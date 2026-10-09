Getty/GOAL
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Mengapa melucuti gelar Manchester City & mencabut medali adalah tindakan yang ‘sia-sia’ saat Danny Mills membahas hukuman ‘tidak relevan’ dalam drama 115 dakwaan FFP
Spekulasi tentang potensi sanksi untuk Manchester City
Mereka yang berada di Stadion Etihad dituduh menjalankan bisnis “palsu” antara 2010 dan 2018. Semua kecuali satu dari dakwaan yang diajukan terhadap mereka telah dikuatkan oleh komisi independen, dengan putusan final akan dijatuhkan pada akhir Januari 2027.
Berbagai sanksi sedang dispekulasikan, dengan sejumlah pihak menyebut Manchester City bisa disingkirkan dari kasta tertinggi sepak bola Inggris, baik melalui pemungutan suara yang membuat mereka dikeluarkan atau lewat pengurangan poin besar.
- Getty/GOAL
Trofi yang dimenangi Manchester City sejak 2010
Embargo transfer dan denda besar juga telah diwacanakan, sementara sebagian pihak ingin melihat setiap trofi yang diraih sepanjang era dominasi domestik dihapus dari catatan sejarah. City mulai menggelindingkan raihan trofi mereka pada 2011 saat mengangkat Piala FA.
Sejak saat itu mereka telah memenangi delapan gelar Premier League, Liga Champions, tiga Piala FA lagi, tujuh Piala Liga, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia Antarklub FIFA. Sebagian besar kesuksesan itu, termasuk Treble bersejarah pada 2022-23, diraih di bawah pelatih asal Catalunya Pep Guardiola.
City tetap bertekad membersihkan nama mereka, setelah terus menyatakan tidak bersalah sepanjang drama panjang di dunia olahraga ini, tetapi mungkinkah akan ada drama lain karena tidak ada penyelidikan yang dilakukan terhadap peristiwa dalam delapan tahun terakhir?
Mengapa menghapus gelar akan menjadi latihan yang sia-sia
Ketika ditanya soal itu, dan sanksi yang bisa dijatuhkan, mantan bek City Mills, yang berbicara atas kerja sama dengan Gambling.com, panduan untuk situs kasino online terbaik, mengatakan kepada GOAL: “Di situlah masalahnya. Anda berasumsi setelah itu [2018], secara finansial mereka baik-baik saja. Tetapi itu hanya bisa terjadi karena mereka memiliki basis yang jauh lebih besar sejak awal.
“Di mana Anda menarik batas soal bagaimana ini menguntungkan Anda setelah 2018, 2019, dibandingkan sebelumnya? Karena jika Anda tidak memiliki basis ini, Anda tidak akan mampu menarik para pemain ini. Anda tidak akan bisa melakukan ini dengan stadion Anda. Anda tidak akan harus melakukan X, Y, Z. Ini jadi lebih rumit lagi.
“Tidak ada solusi sempurna dalam semua ini. Saya pikir harus ada garis yang ditarik dan mengatakan, ‘baik, oke, sampai titik ini, aturan-aturan ini dilanggar, karena itu, ini adalah sanksi yang akan diberlakukan karena kami tidak bisa melakukannya secara retrospektif karena itu tidak ada gunanya’.
“Anda bisa mencabut gelar, tidak relevan. Anda bisa mengambil medali dan trofi dari para pemain, tidak relevan. Mereka sudah mengalami momen-momen itu, mereka sudah menikmati hari-hari itu, mereka sudah mendapatkan bonus-bonus itu. Anda sudah menikmati semua keuntungan dari itu selama beberapa tahun.
“Jika Anda ingin datang dan mengambil medali Carling Cup saya [dimenangi bersama Middlesbrough pada 2004], datang saja dan ambil. Saya tetap menjuarai Carling Cup. Anda bisa membeli medali saya dari saya. Bukan Anda yang memenanginya, saya yang memenanginya. Jadi sebagai pemain, itu semacam tidak relevan jika Anda ingin mencabut gelar-gelar itu. Itu tidak membuat perbedaan apa pun.
“Jika itu musim ini atau musim lalu, itu sedikit berbeda, tetapi yang Anda bicarakan adalah hampir 10 tahun lalu. Efeknya, itu tidak penting. Itu seperti kembali sekarang dan berkata, ‘yah, pada 1966, bola itu tidak melewati garis, karena itu, Inggris tidak menjuarai Piala Dunia’. Sayangnya, saya kira hanya Sir Geoff Hurst yang masih hidup sekarang. Setelah lebih dari 50 tahun, itu semacam tidak relevan.
“Jadi hukuman retrospektif sangat sulit. Yang penting adalah bagaimana Anda menjatuhkan sanksi dan hukuman kepada klub ke depannya. Dan sekali lagi, itu akan sangat rumit.”
- Getty
Banding diajukan dan putusan akhir dalam kasus ini ditunda
City masih belum mengetahui nasib mereka, setelah sejauh ini mempermasalahkan dakwaan yang dijatuhkan kepada mereka. Proses hukum yang sudah berlangsung lama itu masih akan terus berjalan untuk beberapa waktu ke depan, dengan argumen diajukan tentang alasan mengapa sanksi serius tidak seharusnya dijatuhkan.
Untuk saat ini, Enzo Maresca dan skuadnya fokus mengejar poin-poin berharga serta memburu lebih banyak trofi di kompetisi domestik dan Eropa, dengan Chelsea dijadwalkan kembali beraksi pada hari Minggu saat bertandang ke markas rival lama, Liverpool.
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