Mengapa Mario Balotelli masih memiliki 'hasrat' untuk bermain sebagai mantan striker Manchester City, Liverpool, dan AC Milan yang kini menghadapi tantangan baru di usia 35 tahun
Di berapa banyak negara yang berbeda Balotelli pernah bermain?
Mantan bintang Inter Milan, Manchester City, dan Liverpool, Balotelli, kini berusia 35 tahun. Ia telah bermain di Italia, Inggris, Prancis, Turki, dan Swiss. Kini ia berkarier di Uni Emirat Arab bersama Al Ittifaq.
Seorang pemain yang memiliki prestasi di Premier League, Serie A, dan FA Cup dalam riwayat karirnya yang gemilang, serta 36 penampilan untuk timnas Italia, kini bermain di Divisi Pertama UAE - kasta kedua kompetisi profesional di negara tersebut.
Mengapa hasrat untuk bermain terus membara dengan terang bagi Balotelli
Alis mungkin terangkat saat kesepakatan mengejutkan itu disetujui, tetapi Rossi tidak terkejut melihat Balotelli memperpanjang karier bermainnya. Mantan pemain internasional Italia - yang berbicara bekerja sama dengan ToonieBet - mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Balotelli masih mencintai permainan: “Tentu saja. Maksudku, dia masih ingin terlibat. Dia masih ingin bermain. Dia masih menikmatinya. Saya ingat bermain dengannya di tim nasional. Dia selalu orang yang mencintai bola, mencintai lapangan. Itu sesuatu yang dicintai setiap pesepakbola.
“Sampai hari ini, ya, saya sudah pensiun selama dua setengah tahun, tapi saya selalu berada di lapangan bersama teman-teman saya di Cosmos dan berlatih bersama mereka. Sulit untuk menjauh dari permainan. Jadi, saya yakin dia masih memiliki hasrat dan perhatian terhadap olahraga ini.”
Bagaimana Balotelli dibujuk untuk pindah ke UAE
Al Ittifaq memiliki rencana besar untuk masa depan, dengan Presiden Pietro Laterza—seorang pengusaha Italia yang juga pemilik Chievo—menjelaskan kepada The National tentang bagaimana mereka meyakinkan Balotelli untuk bergabung dalam proyek ambisius ini: “Saya bertemu dengan Mario pada awal Desember, dan kami membahas proyek terkait Uni Emirat Arab, khususnya yang berkaitan dengan Al Ittifaq, dengan fokus pada pengembangan pemuda, pembangunan akademi, dan pembuatan rencana jangka panjang.
“Tujuannya adalah untuk akhirnya membawa klub ke divisi teratas, Pro League, dan yang terpenting, mendekatkan penggemar dengan sepak bola dengan berinvestasi pada pemuda dan keluarga, menciptakan ruang hiburan untuk semua orang, dan menjadikan pengalaman ini serius namun menyenangkan.”
Balotelli memiliki banyak pengalaman untuk ditawarkan kepada Al Ittifaq, karena dia tidak pernah takut untuk keluar dari zona nyamannya, dan baru-baru ini dia menceritakan kepada Gazzetta dello Sport tentang bagaimana tiga tahun di Inggris bersama Manchester City memiliki dampak terbesar dalam membentuk karakternya: “Pengalaman saya dengan Inter adalah bagian dari perkembangan saya, tetapi saya pikir Inggris yang paling membentuk saya. Ini adalah kali pertama saya sendirian, keluarga saya tidak ada di sana, dan saya tidak terbiasa dengan itu. Hal itu membentuk Anda untuk baik atau buruk, karena Anda membuat kesalahan dan harus keluar dari situ sendiri.”
Dia juga berbicara tentang perayaan gol ikoniknya, yang dilakukan selama pertandingan derby melawan Manchester United di Old Trafford: “Mengapa Selalu Saya? Saya sudah melakukannya sebelum pertandingan dengan seorang pekerja gudang; saya menjadi pusat perhatian karena masalah saya, dan itu adalah ledakan emosi yang bagus. Tabloid di Inggris terlalu berlebihan dengan saya.”
Ada penyesalan? Balotelli telah menjalani karier yang penuh peristiwa.
Balotelli yakin bahwa dia tidak selalu diperlakukan dengan adil, baik oleh klub maupun negara, dan mengatakan saat ditanya apakah dia menyesal hanya mewakili Italia dalam 36 pertandingan - dengan 14 gol yang dicetak pada level tersebut selama karier internasionalnya yang berlangsung delapan tahun: "Bagi saya, tim nasional adalah hal yang penting... Saya bangga mewakili Italia, dan itu adalah sesuatu yang saya rindukan.
“Mengapa mereka tidak ingin saya di tim nasional lagi? Saya bahkan tidak tahu alasan sebenarnya. Saya bisa membayangkan... Apakah karena kurangnya kedekatan dengan Juventus? Mungkin saja.”
Balotelli mungkin tidak membuat dampak yang dia harapkan di panggung global, meskipun dia memiliki kemampuan yang tak diragukan, tetapi kisah-kisah tentang apa yang dia lakukan di dan di luar lapangan akan terus diceritakan lama setelah sepatu bola digantung untuk selamanya.
