Mengapa Liverpool mungkin harus menunggu dua tahun lagi untuk melihat Florian Wirtz ‘dalam performa terbaiknya’, seperti yang dijelaskan Arne Slot mengenai ‘keindahan’ transfer senilai £116 juta

Slot menyatakan keyakinannya yang kuat bahwa Wirtz akan terus berkembang seiring usianya yang mendekati pertengahan dua puluhan. Ia juga memuji perkembangan sang playmaker sejak bergabung musim panas lalu.

"Saya tidak hanya berharap demikian, saya 100% yakin dia akan tampil bagus [melawan enam tim teratas]," katanya kepada para wartawan. "Kami akan menghadapi tiga di antaranya sekarang, jadi ada peluang, tapi perkembangan dalam 10 bulan ini sangat jelas, jelas dan nyata. Pada menit ke-93 melawan Palace, dia memenangkan lemparan ke dalam dan kemudian mencetak gol ke sudut atas. Saya tidak yakin dia bisa melakukan itu 8 bulan lalu."

"Peningkatannya—dia sudah menjadi pemain elit—sangat jelas bagi saya. Itu akan terus berlanjut. Dia akan berusia 23 tahun pada hari Minggu. Itu masuk akal, setiap pemain berada di puncak performanya pada usia 25/26, dia hanya akan semakin baik. Itulah keindahan dari rekrutan yang kami lakukan."