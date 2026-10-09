Ketika ditanya soal itu, dan sanksi yang bisa dijatuhkan, mantan bek City Mills, yang berbicara atas kerja sama dengan Gambling.com, panduan untuk situs kasino online terbaik, mengatakan kepada GOAL: “Di situlah masalahnya. Anda berasumsi setelah itu [2018], secara finansial mereka baik-baik saja. Tetapi itu hanya bisa terjadi karena mereka memiliki basis yang jauh lebih besar sejak awal.

“Di mana Anda menarik batas soal bagaimana ini menguntungkan Anda setelah 2018, 2019, dibandingkan sebelumnya? Karena jika Anda tidak memiliki basis ini, Anda tidak akan mampu menarik para pemain ini. Anda tidak akan bisa melakukan ini dengan stadion Anda. Anda tidak akan harus melakukan X, Y, Z. Ini jadi lebih rumit lagi.

“Tidak ada solusi sempurna dalam semua ini. Saya pikir harus ada garis yang ditarik dan mengatakan, ‘baik, oke, sampai titik ini, aturan-aturan ini dilanggar, karena itu, ini adalah sanksi yang akan diberlakukan karena kami tidak bisa melakukannya secara retrospektif karena itu tidak ada gunanya’.

“Anda bisa mencabut gelar, tidak relevan. Anda bisa mengambil medali dan trofi dari para pemain, tidak relevan. Mereka sudah mengalami momen-momen itu, mereka sudah menikmati hari-hari itu, mereka sudah mendapatkan bonus-bonus itu. Anda sudah menikmati semua keuntungan dari itu selama beberapa tahun.

“Jika Anda ingin datang dan mengambil medali Carling Cup saya [dimenangi bersama Middlesbrough pada 2004], datang saja dan ambil. Saya tetap menjuarai Carling Cup. Anda bisa membeli medali saya dari saya. Bukan Anda yang memenanginya, saya yang memenanginya. Jadi sebagai pemain, itu semacam tidak relevan jika Anda ingin mencabut gelar-gelar itu. Itu tidak membuat perbedaan apa pun.

“Jika itu musim ini atau musim lalu, itu sedikit berbeda, tetapi yang Anda bicarakan adalah hampir 10 tahun lalu. Efeknya, itu tidak penting. Itu seperti kembali sekarang dan berkata, ‘yah, pada 1966, bola itu tidak melewati garis, karena itu, Inggris tidak menjuarai Piala Dunia’. Sayangnya, saya kira hanya Sir Geoff Hurst yang masih hidup sekarang. Setelah lebih dari 50 tahun, itu semacam tidak relevan.

“Jadi hukuman retrospektif sangat sulit. Yang penting adalah bagaimana Anda menjatuhkan sanksi dan hukuman kepada klub ke depannya. Dan sekali lagi, itu akan sangat rumit.”