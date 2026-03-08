Mengapa Manchester City 'mungkin menerima' hukuman FFP sebesar 60 poin yang akan membuat mereka berada di posisi terbawah klasemen Premier League

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, telah disarankan bahwa City akan "menerima" putusan awal karena mereka dapat segera membawa kembali kasus tersebut ke pengadilan. Sidang independen terkait dugaan pengelolaan keuangan yang tidak tepat di Manchester selesai pada akhir 2024.

Lebih dari 12 bulan telah berlalu tanpa ada perkembangan lebih lanjut dalam hal ini, dengan kasus yang bersangkutan berkaitan dengan dugaan pelanggaran aturan antara tahun 2009 dan 2018. Berbagai sanksi telah diperbincangkan, mulai dari pengurangan poin hingga pengusiran dari Premier League melalui embargo transfer dan denda besar.

Ahli keuangan sepak bola Kieran Maguire baru-baru ini menjelaskan kepada The Overlapbagaimana saga yang berkepanjangan ini bisa berlanjut: “Liga Premier tidak dapat mendegradasi Manchester City ke League One atau League Two karena itu adalah keputusan EFL, dan Manchester City belum terbukti bersalah oleh EFL. Oleh karena itu, harus dilakukan pengurangan poin.

“Jika kita melihat preseden, Everton dan Nottingham Forest pernah dikenai pengurangan enam dan empat poin untuk pelanggaran tunggal yang mencakup periode tiga tahun. Tuduhan terhadap Manchester City mencakup periode sembilan tahun, jadi jauh lebih besar.

“Angka-angka yang terlibat belum pasti, tetapi kemungkinan besar akan cukup signifikan. Saya pikir kita harus menambahkan nol pada apa yang kita lihat dalam kasus Forest dan Everton, jadi pengurangan poin antara 40 dan 60 akan, secara logis, konsisten dengan keputusan lain yang telah kita lihat, dan itu akan masuk akal.”