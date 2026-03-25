Seharusnya hal itu mengejutkan, tapi sebenarnya tidak. Hari yang ditakuti ini sudah lama dinanti—dan datang jauh lebih cepat daripada yang diharapkan siapa pun. Kurang dari setahun yang lalu, "Raja Mesir" Liverpool itu naik takhta di Anfield untuk memastikan kelanjutan kisah luar biasa yang sedang ia tulis di Merseyside. Namun kini kisah itu berakhir secara mendadak—dan ada beberapa pertanyaan yang sangat tidak nyaman yang perlu diajukan mengenai alasannya.
Diterjemahkan oleh
Mengapa legenda hidup Mohamed Salah yang hengkang dari Liverpool, bukan Arne Slot atau Richard Hughes?
Perasaan aneh yang penuh penerimaan
Kabar tentang kepergian Salah yang akan segera terjadi jelas memicu berbagai macam emosi di kalangan penggemar Liverpool.
Ada rasa syukur atas segala yang telah ia berikan kepada klub sejak kedatangannya dari Roma pada 2017, kesedihan karena ia akan hengkang setahun sebelum berakhirnya perpanjangan kontrak yang baru ditandatangani pada April lalu, serta harapan bahwa ia mungkin akan mengakhiri kariernya dengan gemilang dengan membawa The Reds meraih kejayaan di Liga Champions di Istanbul pada 30 Mei.
Namun, di tengah luapan apresiasi yang langsung dan tak terelakkan, ada juga rasa penerimaan yang aneh, perasaan bahwa perpisahan yang terlalu dini ini adalah yang terbaik bagi kedua belah pihak.
Tentu saja argumen tersebut dapat dimengerti. Salah adalah pemain dengan gaji tertinggi dalam sejarah Liverpool dan ia hampir tidak dapat membenarkan gajinya yang tinggi dengan penampilannya musim ini, dengan sang pemain sayap hanya mencetak lima gol dalam 22 penampilan di Liga Premier. Namun, sebenarnya siapa yang harus disalahkan?
- Getty Images Sport
'Kakinya sudah tidak bisa bergerak lagi'
Dalam salah satu dari sejumlah kritik yang ditujukan kepada Salah dalam beberapa bulan terakhir, mantan bek Liverpool Jamie Carragher menyatakan pada awal musim ini bahwa sepertinya "kaki" pemain berusia 33 tahun itu sudah tidak sekuat dulu.
Hal ini tentu saja bisa terjadi pada pemain seusia Salah dan dia memang tidak terlihat seperti dirinya yang biasanya penuh energi dalam beberapa pertandingan musim ini. Dia kesulitan melewati atau menjauh dari lawan seperti yang pernah dilakukannya dulu.
Namun, anggapan bahwa Salah tidak lagi mampu bersaing di level tertinggi adalah hal yang tidak masuk akal. Belum genap setahun sejak ia mengukir musim individu terbaik dalam sejarah Liga Premier dengan menyamai rekor 42 gol dan assist yang dipegang oleh Alan Shearer dan Andy Cole hanya dalam 38 penampilan.
Jadi, apakah kita benar-benar harus percaya bahwa karier Salah sudah berakhir? Terlepas dari tendangan penalti yang buruk, ia tampil sangat luar biasa dalam kemenangan telak 4-0 atas Galatasaray di Liga Champions pekan lalu.
'Banyak orang sebaiknya memperhatikan hal ini'
Maka, sungguh tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa kepergian Salah semata-mata didasari oleh pertimbangan olahraga. Apakah performanya saat ini mendekati level musim lalu? Sama sekali tidak. Namun, ia tetap mencatatkan lebih banyak gol dan assist di semua kompetisi dibandingkan Bukayo Saka — meski tampil delapan kali lebih sedikit dan bermain untuk tim yang sangat tidak konsisten.
Memang, apakah Salah hanyalah salah satu dari beberapa pemain The Reds yang tampil di bawah standar musim ini? Ryan Gravenberch mengalami kemunduran, Alexis Mac Allister tak lagi dikenali, dan semakin sedikit yang dibicarakan tentang Ibrahima Konate, semakin baik.
Menarik juga bahwa meskipun Virgil van Dijk juga belum banyak berbuat untuk membenarkan perpanjangan kontraknya yang menguntungkan, prospek kepergian pemain asal Belanda ini pada musim panas nanti akan disambut dengan kekhawatiran yang mendalam di kalangan para penggemar.
Ada persepsi yang dapat dimengerti bahwa sang kapten dikhianati oleh rekan-rekannya, namun ia tetap tak tergantikan bagi skuad berkat kualitas kepemimpinannya.
Lalu, mengapa tingkat penghormatan yang sama tidak diberikan kepada Salah? Dia mungkin tidak menyatukan tim dengan cara yang sama seperti Van Dijk, tetapi dia tak diragukan lagi merupakan figur inspiratif, karakter yang patut dicontoh yang menetapkan standar profesionalisme yang, seperti yang ditekankan Andy Robertson pada Selasa malam, "banyak orang bisa mencontoh" etos kerjanya.
Rasanya seperti sindiran terhadap beberapa pemain baru di Anfield - dan itu masuk akal, mengingat kita masih menunggu sebagian besar dari mereka untuk membuktikan nilai transfer mereka yang tinggi.
