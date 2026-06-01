Mengapa Marcus Rashford berlatih di Inter Miami? Penyerang Inggris itu menggunakan fasilitas yang sama dengan Lionel Messi dan para juara MLS Cup, sementara spekulasi transfer terus mengemuka seputar dirinya

Penyerang Inggris itu tiba di Amerika Serikat lebih awal setelah Tuchel meminta 26 pemain dalam skuadnya untuk berlibur di zona waktu Amerika sebelum turnamen.

Banyak pemain dilaporkan telah menghabiskan masa libur musim di Amerika Serikat atau Karibia setelah Tuchel menekankan pentingnya beradaptasi dengan kondisi yang akan menentukan Piala Dunia mendatang.

Cuaca diperkirakan akan menjadi faktor utama dalam turnamen ini, dengan penelitian menunjukkan bahwa hampir seperempat dari semua pertandingan Piala Dunia kemungkinan akan dimainkan pada suhu lebih dari 26 derajat Celcius. Dengan pergi ke Florida, Rashford memastikan dirinya siap secara fisik menghadapi kelembapan, dengan Miami: Tempat para elit sepak bola bersiap untuk tampil menjadi latar belakang sesi latihan intensifnya.



