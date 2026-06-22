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Mengapa Marcus Rashford perlu menghindari jendela transfer Piala Dunia, sebagaimana legenda Inggris John Barnes menjelaskan kepada penyerang milik Man Utd itu apa yang dibutuhkan Three Lions darinya
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Apa langkah selanjutnya bagi Rashford seiring dibukanya jendela transfer musim panas?
Semangat profesional sang lulusan akademi Red Devils kembali berkobar selama masa peminjaman sepanjang musim di Camp Nou pada musim 2025–26. Ia menikmati kesuksesan di La Liga dan Piala Super Spanyol bersama Blaugrana sambil mencetak 14 gol sebagai rekan setim Lamine Yamal dan Robert Lewandowski.
Barca memiliki opsi untuk merekrut Rashford dengan harga hanya £26 juta ($34 juta), namun mereka justru berinvestasi besar-besaran pada mantan pemain sayap Everton dan Newcastle, Anthony Gordon. Masih harus dilihat seperti apa masa depan jangka pendek dan jangka panjang bagi pemain internasional Inggris berkecepatan tinggi ini.
Michael Carrick dikabarkan terbuka terhadap gagasan untuk memberikan awal yang baru di Manchester, setelah masa jabatannya sebagai manajer sementara United berubah menjadi kontrak penuh waktu, tetapi Rashford tampaknya ingin benar-benar berpisah dari klub induknya karena ia telah menancapkan akar di tempat lain. Berbagai destinasi telah menjadi spekulasi - baik di Liga Premier maupun di seluruh Eropa.
Apakah Rashford sedang berusaha menarik perhatian klub baru?
Rashford pasti ingin tampil mengesankan selama bertugas di Piala Dunia, baik demi kepentingan tim maupun untuk kepentingannya sendiri. Ketika ditanya apakah penampilan gemilang sangat penting mengingat ketidakpastian yang menyelimuti kariernya di level domestik, mantan gelandang serang Three Lions, Barnes — yang berbicara dalam kerja sama dengan viagogo dan kampanye ‘World Cuts’ mereka — mengatakan kepada GOAL: “Inggris perlu tampil baik sebagai sebuah tim. Jika dia merasa ingin tampil baik sendirian, itu tidak akan membantu Inggris.
“Jika dia ingin menjadikan ini sebagai ajang promosi atau pamer diri, di mana dia akan berkata, ‘Aku akan merebut bola, aku akan menggiring bola melewati pemain-pemain lain karena aku ingin tampil bagus secara individu’—itulah yang tidak akan membawa kemenangan di Piala Dunia. Jadi, keinginannya untuk tampil bagus demi dirinya sendiri tidaklah penting. Dia harus tampil bagus demi Inggris.
“Dan jika Thomas Tuchel merasa bahwa dia hanya akan menjadi pemain cadangan di skuad, dia tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal itu. Jadi, ini bukan soal pemain individu yang merasa ‘Aku akan mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan hal-hal ini, untuk menonjolkan diri’. Itu tidak akan membantu Inggris. Membantu tim bermain jauh lebih penting daripada dia tampil bagus demi dirinya sendiri. Jadi, hal itu tidak relevan dalam Piala Dunia, menurut saya.
“Itu tergantung pada sikap dan komitmennya. Itulah yang selalu menjadi masalah dengan Marcus Rashford. Saya tahu dia memiliki bakat, tetapi dalam hal sikap, komitmennya adalah hal yang paling penting.
“Thomas Tuchel tidak khawatir soal Marcus Rashford yang ingin menonjolkan diri. Dia khawatir soal Marcus Rashford bermain bagus untuk Inggris, yang berarti dia hanya perlu mempertahankan posisinya, memberikan umpan sederhana, dan bermain dengan gaya sederhana—yang mungkin akan membantu tim tapi tidak menguntungkannya secara individu. Itulah keputusan yang akan diambil Thomas Tuchel. Jadi, ini tidak ada hubungannya dengan Marcus Rashford. Ini juga tidak ada hubungannya dengan usaha Marcus Rashford mencari klub baru. Ini berkaitan dengan upaya Inggris untuk memenangkan Piala Dunia.”
Rashford mencetak gol untuk Inggris dalam laga pembuka Piala Dunia
Rashford dan The Three Lions mengawali perjalanan mereka dengan sempurna saat mengalahkan Kroasia 4-2 dalam laga pembuka turnamen. Kapten pemecah rekor Harry Kane mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut—sehingga total gol internasionalnya menjadi 81—sementara Jude Bellingham mencetak gol di awal babak kedua setelah mengalahkan Morgan Rogers dalam perebutan posisi nomor 10 Inggris.
