Mengapa Liverpool mungkin harus menunggu dua tahun lagi untuk melihat Florian Wirtz ‘dalam performa terbaiknya’, seperti yang dijelaskan Arne Slot mengenai ‘keindahan’ transfer senilai £116 juta
Slot yakin Wirtz akan terus berkembang
Slot yakin Wirtz akan terus tampil gemilang saat menghadapi lawan-lawan terkuat di Liga Premier, meski ia menilai gelandang serang Liverpool itu belum mencapai puncak performanya. Pemain internasional Jerman ini tetap menjadi salah satu talenta paling menjanjikan di Eropa setelah kepindahannya dengan nilai transfer besar ke Anfield.
Pelatih kepala Liverpool itu menyoroti kemajuan pesat yang telah dicapai Wirtz selama bulan-bulan pertamanya di klub. Namun, Slot menyarankan bahwa gelandang tersebut masih memiliki ruang untuk berkembang secara fisik dan taktis sebelum mencapai level terbaiknya.
Slot membahas perkembangan Wirtz dan kekhawatiran terkait cedera
Slot menyatakan keyakinannya yang kuat bahwa Wirtz akan terus berkembang seiring usianya yang mendekati pertengahan dua puluhan. Ia juga memuji perkembangan sang playmaker sejak bergabung musim panas lalu.
"Saya tidak hanya berharap demikian, saya 100% yakin dia akan tampil bagus [melawan enam tim teratas]," katanya kepada para wartawan. "Kami akan menghadapi tiga di antaranya sekarang, jadi ada peluang, tapi perkembangan dalam 10 bulan ini sangat jelas, jelas dan nyata. Pada menit ke-93 melawan Palace, dia memenangkan lemparan ke dalam dan kemudian mencetak gol ke sudut atas. Saya tidak yakin dia bisa melakukan itu 8 bulan lalu."
"Peningkatannya—dia sudah menjadi pemain elit—sangat jelas bagi saya. Itu akan terus berlanjut. Dia akan berusia 23 tahun pada hari Minggu. Itu masuk akal, setiap pemain berada di puncak performanya pada usia 25/26, dia hanya akan semakin baik. Itulah keindahan dari rekrutan yang kami lakukan."
Liverpool terus berupaya meningkatkan performa meski sedang dalam tren kemenangan
Liverpool akan menghadapi Manchester United dengan modal tiga kemenangan beruntun di Liga Premier, namun Slot yakin timnya masih bisa tampil lebih baik lagi.
"Tidak [kami belum berada di level yang saya harapkan], kami bisa lebih baik," aku Slot. "Saya senang dengan tiga kemenangan itu, tapi itu bukan penampilan terbaik musim ini, kami bisa bermain jauh lebih baik. Kami sudah menunjukkan itu di pertandingan lain."
"Tim ini mampu melakukan lebih banyak lagi, tetapi akan sangat membantu jika semua pemain bisa tersedia sesekali. Kami hanya bermain sekali seminggu sekarang; saya lebih suka ada laga semifinal Liga Champions di tengah pekan, tetapi mereka yang terus-menerus harus bermain akan lebih segar. Kami bisa bermain jauh lebih baik."
Pertandingan melawan United ini memiliki dampak besar bagi Liga Champions
Liverpool kini akan menghadapi laga krusial di Liga Premier melawan Red Devils, sebuah pertandingan yang berpotensi sangat memengaruhi perebutan tiket ke Liga Champions. Pertandingan ini akan menjadi sangat penting bagi Liverpool seiring musim yang memasuki tahap akhir, di mana setiap hasil dari pertandingan-pertandingan tersisa akan menentukan posisi akhir Liverpool di klasemen saat mereka berupaya finis setinggi mungkin.