Mantan gelandang Liverpool, Murphy, yang berbicara atas kerja sama dengan Snabbare, mengatakan kepada GOAL soal skuad Iraola yang sedikit tidak seimbang dalam hal penyerang sayap: “Saya rasa ada banyak rumor soal upaya mendatangkan Minteh dan Sarr, yang jelas lebih merupakan pemain sisi kanan, jadi mereka jelas menyadari hal itu.

“Tapi saya pikir, sebagai klub sepakbola, ada sesuatu yang bisa dikatakan soal tidak membeli seseorang atau mendatangkan seseorang hanya untuk sekadar menambal. Jika Anda sudah punya pesepakbola berbakat dan cerdas di sana, yang bisa bermain di sisi itu, karena saya pernah melihat Barcola bermain di kanan, saya pikir Gakpo punya kecerdasan untuk melakukannya, saya pikir dia akan mencetak gol dari sana. Dia bahkan membuat assist bagus dari sana, kalau tidak salah di laga melawan Forest dari sisi kanan.

“Jadi mereka mungkin melihat apa yang sudah mereka miliki ketika mereka tidak bisa mendapatkan Sarr atau Minteh lalu berpikir, ‘Anda tahu tidak, mari kita tidak terburu-buru mendatangkan seseorang yang tidak benar-benar sesuai kriteria’. Jadi saya memahaminya.

“Anda tidak selalu mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam bursa transfer. Anda tidak bisa diperas dan membayar jauh di atas harga yang semestinya untuk pemain hanya karena Anda sangat membutuhkannya, karena mereka sudah menghabiskan banyak uang.

“Jadi dalam dunia yang ideal Anda tentu menginginkan pemain sisi kanan yang lebih ortodoks, saya setuju dengan itu, tetapi pada akhirnya apakah saya pikir mereka punya cukup untuk saat ini dalam diri Munoz, yang sudah menunjukkan kilasan di sisi itu, dan Gakpo bisa bermain di sisi itu bahkan juga Barcola? Saya pikir mereka punya cukup.”