026 membuat Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, dan Anthony Gordon hengkang setahun setelah transfer pemecah rekor Alexander Isak ke Liverpool, sementara Kieran Trippier pergi dengan status bebas transfer.
Newcastle memiliki uang untuk dibelanjakan, tetapi menggelontorkan dana tidak semudah kedengarannya. Manajer baru mereka mengakui masih mencari tambahan kekuatan di bursa transfer, menjelang tenggat waktu 1 September, sementara kepercayaan akan diberikan kepada para pemain muda jika lulusan akademi terbukti layak mendapat kesempatan di tim utama.
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