Sentuhan akhir dari penampilan babak kedua yang mengesankan itu disumbangkan oleh Rashford, saat terobosan dari Bukayo Saka memberinya peluang di tepi kotak penalti untuk mengalihkan bola ke kaki kanannya dan melepaskan tendangan ke sudut bawah gawang.
Ketika ditanya apakah Rashford kini tampak kembali seperti dirinya yang dulu, setelah tampaknya terjebak dalam pikiran sendiri selama beberapa waktu, Barnes—yang telah mengoleksi 79 caps untuk Inggris—menambahkan: “Menonton Marcus Rashford selama 15 menit tidak akan cukup untuk membuat kita tahu apakah dia sudah kembali ke performa terbaiknya atau tidak.
“Kita tidak boleh terbawa suasana hanya karena dia masuk sebagai pemain pengganti dan melakukan apa yang dia lakukan, lalu berkata, ‘Oke, dia sudah kembali ke performa terbaiknya, ayo mainkan dia’. Sama halnya, kita tidak boleh terbawa suasana hanya karena kita mengalahkan Kroasia 4-2 dan berpikir kita akan memenangkan Piala Dunia. Saya tidak menilai dari menit ke menit atau dari pertandingan ke pertandingan untuk memutuskan siapa yang menurut saya akan tampil baik, baik secara individu maupun kolektif.
“Marcus Rashford, saya selalu merasa dia akan tampil lebih baik untuk Inggris daripada saat bermain untuk klubnya. Menurut saya, dalam sepak bola internasional—terutama dari sudut pandang serangan—Anda mendapat lebih banyak ruang gerak dan lebih banyak ruang kosong. Itu lebih mudah baginya. Saya ingat Darius Vassell di Villa selalu tampil lebih baik untuk Inggris daripada saat bermain untuk Villa. Namun, saya tidak berpikir bahwa hal itu berarti Thomas Tuchel akan menurunkannya sebagai starter saat pertandingan-pertandingan besar tiba.”
Three Lions berupaya menginspirasi para penggemar setianya
Kepercayaan diri tampaknya telah kembali ke permainan Rashford, berkat masa penampilannya yang produktif di Spanyol, dan kini ia berupaya membuat para pendukung berdiri dari tempat duduknya dalam upaya mengakhiri 60 tahun penderitaan bagi basis penggemar yang paling merindukan kesuksesan.
Banyak dari mereka akan mengidolakan generasi Inggris tahun 2026 dan telah menyiapkan berbagai cara untuk menunjukkan dukungan mereka. Hal itu akan mencakup melukis wajah dan mengibarkan bendera, tetapi mungkinkah kita juga akan melihat lebih banyak potongan rambut yang terinspirasi sepak bola muncul di jalanan—mulai dari potongan mohawk ala David Beckham hingga potongan rambut pendek pirang yang dibleaching ala Paul Gascoigne atau Phil Foden?
Ketika ditanya apakah mode dan sepak bola akan saling berpadu kembali saat ajang unggulan FIFA ini berlangsung di Amerika Utara, Barnes menjawab: “Tidak, masa-masa itu sudah berlalu. Para pemain sepak bola sekarang lebih bijaksana. Mereka tidak membiarkan apa pun menghalangi sepak bola. Marcus Rashford, dia memang memiliki kepang, tapi potongan rambut tidak lagi berarti banyak. Jadi, tidak, saya pikir mereka akan fokus pada sepak bola di Piala Dunia ini, bukan pada gaya rambut.”
Anak-anak di seluruh negeri mungkin belum berencana mengunjungi penata rambut, tetapi mereka mencari inspirasi dari Rashford dan kawan-kawan — dengan harapan trofi internasional pertama sejak 1966 dapat diraih.
- viagogo
Para penggemar dapat meniru idola mereka di Piala Dunia
Untuk merayakan Piala Dunia FIFA 2026 dan mendekatkan para penggemar pada budaya, kenangan, serta tokoh-tokoh yang menjadi ciri khas turnamen ini, viagogo – pasar tiket acara langsung terkemuka di dunia – meluncurkan World Cuts, sebuah pengalaman unik di salon cukur yang menghadirkan kembali beberapa gaya rambut paling ikonik dalam dunia sepak bola.
Pengalaman gratis selama dua hari ini berlangsung di Ruffians Barber Shop di Shoreditch, di mana para penggemar dapat memilih pahlawan sepak bola favorit mereka dan pulang dengan penampilan baru yang terinspirasi dari turnamen legendaris tersebut.
Untuk merayakan peluncuran ini, penggemar berat Manchester United, United Strand (Frank Ilett), akhirnya mengakhiri maraton menumbuhkan rambutnya dan mengganti rambut panjangnya dengan tiga gaya ikonik yang terinspirasi dari Piala Dunia – mulai dari ikal legendaris Carlos Valderrama, mohawk tak terlupakan milik David Beckham, hingga potongan mullet klasik khas Chris Waddle.