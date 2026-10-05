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Mengapa Leeds tepat mengambil ‘risiko’ transfer Dominic Calvert-Lewin, dengan Jimmy Floyd Hasselbaink memberi tahu Leeds kapan mereka bisa mulai bermimpi tentang Eropa
Bagaimana Calvert-Lewin mendapatkan pemanggilan kembali ke timnas Inggris
Calvert-Lewin kembali dipanggil ke skuad Inggris setelah membuka kampanye 2026-27 dengan empat gol dari tujuh penampilan di Premier League dan Carabao Cup. Ia mencetak 15 gol di semua kompetisi musim lalu.
Itu menjadi catatan terbaiknya sejak 2020-21, ketika ia pertama kali mendapat pengakuan di level internasional. Setelah menembus skuad Inggris dan mencetak empat gol dalam 11 pertandingan, ia kemudian harus menjalani absennya lima tahun dari skuad tersebut. Pemanggilan kembali didapat pada Maret 2026, tetapi ia tidak mendapat tempat dalam rencana Piala Dunia.
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Leeds memilih untuk tidak merekrut striker lain
Thomas Tuchel kembali melirik DCL, dengan performanya di level klub terbukti mustahil untuk diabaikan. Leeds memboyong pemain 29 tahun itu dengan status bebas transfer dan membawanya pulang ke akar Yorkshire-nya setelah masa sembilan tahun di Merseyside berakhir.
Pertanyaan yang tak terhindarkan pun muncul mengenai kemampuan Calvert-Lewin untuk tetap bugar, mengingat riwayat cederanya di Everton, tetapi ia telah menjadi sosok yang sangat konsisten di bawah Daniel Farke. Kepercayaan terhadapnya begitu besar hingga tidak ada uang yang dikeluarkan untuk mendatangkan pencetak gol lain pada bursa transfer terakhir.
Beberapa pihak mempertanyakan pemikiran tersebut, dengan Leeds berjudi pada nomor 9 mereka untuk menjauh dari ruang perawatan, tetapi Hasselbaink bisa memahami mengapa Leeds siap bersabar.
Mantan striker Leeds itu, yang berbicara berkat MrQ, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya soal keputusan untuk tidak mendatangkan penyerang lain ke Elland Road: “Itu adalah risiko. Tetapi yang mereka lakukan dengan baik adalah ketersediaan Calvert-Lewin.
“Hal lainnya adalah harus ada satu pemain yang tersedia yang Anda sukai. Dan jika tidak ada seorang pun yang benar-benar Anda sukai, lebih baik tidak merekrut seseorang dan menunggu sampai Anda mendapatkan yang tepat. Jadi, Anda bisa melihatnya dari kedua sisi.”
Bisakah Farke membawa Leeds ke Eropa?
Aktivitas transfer Leeds dalam beberapa bursa terakhir menuai banyak pujian, dengan pemain-pemain bernilai sepadan dengan harga yang dibayarkan ditemukan saat menjajaki opsi yang tampaknya diabaikan para rival domestik. Energi dan gairah dalam jumlah besar didatangkan ke skuad Farke, di samping kemampuan yang juga tidak sedikit.
Kelangsungan mereka di liga berhasil diamankan dengan cukup nyaman musim lalu, sementara Leeds kini berada di peringkat kelima klasemen Liga Primer dengan koleksi sembilan poin dari lima pertandingan tanpa kekalahan. Muncul pembicaraan mengenai kembalinya sepak bola Eropa ke West Yorkshire.
Ketika ditanya soal mengejar mimpi itu, Hasselbaink, yang mencetak 42 gol untuk Leeds dalam dua musimnya bersama klub itu, menambahkan: “Mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam perekrutan. Sangat bagus. Mereka terlihat lebih kuat dibanding tahun lalu. Mereka berkembang.
“Masih terlalu dini untuk membicarakan tempat di UEFA. Saya pikir mereka hanya harus terus melaju. Dan 10 pertandingan sebelum akhir musim, itulah saatnya Anda melihat posisi Anda. Sementara itu, mereka harus tetap sangat, sangat jauh dari tiga terbawah.
“Apa yang mereka lakukan, itu sedikit berbeda dibanding tahun lalu di awal, mereka terlihat seperti tim klub Liga Primer yang sesungguhnya. Jadi mereka sedang membangun, terus membangun. Dan siapa tahu? Anda tidak pernah tahu.”
- Getty
Jadwal Leeds 2026-27: Selanjutnya tandang ke Arsenal
Leeds menghadapi ujian terbesar dalam kampanye 2026-27 mereka sejauh ini saat kembali beraksi di Premier League pada Sabtu dengan bertandang ke markas juara bertahan Arsenal. Mereka berharap semua bintang internasional mereka kembali ke Elland Road dalam kondisi sepenuhnya fit.
Itu termasuk Calvert-Lewin, yang, setelah baru tampil delapan menit untuk England di Nations League sejauh ini, akan berharap mendapat peran menonjol untuk England dalam laga kandang melawan Czechia di Wembley pada Selasa.
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