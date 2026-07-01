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Mengapa mantan pelatih Tottenham Hotspur dan Nottingham Forest, Ange Postecoglou, akan kesulitan mendapatkan pekerjaan baru di Liga Premier, sementara mantan manajer Celtic itu dikaitkan dengan posisi di Skotlandia
Postecoglou dikaitkan dengan posisi pelatih timnas Skotlandia menyusul kepergian Clarke
Setelah menyaksikan kegagalan timnya tersingkir di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, Clarke memutuskan untuk mengundurkan diri. Jalan kini telah terbuka bagi orang lain untuk mengambil alih dan memimpin Tartan Army menuju Euro 2028.
Beberapa kandidat dikabarkan sedang dipertimbangkan, dengan manajer Everton David Moyes menjadi kandidat terdepan bersama manajer Portugal saat ini, Roberto Martinez — yang diperkirakan akan mengakhiri masa kerjanya bersama Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan begitu upaya meraih kejayaan global di Amerika Utara berakhir.
Namun, Postecoglou-lah yang saat ini memimpin pasar taruhan. Ia sangat memahami sepak bola Skotlandia berkat masa jabatannya yang produktif selama dua tahun di Glasgow, yang berhasil meraih lima trofi besar.
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Dipecat setelah meraih trofi bersama Tottenham dan 39 hari tanpa kemenangan bersama Forest
Kesuksesan tersebut ternyata sulit diulangi di Inggris, di mana Spurs merosot ke peringkat ke-17 di klasemen Liga Premier di bawah kepemimpinannya, meski sempat merayakan gelar juara Liga Europa. Situasi semakin memburuk saat ia hanya mampu mencatatkan delapan pertandingan tanpa kemenangan dalam rentang 39 hari bersama Forest.
Meskipun masih ada sedikit kredibilitas yang tersisa sebagai pelatih, reputasi Postecoglou di kasta tertinggi sepak bola Inggris telah mengalami pukulan telak — hingga pada titik di mana pelatih berusia 60 tahun itu kemungkinan besar tidak akan dipertimbangkan untuk menduduki jabatan ketiga di lingkungan tersebut dalam waktu dekat.
Apakah Postecoglou akan kesulitan mendapatkan pekerjaan lain di Liga Premier?
Ketika ditanya apakah mungkin Postecoglou tidak akan bisa kembali menduduki bangku cadangan seperti itu lagi, terlepas dari semua prestasi yang diraihnya bersama Celtic, mantan penyerang Hoops, Cascarino—yang berbicara atas nama Tonybet, yang melalui kampanye “World Cup Card Collection”-nya memungkinkan pelanggan asal Irlandia memenangkan hadiah hingga €100.000—mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa itu akan sulit, karena menurut saya sulit mendapatkan posisi di Liga Premier. Saya memang sudah memprediksi bahwa [Andoni] Iraola akan mendapatkan posisi di Liverpool. Menurut saya, dia benar-benar layak mendapatkan kesempatan itu.
“Apakah sulit? Ya, pasti akan sulit. Karena menurut saya, dia kadang-kadang dikritik secara tidak adil hanya karena terlalu terpaku pada, ‘begitulah cara kami bermain, begitulah cara kami melakukannya.’ Dan saya rasa kini ada pemilik klub, serta semua pihak yang terlibat dalam sepak bola di jajaran manajemen klub, yang tidak menyukai manajer karena orang-orang seperti [Ruben] Amorim, yang menolak untuk bermain.
“Dan itulah yang menurut saya aneh, yaitu jika Anda mengikuti kursus kepelatihan, Anda akan diberitahu bahwa ada banyak cara untuk memenangkan pertandingan sepak bola. Baik itu secara defensif, dengan formasi blok, dengan serangan balik, atau dengan sepak bola yang sangat agresif disertai umpan dan pergerakan, saya merasa Ange dicap sedikit satu dimensi. Dan saya rasa ada yang lain di sana.
“Jika kamu tetap berpegang pada itu dan malah semakin mengintensifkannya, saya rasa pihak atas tidak menyukainya. Mereka berpikir, ‘yah, kami membayar kamu untuk mengikuti panduan kepelatihanmu atau untuk membuktikan bahwa kamu bisa menentukan apa yang paling cocok untuk tim ini’.”
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Postecoglou berpotensi memimpin proses pembenahan tim Skotlandia pasca-Piala Dunia
Metode Postecoglou memang sempat menuai kritik saat ia melatih Spurs dan Forest, karena ia dituduh terlalu nekat dan menerapkan garis pertahanan yang terlalu tinggi sehingga membuat timnya terlalu rentan di lini belakang.
Masih harus dilihat kapan dan di mana Postecoglou akan kembali ke dunia kepelatihan, dengan kemungkinan ia akan mencoba peruntungannya di kancah internasional bersama Skotlandia setelah sedikit kecewa dengan tuntutan dan tekanan dalam dunia sepak bola klub.