Mengapa Marcus Rashford perlu menghindari jendela transfer Piala Dunia, sebagaimana legenda Inggris John Barnes menjelaskan kepada penyerang milik Man Utd itu apa yang dibutuhkan Three Lions darinya

Rashford pasti ingin tampil mengesankan selama bertugas di Piala Dunia, baik demi kepentingan tim maupun untuk kepentingannya sendiri. Ketika ditanya apakah penampilan gemilang sangat penting mengingat ketidakpastian yang menyelimuti kariernya di level domestik, mantan gelandang serang Three Lions, Barnes — yang berbicara dalam kerja sama dengan viagogo dan kampanye ‘World Cuts’ mereka — mengatakan kepada GOAL: “Inggris perlu tampil baik sebagai sebuah tim. Jika dia merasa ingin tampil baik sendirian, itu tidak akan membantu Inggris.

“Jika dia ingin menjadikan ini sebagai ajang promosi atau pamer diri, di mana dia akan berkata, ‘Aku akan merebut bola, aku akan menggiring bola melewati pemain-pemain lain karena aku ingin tampil bagus secara individu’—itulah yang tidak akan membawa kemenangan di Piala Dunia. Jadi, keinginannya untuk tampil bagus demi dirinya sendiri tidaklah penting. Dia harus tampil bagus demi Inggris.

“Dan jika Thomas Tuchel merasa bahwa dia hanya akan menjadi pemain cadangan di skuad, dia tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal itu. Jadi, ini bukan soal pemain individu yang merasa ‘Aku akan mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan hal-hal ini, untuk menonjolkan diri’. Itu tidak akan membantu Inggris. Membantu tim bermain jauh lebih penting daripada dia tampil bagus demi dirinya sendiri. Jadi, hal itu tidak relevan dalam Piala Dunia, menurut saya.

“Itu tergantung pada sikap dan komitmennya. Itulah yang selalu menjadi masalah dengan Marcus Rashford. Saya tahu dia memiliki bakat, tetapi dalam hal sikap, komitmennya adalah hal yang paling penting.

“Thomas Tuchel tidak khawatir soal Marcus Rashford yang ingin menonjolkan diri. Dia khawatir soal Marcus Rashford bermain bagus untuk Inggris, yang berarti dia hanya perlu mempertahankan posisinya, memberikan umpan sederhana, dan bermain dengan gaya sederhana—yang mungkin akan membantu tim tapi tidak menguntungkannya secara individu. Itulah keputusan yang akan diambil Thomas Tuchel. Jadi, ini tidak ada hubungannya dengan Marcus Rashford. Ini juga tidak ada hubungannya dengan usaha Marcus Rashford mencari klub baru. Ini berkaitan dengan upaya Inggris untuk memenangkan Piala Dunia.”