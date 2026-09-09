Gol terakhirnya untuk United tercatat pada 1 Desember 2024 ketika mencetak dua gol dalam kemenangan 4-0 atas Everton. Pada 2 Februari 2025, Rashford meninggalkan apa yang disebut sebagai ‘Theatre of Dreams’ setelah dianggap tidak lagi dibutuhkan oleh Ruben Amorim.

Setelah itu, ia menjalani masa peminjaman di Aston Villa, dengan secercah performa profesional kembali muncul di West Midlands. Bursa transfer musim panas kemudian menghadirkan kepindahan yang agak mengejutkan ke Barcelona.

Ia mencetak gol dalam 14 kesempatan untuk raksasa Catalan itu, dengan kejayaan gelar La Liga dirasakan bersama Lamine Yamal dan kawan-kawan. Barca namun tidak mengaktifkan opsi pembelian dalam kesepakatan mereka. Akibatnya, Rashford terpaksa kembali ke tanah kelahirannya.

Michael Carrick senang memasukkan seorang pemain yang tampil di Piala Dunia 2026 ke dalam rencananya. Rashford telah tampil dalam ketiga pertandingan Premier League United musim ini, tetapi masih menunggu alasan pribadi untuk merayakannya.