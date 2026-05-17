Hambatan utama terletak pada nilai transfer. Marseille akan meminta sekitar €50 juta untuk penyerang andalannya, yang kontraknya berakhir pada 2029. Yang terpenting, Manchester United masih berhak atas persentase yang signifikan dari hasil penjualan jika pemain tersebut pindah klub di masa depan, sehingga kemungkinan adanya diskon sangat kecil. Meskipun Roma memiliki hubungan yang erat dengan klub Prancis tersebut, keluarga Friedkin harus menyeimbangkan neraca keuangan untuk membiayai perekrutan bintang sebesar itu. Akibatnya, gelandang Manu Kone dan Matias Soule berpotensi dilepas. Penjualan keduanya akan menghasilkan dana penting yang dibutuhkan untuk memenuhi harga yang diminta sebesar €50 juta tanpa melanggar peraturan keuangan yang ketat.