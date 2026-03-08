Getty/GOAL
Mengapa Manchester City 'mungkin menerima' hukuman FFP sebesar 60 poin yang akan membuat mereka berada di posisi terbawah klasemen Premier League
Berbagai hukuman FFP yang diperbincangkan
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, telah disarankan bahwa City akan "menerima" putusan awal karena mereka dapat segera membawa kembali kasus tersebut ke pengadilan. Sidang independen terkait dugaan pengelolaan keuangan yang tidak tepat di Manchester selesai pada akhir 2024.
Lebih dari 12 bulan telah berlalu tanpa ada perkembangan lebih lanjut dalam hal ini, dengan kasus yang bersangkutan berkaitan dengan dugaan pelanggaran aturan antara tahun 2009 dan 2018. Berbagai sanksi telah diperbincangkan, mulai dari pengurangan poin hingga pengusiran dari Premier League melalui embargo transfer dan denda besar.
Ahli keuangan sepak bola Kieran Maguire baru-baru ini menjelaskan kepada The Overlapbagaimana saga yang berkepanjangan ini bisa berlanjut: “Liga Premier tidak dapat mendegradasi Manchester City ke League One atau League Two karena itu adalah keputusan EFL, dan Manchester City belum terbukti bersalah oleh EFL. Oleh karena itu, harus dilakukan pengurangan poin.
“Jika kita melihat preseden, Everton dan Nottingham Forest pernah dikenai pengurangan enam dan empat poin untuk pelanggaran tunggal yang mencakup periode tiga tahun. Tuduhan terhadap Manchester City mencakup periode sembilan tahun, jadi jauh lebih besar.
“Angka-angka yang terlibat belum pasti, tetapi kemungkinan besar akan cukup signifikan. Saya pikir kita harus menambahkan nol pada apa yang kita lihat dalam kasus Forest dan Everton, jadi pengurangan poin antara 40 dan 60 akan, secara logis, konsisten dengan keputusan lain yang telah kita lihat, dan itu akan masuk akal.”
Mengapa Manchester City mungkin menerima hukuman pengurangan 60 poin.
Keith Wyness - yang sebelumnya pernah menjabat sebagai eksekutif di Everton, Aston Villa, dan Aberdeen - telah menjelaskan kepada Football Insider mengapa Manchester City mungkin dikenai sanksi yang dapat menghapus semua poin yang mereka peroleh musim ini dan membuat mereka terpuruk ke dasar klasemen Premier League: “Kita semua hanya bisa menebak saat ini. Tidak ada keraguan tentang itu. Lihat, ini adalah jenis hukuman yang menurut saya akan dijatuhkan jika mereka terbukti bersalah. Saya pikir 60 poin masuk akal.
“Dan saya pikir itu bisa menjadi sesuatu yang bisa diterima City jika mereka dinyatakan bersalah. Tapi tentu saja akan ada banding. Jadi jika itu 60 poin, kemungkinan besar akan dikurangi juga.”
Apakah Manchester City bisa terdegradasi dari Liga Premier?
Stefan Borson, mantan penasihat keuangan di City, sebelumnya pernah mengatakan kepada Football Insider: “Saya pikir cara terbaik untuk memandang hal ini, jika kita terpaksa membahas sanksi apa yang mungkin dikenakan, adalah apa yang saya katakan sejak awal proses tiga tahun lalu, yaitu jika segala sesuatunya berjalan melawan Manchester City, mereka tidak akan berada di Premier League.
“Hal itu bisa terjadi karena pengurangan poin yang membuat mereka tidak bisa berada di Premier League, atau karena pengusiran dari Premier League sesuai aturan Premier League, atau dengan cara lain.
“Kita tahu dari aturan bahwa komisi independen memiliki banyak kebebasan dalam hal bagaimana mereka menghukum sebuah klub berdasarkan aturan W, yang merupakan bagian relevan dari aturan tersebut. Hal itu berlaku di sini, jadi mereka memiliki banyak fleksibilitas. Mereka dapat membuat berbagai rekomendasi.”
Tim Guardiola memburu empat trofi pada musim 2025-26.
City telah mengumpulkan 60 poin dari 29 pertandingan musim ini, dengan perolehan tersebut cukup untuk menempatkan mereka di posisi kedua Liga Premier - tujuh poin di belakang pemimpin klasemen Arsenal dengan satu pertandingan lebih sedikit.
Mereka juga lolos ke final Carabao Cup, perempat final FA Cup, dan babak 16 besar Liga Champions. Meskipun mengejar empat trofi besar di dalam dan luar negeri, awan FFP terus menjadi gangguan yang tidak diinginkan di Etihad dan akan terus demikian hingga tindakan tegas diambil oleh otoritas terkait.
