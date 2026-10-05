Mengapa Leeds tepat mengambil ‘risiko’ transfer Dominic Calvert-Lewin, dengan Jimmy Floyd Hasselbaink memberi tahu Leeds kapan mereka bisa mulai bermimpi tentang Eropa

Thomas Tuchel kembali melirik DCL, dengan performanya di level klub terbukti mustahil untuk diabaikan. Leeds memboyong pemain 29 tahun itu dengan status bebas transfer dan membawanya pulang ke akar Yorkshire-nya setelah masa sembilan tahun di Merseyside berakhir.

Pertanyaan yang tak terhindarkan pun muncul mengenai kemampuan Calvert-Lewin untuk tetap bugar, mengingat riwayat cederanya di Everton, tetapi ia telah menjadi sosok yang sangat konsisten di bawah Daniel Farke. Kepercayaan terhadapnya begitu besar hingga tidak ada uang yang dikeluarkan untuk mendatangkan pencetak gol lain pada bursa transfer terakhir.

Beberapa pihak mempertanyakan pemikiran tersebut, dengan Leeds berjudi pada nomor 9 mereka untuk menjauh dari ruang perawatan, tetapi Hasselbaink bisa memahami mengapa Leeds siap bersabar.

Mantan striker Leeds itu, yang berbicara berkat MrQ, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya soal keputusan untuk tidak mendatangkan penyerang lain ke Elland Road: “Itu adalah risiko. Tetapi yang mereka lakukan dengan baik adalah ketersediaan Calvert-Lewin.

“Hal lainnya adalah harus ada satu pemain yang tersedia yang Anda sukai. Dan jika tidak ada seorang pun yang benar-benar Anda sukai, lebih baik tidak merekrut seseorang dan menunggu sampai Anda mendapatkan yang tepat. Jadi, Anda bisa melihatnya dari kedua sisi.”