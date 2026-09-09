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Mengapa Marcus Rashford tidak 'putus asa' untuk mencetak gol pertamanya lagi di Manchester United, dengan putra yang pulang ke pangkuan Setan Merah itu mengabaikan 'kebisingan' dari luar di Old Trafford
Kapan terakhir kali Rashford mencetak gol untuk Manchester United?
Gol terakhirnya untuk United tercatat pada 1 Desember 2024 ketika mencetak dua gol dalam kemenangan 4-0 atas Everton. Pada 2 Februari 2025, Rashford meninggalkan apa yang disebut sebagai ‘Theatre of Dreams’ setelah dianggap tidak lagi dibutuhkan oleh Ruben Amorim.
Setelah itu, ia menjalani masa peminjaman di Aston Villa, dengan secercah performa profesional kembali muncul di West Midlands. Bursa transfer musim panas kemudian menghadirkan kepindahan yang agak mengejutkan ke Barcelona.
Ia mencetak gol dalam 14 kesempatan untuk raksasa Catalan itu, dengan kejayaan gelar La Liga dirasakan bersama Lamine Yamal dan kawan-kawan. Barca namun tidak mengaktifkan opsi pembelian dalam kesepakatan mereka. Akibatnya, Rashford terpaksa kembali ke tanah kelahirannya.
Michael Carrick senang memasukkan seorang pemain yang tampil di Piala Dunia 2026 ke dalam rencananya. Rashford telah tampil dalam ketiga pertandingan Premier League United musim ini, tetapi masih menunggu alasan pribadi untuk merayakannya.
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Rashford menunggu gol pertamanya lagi bersama Manchester United
Saat ditanya apakah pahlawan binaan akademi itu akan sangat ingin kembali mencetak gol, yang akan membuat total golnya menjadi 139, pemenang Treble 1999 Cole, yang berbicara bekerja sama dengan Unibet Casino, mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa dia tidak akan sangat menginginkan gol baru itu. Saya rasa dia sudah mencetak lebih dari cukup banyak gol untuk Manchester United.
“Saya rasa Marcus siap menundukkan kepala, tampil sesuai kemampuannya dan ketika gol itu datang, maka gol itu datang. Saya rasa Marcus hanya harus memikirkan penampilannya, membawa Manchester United ke posisi untuk memenangkan pertandingan sepak bola.
“Dia tidak memedulikan semua kebisingan di sekelilingnya, karena memang itulah adanya, itu hanyalah kebisingan. Kebisingan latar belakang tidak berarti apa-apa bagi individu seperti Marcus begitu dia menundukkan kepala dan mulai bermain seperti yang telah dia lakukan.”
Apa yang dibutuhkan Mainoo dari kampanye 2026-27?
Pemain lain yang memicu banyak perbincangan hangat musim lalu, setelah dicueki Amorim dan diintegrasikan kembali oleh Carrick, adalah Kobbie Mainoo. Ia juga merupakan produk dari sistem akademi legendaris United dan ingin memaksimalkan awal yang baru.
Mengenai apa yang harus dicari gelandang berkelas berusia 21 tahun itu dari kampanye 2026-27, Cole berkata: “Saya pikir Michael percaya kepadanya. Kobbie membuktikan musim lalu ketika dia masuk ke tim, saat manajer pergi dan Michael mendapatkan pekerjaan itu lalu percaya kepadanya. Penampilannya musim lalu membuktikan bahwa dia lebih dari cukup bagus untuk level itu, yang sebenarnya sudah kami semua tahu.
“Memantapkan tempatnya, ya, Anda bisa mengatakan itu, tetapi saya pikir semua orang tahu kualitasnya. Dia bermain sangat baik pada akhir pekan melawan Everton. Intinya adalah tetap fokus, melakukan hal-hal yang memang menjadi kekuatan Anda.”
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Jadwal Man Utd 2026-27: Liga Champions & tanggal derby
United mengoleksi empat poin musim ini dari sekali kalah, sekali menang, dan sekali imbang. Mereka ditahan Everton dengan cara dramatis pada pertandingan terakhir, ketika kebobolan pada menit keenam masa injury time di Hill Dickinson Stadium, dan tetap bertekad membangun momentum.
Mereka akan mendapat kesempatan untuk memulihkan kepercayaan diri skuad pada Kamis saat kembali berkompetisi di Liga Champions di kandang melawan juara Azerbaijan, Sabah. Setelah itu, mereka akan menjalani derbi melawan rival sekota Manchester City pada Minggu.
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