- AFP
'Dijadikan kambing hitam'
Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, Salah berhak sepenuhnya untuk bertanya-tanya mengapa ia dicadangkan oleh Arne Slot selama periode performa buruk Liverpool yang belum pernah terjadi sebelumnya antara akhir September hingga pertengahan November.
Tentu saja salah baginya untuk mengumbar keluhannya ke publik setelah hasil imbang 3-3 melawan Leeds United, tetapi dia benar ketika mengklaim bahwa dirinya dijadikan kambing hitam secara tidak adil.
"Saya tidak menerima situasi ini," katanya kepada wartawan di zona campuran di Elland Road. "Saya telah melakukan banyak hal untuk klub ini. Saya mendapat banyak janji dan sejauh ini saya duduk di bangku cadangan selama tiga pertandingan, jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa mereka telah menepati janji.
"Saya sudah berkali-kali mengatakan sebelumnya bahwa saya memiliki hubungan yang baik dengan manajer, tapi tiba-tiba, kami tidak memiliki hubungan apa pun. Saya tidak tahu mengapa.
"Tapi menurut saya, dari sudut pandang saya, sepertinya ada yang tidak ingin saya berada di klub ini. Sepertinya klub telah mengorbankan saya. Itulah yang saya rasakan. Saya pikir sangat jelas bahwa ada yang ingin saya menanggung semua kesalahan.
"Ini tidak bisa diterima bagi saya. Saya tidak tahu mengapa ini terjadi pada saya. Saya tidak mengerti. Saya pikir jika ini terjadi di tempat lain, setiap klub akan melindungi pemainnya.
"Yang saya lihat sekarang adalah seperti: 'Kalian mengorbankan Mo karena dia adalah masalah di tim saat ini.' Tapi saya tidak berpikir saya adalah masalahnya."
Dan apa pun pendapat orang tentang pernyataan Salah, kalimat terakhir itu tidak terbantahkan.
- Getty Images Sport
Kegagalan bersama
Jika empat bulan terakhir ini tidak mengajarkan kita apa-apa, setidaknya kita tahu bahwa Salah jelas bukan penyebab kegagalan Liverpool mempertahankan gelar Liga Premier mereka. Seluruh musim ini merupakan kegagalan kolektif yang luar biasa.
Kecuali Dominik Szoboszlai dan Rio Ngumoha, hampir seluruh skuad tim utama sama sekali tidak cukup baik. Meskipun mereka harus ikut bertanggung jawab atas hasil buruk The Reds, pihak di atas mereka lah yang sebenarnya bertanggung jawab atas kekacauan ini.
Pelatih telah membuktikan dirinya sama sekali tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah mencolok Liverpool di setiap area lapangan, sementara sudah sangat jelas selama berbulan-bulan bahwa skuad yang dibangun oleh direktur olahraga Richard Hughes sangat tidak seimbang setelah belanja besar-besaran pada musim panas yang bersejarah.
Akibatnya, jeda internasional saat ini dimulai dengan banyak penggemar berharap bahwa rumor ketertarikan Liga Pro Saudi terhadap Hughes benar adanya, dan bahwa klub mungkin juga memanfaatkan jeda pertandingan ini untuk memecat Slot guna menyelamatkan musim ini.
Sebaliknya, kami justru mengetahui bahwa Salah-lah yang akan hengkang dari Anfield, yang bisa dibilang sebagai pesepakbola terbaik dalam sejarah Liga Premier dan tokoh utama dalam kemenangan gelar musim lalu.
Lebih parahnya lagi, ia diizinkan hengkang dengan status bebas transfer, yang berarti argumen bahwa kepergiannya masuk akal secara finansial pun tidak bisa dipertahankan.
Liverpool kehilangan seorang legenda
Liverpool mungkin bisa menghemat sekitar £20 juta ($27 juta) untuk gaji musim depan, tetapi mereka sebenarnya bisa mendapatkan tiga kali lipat jumlah itu jika menjual Salah ke klub SPL musim panas ini — uang yang akan sangat membantu klub untuk mencari pengganti yang layak.
Tentu saja, tidak ada pengganti yang setara di pasar, hanya karena tidak ada pemain yang bermain di liga '5 Besar' Eropa yang dapat menandingi Salah dalam hal gol dan assist selama sembilan tahun terakhir.
Tentu saja, Liverpool pernah melihat legenda-legenda pergi sebelumnya, dan The Reds selalu bangkit kembali. Tidak ada pemain yang pernah lebih besar dari klub, seperti yang dikatakan Salah sendiri, dan dia pasti akan pindah pada akhirnya.
Namun, seharusnya ini tidak terjadi pada musim panas ini, dan semakin sulit untuk mempertahankan kepercayaan pada mereka yang kini memegang kendali di Anfield. Melepas Salah sekarang jelas bukan bagian dari rencana awal.
Ketika Salah menandatangani kontrak barunya pada April lalu, baik dia maupun pihak klub mengharapkan dia akan menuntaskan kontraknya. Namun, situasi telah berubah drastis sejak saat itu, terutama karena perselisihan sang penyerang dengan Slot, dan klub memilih untuk mempercayai sang pelatih daripada pemain bintang tersebut.
Kebijaksanaan keputusan tersebut baru akan terlihat seiring berjalannya waktu, namun sudah terasa bahwa Liverpool tidak hanya kehilangan seorang legenda, tetapi juga kehilangan arah.