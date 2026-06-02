Mengapa Lamine Yamal tidak mengenakan jersey nomor 10 Spanyol? Rekan setimnya di Barcelona, Dani Olmo, menanggapi spekulasi mengenai ‘masalah di balik layar’
Olmo menanggapi kontroversi nomor punggung
Saat La Roja bersiap untuk mengejar kejayaan global terbaru mereka, penentuan nomor punggung telah memicu perdebatan yang cukup hangat di kalangan pendukung dan media. Banyak yang mengira Yamal akan mengambil alih nomor 10 yang prestisius, namun jersey tersebut tetap dipegang oleh Olmo, sementara pemain sayap berusia 18 tahun itu memilih untuk tetap menggunakan nomor 19 yang biasa ia kenakan di level klub.
Olmo dengan cepat mengklarifikasi bahwa keputusan tersebut diambil tanpa adanya konflik internal, dan menegaskan bahwa hierarki di dalam ruang ganti tetap harmonis. “Tidak ada masalah di balik pintu tertutup, tidak ada keributan soal mengenakan nomor 10. Itu hanya rumor yang beredar di luar,” kata Olmo dalam konferensi pers baru-baru ini.
Tetap berpegang pada formula yang sukses
Bagi Olmo, keputusan untuk tetap memakai nomor punggung 10 semata-mata didasari oleh keyakinan takhayul dan preferensi pribadi. Gelandang serang ini menjadi tokoh kunci dalam perjalanan Spanyol yang gemilang di Euro 2024, dan ia tak melihat alasan untuk mengubah sesuatu yang sudah berjalan baik saat tim asuhan Luis de la Fuente bersiap menghadapi Piala Dunia.
“Ini adalah nomor yang pernah saya kenakan sebelumnya, nomor yang kami gunakan saat memenangkan Euro. Ini adalah nomor yang saya sukai, jadi mengapa harus mengubahnya ketika semuanya berjalan dengan baik?” tambah Olmo.
Meskipun para penggemar sering memandang nomor 10 sebagai lambang bintang utama tim, konsistensi Olmo dalam mengenakan seragam tersebut membuatnya sangat cocok untuk meneruskan warisan jersey tersebut saat Spanyol berupaya menambahkan bintang kedua pada lambang mereka.
Yamal sebagai pusat penomoran yang tidak konvensional
Meskipun keputusan Yamal untuk tetap memakai nomor punggung 19 menjadi topik hangat, ia bukanlah satu-satunya pemain yang terlibat dalam penunjukan nomor punggung yang mengejutkan. Timnas Spanyol mengumumkan daftar yang membuat heboh media sosial, terutama dengan kabar bahwa gelandang Gavi telah diberi nomor punggung ikonik 9.
Nomor tersebut biasanya disediakan untuk striker tajam seperti Fernando Torres, namun kini akan dikenakan oleh gelandang pengatur serangan Barcelona yang agresif.
Di bagian lain skuad, Pedri akan mengenakan nomor 20 dan Ferran Torres telah diberi nomor 7.
Keputusan Yamal untuk tetap menggunakan nomor 19 mencerminkan identitasnya sebelumnya di Barcelona - nomor tersebut pernah ia kenakan sebelum mengambil keputusan berani untuk mengikuti jejak Lionel Messi dan kawan-kawan dengan mewarisi nomor 10 di Camp Nou.
Dorongan kebugaran bagi bintang remaja
Di luar nomor punggungnya, ada kabar baik terkait kondisi fisik Yamal. Pemain muda ini absen pada akhir musim domestik karena cedera, sehingga memunculkan kekhawatiran bahwa ia mungkin belum pulih sepenuhnya untuk laga pembuka turnamen. Namun, Olmo memberikan kabar terbaru yang menggembirakan mengenai proses rehabilitasi rekan setimnya itu.
“Saya melihat dia dalam kondisi baik. Dia berlatih sedikit demi sedikit sebagai bagian dari rehabilitasinya. Dia membuat kemajuan yang baik dan kami senang dengan itu,” kata Olmo.
Spanyol saat ini sedang melakukan sentuhan akhir pada persiapan mereka dan dijadwalkan menghadapi Irak dalam pertandingan persahabatan pemanasan pada Kamis ini, di mana De la Fuente diperkirakan akan merotasi skuadnya sebelum pertandingan kompetitif dimulai.