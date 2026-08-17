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Mengapa manajer Manchester United Michael Carrick TIDAK AKAN PERNAH menjuarai Premier League atau Liga Champions ketika Jamie Carragher melontarkan klaim 'stardust'
Carragher pertanyakan 'daya magis' Carrick
Manchester United menemukan ketenangan bersama Carrick yang telah lama hilang selama bertahun-tahun, tetapi Carragher masih belum yakin mantan pemain internasional Inggris itu adalah solusi jangka panjang bagi klub yang mengejar trofi-trofi terbesar. Ikon Liverpool itu meyakini bahwa meski Carrick berhasil "menenangkan sirkus" di Old Trafford, ia tidak memiliki kualitas tak kasatmata yang dibutuhkan untuk mengungguli sosok seperti Pep Guardiola atau Carlo Ancelotti di panggung terbesar.
Membahas prospek jangka panjang sang manajer, Carragher mengatakan di The Overlap: "Saya tidak mengatakan ini akan berakhir buruk. Apa yang dimiliki Manchester United dalam enam bulan terakhir, mereka membutuhkan itu selama 12 bulan lagi, yakni tidak menjadi sirkus, tidak selalu menjadi sorotan, dan Carrick memberi Anda itu.
"Tetapi apakah dia punya sentuhan istimewa untuk memenangi trofi terbesar? Dan saya pikir Anda perlu mencapai posisi yang kuat untuk kembali menjadi klub Liga Champions yang benar-benar mapan.
"Seorang pemain membawa Anda ke level tertentu, lalu kita membutuhkan sentuhan istimewa itu. Secara pribadi saya rasa Carrick tidak punya sentuhan istimewa itu sebagai manajer untuk memenangi Liga Champions atau Premier League."
- Getty
Jembatan menuju penerus kelas dunia
Narasi yang mengiringi masa jabatan Carrick semakin mengarah pada sosok penstabil ketimbang visioner. Carragher berpendapat bahwa peran utama pria 45 tahun itu seharusnya adalah mengembalikan Manchester United ke level yang membuat mereka bisa menarik pemenang yang sudah terbukti, alih-alih menjadi sosok yang benar-benar menghadirkan trofi.
Carragher mengembangkan teori ini dengan mengatakan: "Saya tidak percaya Michael Carrick akan memenangi liga atau Liga Champions bersama Manchester United, tetapi dia telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Dia bisa menjalani musim yang bagus dan menempatkan Manchester United dalam posisi untuk kemudian pergi dan mendapatkan manajer pemenang Liga Champions."
Menetapkan tolok ukur baru di Old Trafford
Meski tolok ukur utama kesuksesan di Old Trafford akan selalu ditentukan oleh raihan trofi-trofi besar, Carragher menegaskan bahwa prioritas dalam waktu dekat haruslah sekadar mengukuhkan status mereka di antara tim elite Eropa. Dengan menyingkirkan sorotan media tanpa henti yang menghantui klub itu dalam beberapa tahun terakhir, mantan bek Liverpool tersebut meyakini Carrick telah meletakkan fondasi yang dibutuhkan untuk finis di empat besar secara beruntun.
"Dengan Carrick... tidak ada sirkus di sekitar United," tambah Carragher. "Rasanya sangat tenang. Dia datang, menenangkan semuanya, membawa mereka ke Liga Champions. Target Manchester United musim depan adalah memastikan mereka kembali berada di Liga Champions."
Namun, pengamat itu memperingatkan bahwa mencapai standar minimum tersebut seharusnya tidak otomatis mengamankan masa depan jangka panjang Carrick, seraya menekankan bahwa stabilitas domestik hanya memberi dewan direksi waktu untuk membuat penunjukan yang diperhitungkan.
Carragher menambahkan: "Jika United bisa kembali lolos ke Liga Champions, itu tetap tidak serta-merta berarti Michael Carrick harus bertahan. Tetapi Anda ingin berada dalam posisi... mungkin mempertahankan Carrick, jika dia kembali melakukan pekerjaan dengan baik, atau Anda pergi dan mendapatkan manajer pemenang Liga Champions, atau manajer yang menurut Anda bisa membawa Anda ke level berikutnya. Anda butuh satu musim lagi tampil di Liga Champions."
- Getty Images Sport
'Orang sebelum sang pria'
Sentimen Carragher sebagian besar juga dirasakan oleh mantan partner Carrick di lini tengah, Paul Scholes, yang mengakui bahwa pelatih saat ini mungkin hanya sosok transisi yang membuka jalan bagi ahli taktik yang lebih mapan.
"Anda hampir seperti mengatakan dia adalah orang sebelum orang itu, orang yang menenangkan semuanya sebelum orang itu datang," kata Scholes. "Tetapi dia mampu. Carrick adalah sosok yang sangat bertekad, dia tenang, santai, seperti yang kami katakan. Dia telah meredakan sirkus."
Untuk saat ini, fokus Manchester United tetap sepenuhnya tertuju pada menjaga harmoni yang baru ditemukan ini dan mengamankan tiket krusial ke Liga Champions yang dibutuhkan untuk pada akhirnya memikat manajer kelas dunia kembali ke Old Trafford.
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