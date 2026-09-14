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Mengapa Liverpool tak akan buru-buru menjual Florian Wirtz meski bintang £116 juta itu kesulitan, saat mantan pemain The Reds mendukung playmaker Jerman tersebut untuk membuktikan kualitasnya
Wirtz mencetak tujuh gol pada musim debutnya di Liverpool
Wirtz kesulitan beradaptasi di sepak bola Inggris, dengan performa yang ia tampilkan saat membawa Bayer Leverkusen menjuarai Bundesliga terbukti sulit untuk diulang.
Ia mencatatkan tujuh gol dan jumlah assist yang sama sepanjang musim debutnya di Anfield, tetapi ekspektasi terhadapnya jauh lebih besar setelah ia menorehkan lebih dari 20 kontribusi gol dalam masing-masing dari dua musim terakhirnya di Jerman.
Pertanyaan sudah mulai muncul mengenai apakah pemain berusia 23 tahun itu, yang juga menjalani Piala Dunia 2026 yang sulit di Amerika Utara, bisa menjadi pemain yang diyakini Liverpool ada dalam dirinya dan yang mereka butuhkan. Percikan performanya belum juga kembali pada awal musim 2026-27.
- Getty
Bisakah Liverpool membuka diri untuk tawaran?
Beberapa keputusan sulit mungkin perlu diambil dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, dengan nilai Wirtz hanya akan bergerak ke satu arah jika keterpurukannya saat ini berlanjut. Mungkinkah Liverpool membuka diri terhadap tawaran pada 2027?
Saat pertanyaan itu diajukan kepada Pennant, mantan winger Liverpool itu, yang berbicara atas kerja sama dengan NetBet Casino, mengatakan kepada GOAL: “Ini musim yang besar bagi Wirtz. Jelas Anda memberinya keuntungan dari keraguan, karena dia datang ke liga baru, beradaptasi dengan tim baru.
“Kita sudah melihat pemain-pemain pada masa lalu membutuhkan satu setengah musim untuk benar-benar menemukan performa terbaik mereka dan mulai nyetel. Jadi ini memang musim yang besar. Manajer baru datang, jadi sekarang dia punya gaya bermain yang baru. Jadi apakah itu akan menjadi kemunduran atau tidak? Tetapi saya pikir akan ada banyak sorotan tertuju kepada Wirtz musim ini.
“Terlepas dari apa yang terjadi dan biaya transfernya, dia pemain yang bagus. Saya pikir dia bisa menjadi lebih baik, tetapi jika dia tidak tampil seperti saat di Leverkusen... saya rasa mereka tidak akan begitu cepat menjualnya karena Anda membutuhkan tipe pemain seperti itu dalam skuad Anda, dalam tim Anda, dan semakin dalam skuad yang Anda punya maka Anda hanya akan mendapat manfaat. Saya yakin dia akan berhasil.”
Berapa lama Wirtz akan diberi waktu untuk membuktikan nilainya
Mantan bintang Liverpool lainnya yang pernah tampil di final Liga Champions, Dietmar Hamann, tidak begitu yakin bahwa Wirtz akan diberi waktu lebih dari hitungan bulan untuk membuktikan nilainya.
Mantan pemain internasional Jerman itu mengatakan kepada GOAL tentang kompatriotnya: “Dia harus mulai bermain bagus. Dia harus mulai memberi pengaruh pada permainan. Saya pikir dia adalah pemain yang melayang-layang. Mungkin dia belum mendapat respek dari pemain lain sehingga kadang-kadang dia bisa berhenti bertahan, karena saya pikir Anda harus memberinya keleluasaan tertentu dan kebebasan tertentu, lalu ada pemain lain yang merebut kembali bola untuknya. Dan para pemain tidak keberatan melakukannya jika ketika dia mendapatkan bola 10 kali, enam, tujuh, delapan kali, sesuatu akan terjadi. Itu sama sekali bukan kenyataannya.
“Sekarang dia bekerja sangat keras ketika turun ke belakang. Saya pikir kadang-kadang dia melakukan terlalu banyak. Dia ingin membantu tim karena dia melihat bahwa dia bisa memengaruhi permainan saat menyerang. Jadi saya pikir keseimbangan dalam permainannya salah, tetapi dia hanya akan mendapat respek dari para pemain ketika dia mulai memengaruhi permainan ke depan. Dia bukan ada di sana untuk merebut bola, dia ada di sana untuk menciptakan gol dan mencetak gol.
“Saya pikir mungkin hanya ada segelintir pertandingan ketika dia melakukan itu musim lalu. Dan itu jelas tidak cukup. Dan tentu saja, semua orang membicarakan sisi fisik Premier League. Ya, itu memang lebih mengandalkan fisik. Dan beberapa pemain terbaik butuh waktu untuk beradaptasi. Saya pikir [Juan Sebastian] Veron datang dengan pujian sebagai gelandang terbaik. Saya pikir dia bertahan satu musim lalu kembali ke Italia. Jadi ada yang memang tidak bisa melakukannya atau tidak ingin melakukannya.
“Dan tentu saja, semakin lama ini berlangsung sekarang, karena saya mengatakan pada dua atau tiga bulan pertama, beri dia waktu. Saya bilang dia terlalu bagus untuk gagal. Tetapi begitu melewati Natal, saya bilang, saya rasa dia tidak akan bisa berhasil lagi karena sekarang sudah terlalu lama. Karena ekspektasi tidak juga menurun.
“Saya pikir jika dia tidak mulai bermain bagus, saya pikir jika dia tidak mulai memengaruhi pertandingan dalam tiga atau empat pekan ke depan, saya pikir saat kita memasuki jeda internasional itu, yang tahun ini lebih lama, saya pikir akan ada banyak pemberitaan media, banyak diskusi, apakah klub seharusnya membelinya, yang jelas sudah terlambat karena dia sudah ada di sana. Dan mungkin dia berpikir, ‘mungkin ini bukan untuk saya’.
“Saya pikir sesuatu akan terjadi karena untuk pemain sebesar itu, dengan status seperti itu, dengan jumlah uang sebesar yang dikeluarkan untuknya, itu jelas tidak cukup. Anda harus menemukan solusi entah bagaimana caranya, mungkin bahkan pada musim dingin, jika keadaan tidak membaik.”
- GOAL
Jadwal Liverpool 2026-27: Aksi di piala untuk Liverpool yang belum terkalahkan
Wirtz kembali gagal mencatat kontribusi gol, bersama rekan-rekan setimnya yang lain, saat Liverpool ditahan Fulham dengan hasil imbang 0-0 yang tidak mengesankan dalam laga Premier League terbaru mereka.
Pelatih baru Andoni Iraola masih belum menelan kekalahan kompetitif pada awal masa jabatannya, jelang bentrokan putaran ketiga Carabao Cup melawan Tottenham pada Selasa, tetapi baru meraih enam poin dari empat pertandingan musim ini dan membutuhkan beberapa aset mahal untuk mulai tampil maksimal.
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