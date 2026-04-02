Mengapa ‘menjalani dua peran’ di timnas AS dan Tottenham tak pernah menjadi pilihan bagi Mauricio Pochettino, meski ia mengakui bahwa ‘segala sesuatu bisa terjadi’
Spurs mengandalkan De Zerbi dalam perjuangan menghindari degradasi
Dengan Spurs terpuruk ke zona degradasi musim ini, di mana status mereka di Liga Premier terancam serius, Thomas Frank dan pelatih asal Kroasia Tudor telah bergantian memimpin tim dari pinggir lapangan. Pelatih terakhir yang memimpin tim hanya bertahan selama tujuh pertandingan — dan hanya berhasil mengumpulkan satu poin di kasta tertinggi.
Tali kendali kini telah diserahkan kepada mantan bos Brighton dan Marseille, Roberto De Zerbi, dengan pelatih asal Italia itu kembali ke sepak bola Inggris dengan kontrak lima tahun. Jika ia mampu memenuhi ekspektasi, maka tidak akan ada posisi yang perlu diisi di bangku cadangan Tottenham setidaknya hingga tahun 2031.
Spurs telah menunjuk pelatih tetap, alih-alih tetap dengan pendekatan sementara awal mereka, dan hal itu membuat Pochettino tersingkir dari persaingan. Pertanyaan bisa saja muncul - mengingat putaran final Piala Dunia baru akan dimulai pada pertengahan Juni - apakah ia siap memimpin tim hingga akhir musim 2025-26 sebelum mengambil keputusan definitif mengenai masa depannya yang panjang.
Mungkinkah Pochettino bisa bekerja sama dengan Spurs dan Tim Nasional Sepak Bola AS?
Mantan kiper Timnas AS dan Tottenham, Friedel, tidak yakin bahwa opsi pembagian tugas akan benar-benar dipertimbangkan. Mantan kiper tersebut mengatakan kepada GOAL: "Saya pasti akan terkejut.
“Apakah saya pikir Tottenham akan menginginkannya? Apakah saya pikir dia ingin kembali ke Tottenham? Itu adalah dua pertanyaan yang menurut saya jawabannya adalah ya, karena saya pikir dia menyukai percakapannya dengan dewan direksi baru. Dia orang yang cerdas. Dia tidak akan masuk ke situasi di mana dia tidak yakin bisa sukses. Tapi dia orang yang jujur dan pekerja keras, saya tidak bisa membayangkan ada satu orang pun yang menganggap dia mengalihkan fokus dari tim AS menjelang Piala Dunia di kandang sendiri. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan dia melakukan itu.
“Saya bisa membayangkan dia mengambil alih Tottenham setelah Piala Dunia, lalu dia datang dan sepenuhnya fokus, saya bisa membayangkan itu. Saya sebenarnya akan terkejut jika dia melakukan situasi pekerjaan ganda.”
Pochettino membuka peluang untuk kembali melatih Tottenham
Pochettino kembali menegaskan bahwa ia tetap berkomitmen penuh pada timnas Amerika Serikat, sambil mengatakan kepada para wartawan: “Saat ini, saya rasa kami sangat, sangat fokus, sepenuhnya fokus di sini pada Piala Dunia. Saya rasa semua orang tahu bahwa saya berkomitmen pada timnas ini. Saya rasa belum saatnya membicarakan masa depan saat ini.”
Namun, ia menolak untuk menutup kemungkinan kembali menangani Spurs, dengan mengatakan: “Jangan pernah mengatakan tidak pernah. Dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi.”
Pelatih asal Argentina itu menambahkan: “Dengan hubungan saya dengan Tottenham, mustahil untuk tidak merasa apa-apa tentang Tottenham, tentang klub, orang-orang yang bekerja di sana, dan tentang para penggemar. Itu adalah salah satu pengalaman terbaik dalam hidup saya.
“Tentu saja, itu adalah harapan saya, dan saya yakin mereka akan bertahan di liga, berkat para pemain. Saya pikir ada para pemain, dan kemudian klub dengan para penggemar yang akan melakukan segala upaya untuk menciptakan energi untuk menang. Tentu saja, itu akan sulit karena sinergi dan manajemennya rumit.
“Yang ingin saya sampaikan adalah, saya yakin mereka memiliki kemampuan untuk menang, dan saya benar-benar percaya itu, tentu saja. Kami akan berada di sini dan fokus penuh pada Piala Dunia, tetapi jika Anda bertanya tentang klub itu, itu adalah klub yang benar-benar saya pedulikan dan, tentu saja, saya yakin mereka akan tetap bertahan di Liga Premier karena mereka pantas mendapatkannya.”
Situasi Liga Premier: Lawan siapa yang akan dihadapi Spurs dalam laga perdana De Zerbi sebagai pelatih
Saat ini, Tottenham berada di peringkat ke-17 klasemen Liga Premier, satu peringkat dan selisih satu poin di atas zona degradasi dengan tujuh pertandingan tersisa. Laga perdana De Zerbi sebagai pelatih akan berlangsung saat timnya bertandang ke Sunderland pada hari Minggu.
Sementara itu, Pochettino menyaksikan timnas AS (USMNT) menelan kekalahan dari Belgia dan Portugal selama jeda internasional bulan Maret, sehingga ia memiliki banyak hal yang harus dipikirkan sebelum mengumumkan skuad final beranggotakan 26 pemain untuk turnamen besar yang akan dimulai pada 11 Juni.