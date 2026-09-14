Mantan bintang Liverpool lainnya yang pernah tampil di final Liga Champions, Dietmar Hamann, tidak begitu yakin bahwa Wirtz akan diberi waktu lebih dari hitungan bulan untuk membuktikan nilainya.

Mantan pemain internasional Jerman itu mengatakan kepada GOAL tentang kompatriotnya: “Dia harus mulai bermain bagus. Dia harus mulai memberi pengaruh pada permainan. Saya pikir dia adalah pemain yang melayang-layang. Mungkin dia belum mendapat respek dari pemain lain sehingga kadang-kadang dia bisa berhenti bertahan, karena saya pikir Anda harus memberinya keleluasaan tertentu dan kebebasan tertentu, lalu ada pemain lain yang merebut kembali bola untuknya. Dan para pemain tidak keberatan melakukannya jika ketika dia mendapatkan bola 10 kali, enam, tujuh, delapan kali, sesuatu akan terjadi. Itu sama sekali bukan kenyataannya.

“Sekarang dia bekerja sangat keras ketika turun ke belakang. Saya pikir kadang-kadang dia melakukan terlalu banyak. Dia ingin membantu tim karena dia melihat bahwa dia bisa memengaruhi permainan saat menyerang. Jadi saya pikir keseimbangan dalam permainannya salah, tetapi dia hanya akan mendapat respek dari para pemain ketika dia mulai memengaruhi permainan ke depan. Dia bukan ada di sana untuk merebut bola, dia ada di sana untuk menciptakan gol dan mencetak gol.

“Saya pikir mungkin hanya ada segelintir pertandingan ketika dia melakukan itu musim lalu. Dan itu jelas tidak cukup. Dan tentu saja, semua orang membicarakan sisi fisik Premier League. Ya, itu memang lebih mengandalkan fisik. Dan beberapa pemain terbaik butuh waktu untuk beradaptasi. Saya pikir [Juan Sebastian] Veron datang dengan pujian sebagai gelandang terbaik. Saya pikir dia bertahan satu musim lalu kembali ke Italia. Jadi ada yang memang tidak bisa melakukannya atau tidak ingin melakukannya.

“Dan tentu saja, semakin lama ini berlangsung sekarang, karena saya mengatakan pada dua atau tiga bulan pertama, beri dia waktu. Saya bilang dia terlalu bagus untuk gagal. Tetapi begitu melewati Natal, saya bilang, saya rasa dia tidak akan bisa berhasil lagi karena sekarang sudah terlalu lama. Karena ekspektasi tidak juga menurun.

“Saya pikir jika dia tidak mulai bermain bagus, saya pikir jika dia tidak mulai memengaruhi pertandingan dalam tiga atau empat pekan ke depan, saya pikir saat kita memasuki jeda internasional itu, yang tahun ini lebih lama, saya pikir akan ada banyak pemberitaan media, banyak diskusi, apakah klub seharusnya membelinya, yang jelas sudah terlambat karena dia sudah ada di sana. Dan mungkin dia berpikir, ‘mungkin ini bukan untuk saya’.

“Saya pikir sesuatu akan terjadi karena untuk pemain sebesar itu, dengan status seperti itu, dengan jumlah uang sebesar yang dikeluarkan untuknya, itu jelas tidak cukup. Anda harus menemukan solusi entah bagaimana caranya, mungkin bahkan pada musim dingin, jika keadaan tidak membaik.”