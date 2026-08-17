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Mengapa manajer Manchester United Michael Carrick TIDAK AKAN PERNAH memenangi Premier League atau Liga Champions saat Jamie Carragher melontarkan klaim 'stardust'
Carragher mempertanyakan 'daya tarik' Carrick
United menemukan ketenangan di bawah Carrick yang telah lama hilang selama bertahun-tahun, tetapi Carragher tetap belum yakin bahwa mantan pemain internasional Inggris itu adalah solusi jangka panjang bagi klub yang memburu trofi-trofi terbesar. Ikon Liverpool itu meyakini bahwa meski Carrick berhasil "menenangkan sirkus" di Old Trafford, ia tidak memiliki kualitas tak kasatmata yang dibutuhkan untuk mengungguli sosok seperti Pep Guardiola atau Carlo Ancelotti di panggung terbesar.
Membahas prospek jangka panjang sang manajer, Carragher mengatakan di The Overlap: "Saya tidak mengatakan ini akan berakhir buruk. Apa yang dimiliki Manchester United dalam enam bulan terakhir perlu dipertahankan selama 12 bulan lagi, yaitu tidak menjadi sirkus, tidak selalu menjadi bahan cerita, dan Carrick memberi Anda itu.
"Tetapi, apakah dia punya sentuhan magis untuk memenangkan trofi terbesar? Dan saya pikir Anda perlu mencapai posisi yang kuat untuk kembali menjadi klub Liga Champions yang sesungguhnya.
"Seorang pemain membawa Anda ke level tertentu, lalu kami membutuhkan sentuhan magis itu. Secara pribadi saya hanya tidak berpikir Carrick punya sentuhan magis itu sebagai manajer untuk memenangkan Liga Champions atau Premier League."
- Getty
Jembatan menuju penerus kelas dunia
Narasi yang mengiringi masa jabatan Carrick semakin mengarah pada sosok penstabil alih-alih visioner. Carragher berpendapat bahwa peran utama pria 45 tahun itu seharusnya adalah mengembalikan Manchester United ke level di mana mereka bisa menarik pemenang yang sudah terbukti, bukan menjadi sosok yang benar-benar menghadirkan trofi.
Carragher mengembangkan teori ini dengan mengatakan: "Saya tidak yakin Michael Carrick akan menjuarai liga atau Liga Champions bersama Manchester United, tetapi dia telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Dia bisa menjalani musim yang bagus dan menempatkan Manchester United pada posisi untuk kemudian pergi dan mendapatkan manajer pemenang Liga Champions."
Menetapkan tolok ukur baru di Old Trafford
Meski tolok ukur utama kesuksesan di Old Trafford akan selalu trofi-trofi besar, Carragher menegaskan bahwa prioritas saat ini haruslah sekadar mengukuhkan status mereka di antara elite Eropa. Dengan menghilangkan sorotan media tanpa henti yang telah membayangi klub dalam beberapa tahun terakhir, mantan bek Liverpool itu meyakini Carrick telah meletakkan fondasi yang diperlukan untuk finis di empat besar secara beruntun.
"Dengan Carrick... tidak ada sirkus di sekitar Manchester United," tambah Carragher. "Rasanya sangat tenang. Dia datang, menenangkan semuanya, membawa tim ke Liga Champions. Target Manchester United musim depan adalah memastikan mereka kembali berada di Liga Champions."
Namun, pengamat itu memperingatkan bahwa mencapai standar dasar tersebut seharusnya tidak otomatis mengamankan masa depan jangka panjang Carrick, seraya menekankan bahwa stabilitas domestik hanya memberi dewan direksi waktu untuk membuat penunjukan yang diperhitungkan.
Carragher menambahkan: "Jika Manchester United bisa kembali mendapatkan tiket Liga Champions, itu tetap tidak serta-merta berarti Michael Carrick harus bertahan. Tetapi Anda ingin berada dalam posisi... untuk mungkin mempertahankan Carrick, jika dia kembali melakukan pekerjaan bagus, atau Anda pergi dan mendapatkan manajer pemenang Liga Champions, atau manajer yang Anda pikir bisa membawa Anda ke level berikutnya. Anda membutuhkan satu musim lagi di Liga Champions."
- Getty Images Sport
'Sosok di balik sosok itu'
Sentimen Carragher sebagian besar juga dirasakan oleh mantan partner Carrick di lini tengah, Paul Scholes, yang mengakui bahwa pelatih saat ini mungkin hanya menjadi sosok transisi yang membuka jalan bagi ahli taktik yang lebih mapan.
"Anda hampir seperti mengatakan dia adalah orang sebelum orang itu, orang yang menenangkan semuanya sebelum orang itu datang," kata Scholes. "Tapi dia punya kemampuan. Carrick adalah sosok yang sangat bertekad, dia pendiam, santai, seperti yang kami katakan. Dia telah meredakan sirkus ini."
Untuk saat ini, fokus Manchester United tetap sepenuhnya tertuju pada menjaga harmoni yang baru ditemukan ini dan mengamankan tiket kualifikasi Liga Champions yang krusial, yang dibutuhkan untuk pada akhirnya memikat manajer kelas dunia kembali ke Old Trafford.
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