United menemukan ketenangan di bawah Carrick yang telah lama hilang selama bertahun-tahun, tetapi Carragher tetap belum yakin bahwa mantan pemain internasional Inggris itu adalah solusi jangka panjang bagi klub yang memburu trofi-trofi terbesar. Ikon Liverpool itu meyakini bahwa meski Carrick berhasil "menenangkan sirkus" di Old Trafford, ia tidak memiliki kualitas tak kasatmata yang dibutuhkan untuk mengungguli sosok seperti Pep Guardiola atau Carlo Ancelotti di panggung terbesar.

Membahas prospek jangka panjang sang manajer, Carragher mengatakan di The Overlap: "Saya tidak mengatakan ini akan berakhir buruk. Apa yang dimiliki Manchester United dalam enam bulan terakhir perlu dipertahankan selama 12 bulan lagi, yaitu tidak menjadi sirkus, tidak selalu menjadi bahan cerita, dan Carrick memberi Anda itu.

"Tetapi, apakah dia punya sentuhan magis untuk memenangkan trofi terbesar? Dan saya pikir Anda perlu mencapai posisi yang kuat untuk kembali menjadi klub Liga Champions yang sesungguhnya.

"Seorang pemain membawa Anda ke level tertentu, lalu kami membutuhkan sentuhan magis itu. Secara pribadi saya hanya tidak berpikir Carrick punya sentuhan magis itu sebagai manajer untuk memenangkan Liga Champions atau Premier League."