Getty/GOAL
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Mengapa Liverpool tidak menyia-nyiakan dana transfer untuk pengganti langsung Mohamed Salah, dengan Danny Murphy menjelaskan keputusan untuk tidak merekrut pemain sayap kanan murni
Barcola, Gakpo, Ngumoha & Munoz lebih suka bermain di sayap kiri
Bradley Barcola menjadi kedatangan paling mewah di Merseyside menjelang tenggat terakhir, dengan pemain internasional Prancis juara Liga Champions itu dibujuk meninggalkan Paris Saint-Germain dalam kesepakatan senilai £123 juta ($165 juta).
Ia, bersama Cody Gakpo, Rio Ngumoha, dan Victor Munoz, lebih suka dimainkan di sisi kiri. Andoni Iraola harus kreatif dalam menentukan pilihan timnya saat seseorang mengisi kekosongan yang ditinggalkan Salah, pencetak 257 gol.
- Getty/GOAL
Liverpool sempat dikaitkan dengan Minteh dan Sarr
Calon penerus yang berpotensi cocok untuk pemenang dua gelar Premier League itu disebut telah diidentifikasi, dengan tawaran diajukan untuk Yankuba Minteh dari Brighton dan bintang Crystal Palace Ismaila Sarr, tetapi tidak ada kesepakatan yang tercapai dengan rival domestik.
Daripada tergesa-gesa menggelontorkan uang untuk opsi C, D, atau E, Liverpool memilih menunggu waktu yang tepat, memaksimalkan apa yang mereka miliki, dan meninjau ulang situasinya pada Januari. Itu dianggap sebagai pendekatan terbaik untuk saat ini.
Mengapa Liverpool tidak merekrut pengganti Salah
Mantan gelandang Liverpool, Murphy, yang berbicara atas kerja sama dengan Snabbare, mengatakan kepada GOAL soal skuad Iraola yang sedikit tidak seimbang dalam hal penyerang sayap: “Saya rasa ada banyak rumor soal upaya mendatangkan Minteh dan Sarr, yang jelas lebih merupakan pemain sisi kanan, jadi mereka jelas menyadari hal itu.
“Tapi saya pikir, sebagai klub sepakbola, ada sesuatu yang bisa dikatakan soal tidak membeli seseorang atau mendatangkan seseorang hanya untuk sekadar menambal. Jika Anda sudah punya pesepakbola berbakat dan cerdas di sana, yang bisa bermain di sisi itu, karena saya pernah melihat Barcola bermain di kanan, saya pikir Gakpo punya kecerdasan untuk melakukannya, saya pikir dia akan mencetak gol dari sana. Dia bahkan membuat assist bagus dari sana, kalau tidak salah di laga melawan Forest dari sisi kanan.
“Jadi mereka mungkin melihat apa yang sudah mereka miliki ketika mereka tidak bisa mendapatkan Sarr atau Minteh lalu berpikir, ‘Anda tahu tidak, mari kita tidak terburu-buru mendatangkan seseorang yang tidak benar-benar sesuai kriteria’. Jadi saya memahaminya.
“Anda tidak selalu mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam bursa transfer. Anda tidak bisa diperas dan membayar jauh di atas harga yang semestinya untuk pemain hanya karena Anda sangat membutuhkannya, karena mereka sudah menghabiskan banyak uang.
“Jadi dalam dunia yang ideal Anda tentu menginginkan pemain sisi kanan yang lebih ortodoks, saya setuju dengan itu, tetapi pada akhirnya apakah saya pikir mereka punya cukup untuk saat ini dalam diri Munoz, yang sudah menunjukkan kilasan di sisi itu, dan Gakpo bisa bermain di sisi itu bahkan juga Barcola? Saya pikir mereka punya cukup.”
- Getty
Liverpool tetap tak terkalahkan dalam kampanye 2026-27
Gakpo, Ngumoha, Munoz, dan Barcola semuanya sempat beroperasi di sisi kanan pada awal kampanye 2026-27. Dari posisi itulah, dengan tusukan di sepanjang garis tepi lapangan dan umpan mendatar ke kotak penalti yang merepotkan, pemain internasional Belanda Gakpo memberi assist kepada Alexander Isak untuk gol kemenangan Liverpool di markas Bournemouth.
Bisa jadi ketertarikan pada pemain seperti Minteh dan Sarr kembali menghangat, baik pada awal 2027 maupun musim panas mendatang, karena keduanya disebut tertarik untuk menuju Anfield. Namun, Liverpool belum terkalahkan di Premier League, Liga Champions, dan Carabao Cup musim ini, sehingga perekrutan ‘Salah baru’ belum menjadi prioritas mendesak yang sangat penting.
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