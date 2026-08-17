Manchester United menemukan ketenangan bersama Carrick yang telah lama hilang selama bertahun-tahun, tetapi Carragher masih belum yakin mantan pemain internasional Inggris itu adalah solusi jangka panjang bagi klub yang mengejar trofi-trofi terbesar. Ikon Liverpool itu meyakini bahwa meski Carrick berhasil "menenangkan sirkus" di Old Trafford, ia tidak memiliki kualitas tak kasatmata yang dibutuhkan untuk mengungguli sosok seperti Pep Guardiola atau Carlo Ancelotti di panggung terbesar.

Membahas prospek jangka panjang sang manajer, Carragher mengatakan di The Overlap: "Saya tidak mengatakan ini akan berakhir buruk. Apa yang dimiliki Manchester United dalam enam bulan terakhir, mereka membutuhkan itu selama 12 bulan lagi, yakni tidak menjadi sirkus, tidak selalu menjadi sorotan, dan Carrick memberi Anda itu.

"Tetapi apakah dia punya sentuhan istimewa untuk memenangi trofi terbesar? Dan saya pikir Anda perlu mencapai posisi yang kuat untuk kembali menjadi klub Liga Champions yang benar-benar mapan.

"Seorang pemain membawa Anda ke level tertentu, lalu kita membutuhkan sentuhan istimewa itu. Secara pribadi saya rasa Carrick tidak punya sentuhan istimewa itu sebagai manajer untuk memenangi Liga Champions atau Premier League."