Mengapa ‘menjalani dua peran’ di timnas AS dan Tottenham tak pernah menjadi pilihan bagi Mauricio Pochettino, meski ia mengakui bahwa ‘segala sesuatu bisa terjadi’

Pochettino kembali menegaskan bahwa ia tetap berkomitmen penuh pada timnas Amerika Serikat, sambil mengatakan kepada para wartawan: “Saat ini, saya rasa kami sangat, sangat fokus, sepenuhnya fokus di sini pada Piala Dunia. Saya rasa semua orang tahu bahwa saya berkomitmen pada timnas ini. Saya rasa belum saatnya membicarakan masa depan saat ini.”

Namun, ia menolak untuk menutup kemungkinan kembali menangani Spurs, dengan mengatakan: “Jangan pernah mengatakan tidak pernah. Dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi.”

Pelatih asal Argentina itu menambahkan: “Dengan hubungan saya dengan Tottenham, mustahil untuk tidak merasa apa-apa tentang Tottenham, tentang klub, orang-orang yang bekerja di sana, dan tentang para penggemar. Itu adalah salah satu pengalaman terbaik dalam hidup saya.

“Tentu saja, itu adalah harapan saya, dan saya yakin mereka akan bertahan di liga, berkat para pemain. Saya pikir ada para pemain, dan kemudian klub dengan para penggemar yang akan melakukan segala upaya untuk menciptakan energi untuk menang. Tentu saja, itu akan sulit karena sinergi dan manajemennya rumit.

“Yang ingin saya sampaikan adalah, saya yakin mereka memiliki kemampuan untuk menang, dan saya benar-benar percaya itu, tentu saja. Kami akan berada di sini dan fokus penuh pada Piala Dunia, tetapi jika Anda bertanya tentang klub itu, itu adalah klub yang benar-benar saya pedulikan dan, tentu saja, saya yakin mereka akan tetap bertahan di Liga Premier karena mereka pantas mendapatkannya.”