Mengapa Mario Balotelli masih memiliki 'hasrat' untuk bermain sebagai mantan striker Manchester City, Liverpool, dan AC Milan yang kini menghadapi tantangan baru di usia 35 tahun

Al Ittifaq memiliki rencana besar untuk masa depan, dengan Presiden Pietro Laterza—seorang pengusaha Italia yang juga pemilik Chievo—menjelaskan kepada The National tentang bagaimana mereka meyakinkan Balotelli untuk bergabung dalam proyek ambisius ini: “Saya bertemu dengan Mario pada awal Desember, dan kami membahas proyek terkait Uni Emirat Arab, khususnya yang berkaitan dengan Al Ittifaq, dengan fokus pada pengembangan pemuda, pembangunan akademi, dan pembuatan rencana jangka panjang.

“Tujuannya adalah untuk akhirnya membawa klub ke divisi teratas, Pro League, dan yang terpenting, mendekatkan penggemar dengan sepak bola dengan berinvestasi pada pemuda dan keluarga, menciptakan ruang hiburan untuk semua orang, dan menjadikan pengalaman ini serius namun menyenangkan.”

Balotelli memiliki banyak pengalaman untuk ditawarkan kepada Al Ittifaq, karena dia tidak pernah takut untuk keluar dari zona nyamannya, dan baru-baru ini dia menceritakan kepada Gazzetta dello Sport tentang bagaimana tiga tahun di Inggris bersama Manchester City memiliki dampak terbesar dalam membentuk karakternya: “Pengalaman saya dengan Inter adalah bagian dari perkembangan saya, tetapi saya pikir Inggris yang paling membentuk saya. Ini adalah kali pertama saya sendirian, keluarga saya tidak ada di sana, dan saya tidak terbiasa dengan itu. Hal itu membentuk Anda untuk baik atau buruk, karena Anda membuat kesalahan dan harus keluar dari situ sendiri.”

Dia juga berbicara tentang perayaan gol ikoniknya, yang dilakukan selama pertandingan derby melawan Manchester United di Old Trafford: “Mengapa Selalu Saya? Saya sudah melakukannya sebelum pertandingan dengan seorang pekerja gudang; saya menjadi pusat perhatian karena masalah saya, dan itu adalah ledakan emosi yang bagus. Tabloid di Inggris terlalu berlebihan dengan saya.”