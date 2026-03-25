Mengapa legenda hidup Mohamed Salah yang hengkang dari Liverpool, bukan Arne Slot atau Richard Hughes?

Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, Salah berhak sepenuhnya untuk bertanya-tanya mengapa ia dicadangkan oleh Arne Slot selama periode performa buruk Liverpool yang belum pernah terjadi sebelumnya antara akhir September hingga pertengahan November.

Tentu saja salah baginya untuk mengumbar keluhannya ke publik setelah hasil imbang 3-3 melawan Leeds United, tetapi dia benar ketika mengklaim bahwa dirinya dijadikan kambing hitam secara tidak adil.

"Saya tidak menerima situasi ini," katanya kepada wartawan di zona campuran di Elland Road. "Saya telah melakukan banyak hal untuk klub ini. Saya mendapat banyak janji dan sejauh ini saya duduk di bangku cadangan selama tiga pertandingan, jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa mereka telah menepati janji.

"Saya sudah berkali-kali mengatakan sebelumnya bahwa saya memiliki hubungan yang baik dengan manajer, tapi tiba-tiba, kami tidak memiliki hubungan apa pun. Saya tidak tahu mengapa.

"Tapi menurut saya, dari sudut pandang saya, sepertinya ada yang tidak ingin saya berada di klub ini. Sepertinya klub telah mengorbankan saya. Itulah yang saya rasakan. Saya pikir sangat jelas bahwa ada yang ingin saya menanggung semua kesalahan.

"Ini tidak bisa diterima bagi saya. Saya tidak tahu mengapa ini terjadi pada saya. Saya tidak mengerti. Saya pikir jika ini terjadi di tempat lain, setiap klub akan melindungi pemainnya.

"Yang saya lihat sekarang adalah seperti: 'Kalian mengorbankan Mo karena dia adalah masalah di tim saat ini.' Tapi saya tidak berpikir saya adalah masalahnya."

Dan apa pun pendapat orang tentang pernyataan Salah, kalimat terakhir itu tidak terbantahkan.