Mengapa Liverpool rela melepas Mohamed Salah tanpa biaya transfer sebesar £20 juta! Legenda The Reds, John Barnes, menjelaskan keputusannya untuk hengkang sebagai pemain bebas transfer
Ketika diumumkan bahwa Salah akan meninggalkan Liverpool
Kesepakatan tersebut baru ditandatangani pada April 2025 dan semula dimaksudkan untuk mempertahankan Salah di klubnya saat ini hingga musim panas 2027. Ketentuan tersebut kini diakhiri lebih awal, setelah kedua belah pihak sepakat bahwa perpisahan akan terjadi saat musim ini berakhir.
Salah mengalami musim yang sangat sulit, dengan hanya mencetak 10 gol tambahan dari total 255 gol yang dicetaknya dalam 435 penampilan bersama Liverpool. Hanya lima gol yang dicetaknya di Liga Premier musim ini, yang membuatnya sering duduk di bangku cadangan.
Selama salah satu masa istirahat paksa dari starting XI The Reds itulah, Salah melontarkan kritik tajam ke arah klub. Spekulasi tentang kepergiannya semakin memanas pada saat itu, dengan pengumuman pada akhir Maret bahwa kepergiannya telah disetujui.
Beberapa orang terkejut setelah terungkap bahwa superstar asal Mesir itu akan diizinkan hengkang tanpa biaya transfer, padahal tampaknya ada cukup banyak minat - dengan tim-tim Liga Pro Saudi dan MLS yang siap bernegosiasi - sehingga seharusnya bisa diminta biaya transfer.
Mengapa Liverpool membiarkan Salah hengkang sebagai pemain bebas transfer?
Namun, Barnes telah menjelaskan kepada GOAL — saat berbicara dalam kerja sama dengan OLBG — mengapa Salah dibiarkan pergi. Ketika ditanya apakah ia terkejut bahwa transfer gratis telah diberikan, ikon Liverpool itu berkata: “Well, tidak, karena sekali lagi, dia akan berusia 35 tahun. Jika dia tidak pergi secara gratis, apakah mereka akan mempertahankannya dan membayar semua uang itu padahal mereka bisa menggunakan dana itu untuk mendatangkan pemain lain? Anda tidak akan mendapatkan biaya transfer besar untuk pemain berusia 34 atau 35 tahun. Jadi saya tidak berpikir itu mengejutkan.
“Ya, Anda bisa mendapatkan 20 juta, berapa pun itu. Tapi dalam skema besarnya, ketika Anda membicarakan 20 juta pound atau menghemat £400.000 per minggu dari gaji untuk digunakan untuk hal lain, tidak, saya tidak berpikir mereka akan memaksakan hal itu.”
Apakah akan ada minat terhadap Salah pada bursa transfer musim panas?
Mantan direktur pelaksana Liverpool, Christian Purslow, berpendapat bahwa Liverpool tidak akan mampu menemukan pembeli untuk Salah jika mereka memang meminta biaya transfer. Dalam wawancara dengan The Football Boardroom Podcast, ia menjelaskan mengapa hubungan kerja yang dulu produktif itu tiba-tiba berakhir: “Mungkin ada banyak alasan yang bisa dijelaskan, tetapi fakta yang ada adalah performa Mo Salah telah menurun drastis.
“Elegan dan cerdas, dan ini berangkat dari fakta yang jelas bahwa setelah pertengkaran hebat itu, di mana Mo pada dasarnya menyerang Arne Slot. Itu adalah pertengkaran yang sangat signifikan dan kami mengatakan pada saat itu, hal itu kemungkinan besar akan mengarah pada semacam perpisahan. Ini adalah semacam perpisahan tanpa kesalahan dalam dunia sepak bola. Hal ini cocok bagi kedua belah pihak.
“Mengenai apa yang terjadi antara insiden tersebut dan saat ini, saya rasa kita dapat menyimpulkan dengan aman bahwa Liverpool pasti telah mencari jalan keluar dari situasi yang sangat rumit dengan Mo melalui bursa transfer.
“Saya menduga mereka menemukan, mungkin dengan terkejut, bahwa tidak ada pasar untuk Mo di mana ada yang mau membeli pemain dengan sisa kontrak 18 bulan seharga jutaan poundsterling.
“Fakta yang dingin dan keras adalah: seorang pemain seusia Mo yang performanya menurun, dengan tanda tanya yang terus-menerus—dan pasti secara signifikan musim ini—atas gaji di atas £300.000 per minggu, tidak ada pasar transfer untuk Mo di mana dia akan mendapat gaji yang sama atau lebih tinggi, dan Liverpool akan dibayar jutaan pound untuk melepasnya.
“Dua kriteria utama dalam sepak bola elit adalah gaji, usia, dan profil. Hanya ada sedikit sekali pemain bintang top yang pindah dengan biaya transfer besar di usia pertengahan 30-an. Cristiano Ronaldo adalah salah satunya, dan orang-orang berharap Salah akan menjadi Ronaldo lainnya.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi bintang top Mesir, Salah?
Salah belum memutuskan di mana ia akan bermain untuk klubnya musim depan, dengan upaya meraih trofi Piala FA dan Liga Champions bersama Liverpool yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum ia memimpin timnas negaranya di Piala Dunia 2026.
Tawaran-tawaran sudah siap diajukan dari berbagai penjuru dunia — mulai dari Amerika Serikat hingga Timur Tengah, termasuk dari liga-liga top di Eropa — dengan Salah, yang akan berusia 34 tahun pada bulan Juni, diperkirakan akan memperpanjang kariernya yang sarat prestasi selama beberapa tahun ke depan.