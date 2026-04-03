Getty Images Sport
Mengapa Manchester United dan Manchester City akan segera memburu Elliot Anderson begitu musim Liga Premier berakhir
Persaingan untuk Anderson
Baik Manchester United maupun Manchester City diperkirakan akan bergerak cepat untuk merekrut Anderson begitu musim berakhir, karena khawatir harga transfernya yang mencapai £100 juta bisa melonjak lebih tinggi lagi setelah Piala Dunia, menurut The Sun. Kontraknya di City Ground berlaku hingga 2029, menjadikannya target yang mahal, dan petinggi Old Trafford meyakini bahwa rekam jejaknya di Liga Premier sangat penting bagi kampanye Liga Champions mereka musim depan. Akibatnya, kedua rival tersebut sangat berminat untuk mengamankan pemain internasional Inggris tersebut sebelum ia tampil di panggung global di Amerika Utara.
Strategi transfer baru untuk United dan City
Manchester United bertekad untuk menghindari drama transfer yang berlarut-larut seperti tahun-tahun sebelumnya, yang sering kali berujung pada perekrutan pemain dengan harga terlalu mahal dan tidak berhasil pada hari terakhir bursa transfer. Di bawah arahan perekrutan baru, Setan Merah telah menunjukkan preferensi untuk bergerak lebih awal, dengan berhasil mendatangkan pemain seperti Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha di awal jendela transfer musim panas lalu. Sementara itu, City tetap berada dalam posisi yang kuat, namun mungkin hanya akan mengonfirmasi minat mereka jika gelandang andalan Rodri gagal kembali ke performa terbaiknya setelah absen akibat cedera.
Sasaran utama bagi Setan Merah
Pihak Old Trafford dilaporkan telah mengidentifikasi pemain berusia 23 tahun itu sebagai target ideal di lini tengah, dan merencanakan perekrutan musim panas mereka dengan mengutamakan dirinya. Anderson sangat sesuai dengan kriteria tersebut, setelah tampil gemilang saat menghadapi United dalam laga yang berakhir imbang 2-2 pada awal musim ini. Musim ini, ia menjadi andalan yang konsisten bagi Nottingham Forest, dengan mencatatkan 41 penampilan di semua kompetisi serta mencetak dua gol dan tiga assist.
Kontribusinya sangat penting dalam membawa Forest ke perempat final Liga Europa, di mana mereka akan menghadapi Porto. Namun, kehebatannya secara individu kontras dengan perjuangan klub di liga domestik, karena mereka saat ini berada di peringkat ke-16 di Liga Premier, hanya tiga poin di atas zona degradasi. Dengan Casemiro yang akan hengkang, tim asuhan Michael Carrick melihat Anderson sebagai pemain baru yang sangat dibutuhkan dan memiliki kualitas yang telah teruji untuk lini tengah mereka.
Upaya mendesak untuk mengejar bintang yang sedang naik daun
Waktu penandatanganan kesepakatan ini sangat krusial bagi Setan Merah maupun The Citizens. Para peminat akan berusaha mempercepat pembicaraan sebelum jendela transfer resmi dibuka pada 15 Juni. Anderson diperkirakan akan berada di Dallas bersama skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel tak lama setelah musim berakhir, saat The Three Lions bersiap untuk laga pembuka Piala Dunia melawan Kroasia pada 17 Juni. Menyelesaikan kesepakatan sebelum turnamen dimulai dianggap sebagai prioritas untuk mengamankan salah satu bintang muda paling menjanjikan di liga.