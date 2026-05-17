AFP
Diterjemahkan oleh
Mengapa Manchester United menjadi kendala bagi klub-klub yang tertarik merekrut Mason Greenwood - dengan kabar yang beredar mengenai kemungkinan transfer senilai €50 juta dari Marseille
Roma mengincar penyerang Marseille
Menurut TuttoMercatoWeb, Roma sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrut Greenwood pada bursa transfer musim panas ini. Sejak bergabung dengan Marseille dari Manchester United pada 2024, pemain asal Inggris itu telah menghidupkan kembali kariernya, dengan mencetak 48 gol dan 17 assist dalam 81 penampilan. Kini, manajer Roma Gian Piero Gasperini dilaporkan telah menargetkannya sebagai incaran utama di lini serang untuk berduet dengan Donyell Malen, dengan tujuan membangun barisan depan yang mematikan di Stadio Olimpico.
- AFP
Kendala keuangan dan penjualan pemain
Hambatan utama terletak pada nilai transfer. Marseille akan meminta sekitar €50 juta untuk penyerang andalannya, yang kontraknya berakhir pada 2029. Yang terpenting, Manchester United masih berhak atas persentase yang signifikan dari hasil penjualan jika pemain tersebut pindah klub di masa depan, sehingga kemungkinan adanya diskon sangat kecil. Meskipun Roma memiliki hubungan yang erat dengan klub Prancis tersebut, keluarga Friedkin harus menyeimbangkan neraca keuangan untuk membiayai perekrutan bintang sebesar itu. Akibatnya, gelandang Manu Kone dan Matias Soule berpotensi dilepas. Penjualan keduanya akan menghasilkan dana penting yang dibutuhkan untuk memenuhi harga yang diminta sebesar €50 juta tanpa melanggar peraturan keuangan yang ketat.
Marseille gagal lolos ke Liga Champions
Salah satu faktor penting dalam negosiasi ini adalah hasil akhir kompetisi domestik Prancis baru-baru ini. Marseille gagal mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan, setelah finis di peringkat kelima klasemen Ligue 1 dengan 59 poin. Gagal lolos ke kompetisi utama Eropa dan terpaksa turun ke Liga Europa memberikan pukulan finansial yang signifikan bagi klub. Kekurangan dana ini mungkin memaksa mereka untuk melepas Greenwood guna menyeimbangkan keuangan klub. Namun, klausul penjualan kembali yang besar yang harus dibayarkan kepada United berarti mereka tidak bisa menurunkan harga jual, sehingga menciptakan segitiga transfer yang sangat rumit.
- AFP
Lalu apa?
Fokus utama Roma kini beralih ke laga tandang krusial melawan Hellas Verona pada pekan terakhir musim ini di Italia. Saat ini berada di peringkat keempat dengan 70 poin di Serie A, meraih kemenangan akan memastikan tiket ke Liga Champions. Mencapai tonggak penting ini akan membuka sumber pendapatan yang sangat dibutuhkan untuk memulai negosiasi resmi terkait Greenwood, sehingga mereka dapat memanfaatkan kelemahan Marseille di ajang Eropa.