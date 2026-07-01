Mengapa mantan pelatih Tottenham Hotspur dan Nottingham Forest, Ange Postecoglou, akan kesulitan mendapatkan pekerjaan baru di Liga Premier, sementara mantan manajer Celtic itu dikaitkan dengan posisi di Skotlandia

Ketika ditanya apakah mungkin Postecoglou tidak akan bisa kembali menduduki bangku cadangan seperti itu lagi, terlepas dari semua prestasi yang diraihnya bersama Celtic, mantan penyerang Hoops, Cascarino—yang berbicara atas nama Tonybet, yang melalui kampanye “World Cup Card Collection”-nya memungkinkan pelanggan asal Irlandia memenangkan hadiah hingga €100.000—mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa itu akan sulit, karena menurut saya sulit mendapatkan posisi di Liga Premier. Saya memang sudah memprediksi bahwa [Andoni] Iraola akan mendapatkan posisi di Liverpool. Menurut saya, dia benar-benar layak mendapatkan kesempatan itu.

“Apakah sulit? Ya, pasti akan sulit. Karena menurut saya, dia kadang-kadang dikritik secara tidak adil hanya karena terlalu terpaku pada, ‘begitulah cara kami bermain, begitulah cara kami melakukannya.’ Dan saya rasa kini ada pemilik klub, serta semua pihak yang terlibat dalam sepak bola di jajaran manajemen klub, yang tidak menyukai manajer karena orang-orang seperti [Ruben] Amorim, yang menolak untuk bermain.

“Dan itulah yang menurut saya aneh, yaitu jika Anda mengikuti kursus kepelatihan, Anda akan diberitahu bahwa ada banyak cara untuk memenangkan pertandingan sepak bola. Baik itu secara defensif, dengan formasi blok, dengan serangan balik, atau dengan sepak bola yang sangat agresif disertai umpan dan pergerakan, saya merasa Ange dicap sedikit satu dimensi. Dan saya rasa ada yang lain di sana.

“Jika kamu tetap berpegang pada itu dan malah semakin mengintensifkannya, saya rasa pihak atas tidak menyukainya. Mereka berpikir, ‘yah, kami membayar kamu untuk mengikuti panduan kepelatihanmu atau untuk membuktikan bahwa kamu bisa menentukan apa yang paling cocok untuk tim ini’.”