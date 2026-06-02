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Mengapa Lamine Yamal tidak mengenakan jersey nomor 10 Spanyol? Rekan setimnya di Barcelona, Dani Olmo, menanggapi kabar tentang ‘masalah di balik layar’
Olmo menanggapi kontroversi nomor punggung
Saat La Roja bersiap untuk upaya terbaru mereka meraih kejayaan dunia, pembagian nomor punggung telah memicu perdebatan yang cukup sengit di kalangan suporter dan media. Banyak yang mengira Yamal akan mengambil alih nomor 10 yang prestisius, namun jersey tersebut tetap dipegang oleh Olmo, sementara pemain sayap berusia 18 tahun itu memilih untuk tetap menggunakan nomor 19 yang biasa ia kenakan di level klub.
Olmo dengan cepat mengklarifikasi bahwa keputusan tersebut diambil tanpa adanya konflik internal, dan menegaskan bahwa hierarki di dalam ruang ganti tetap harmonis. “Tidak ada masalah di balik pintu tertutup, tidak ada keributan soal mengenakan nomor punggung 10. Itu hanya rumor yang beredar di luar,” kata Olmo dalam konferensi pers baru-baru ini.
- Getty Images Sport
Tetap berpegang pada formula yang berhasil
Bagi Olmo, keputusan untuk tetap memakai nomor punggung 10 semata-mata didasari oleh kepercayaan takhayul dan preferensi pribadi. Pemain pengatur serangan ini menjadi tokoh sentral dalam perjalanan Spanyol yang gemilang di Euro 2024, dan ia tidak melihat alasan untuk mengubah sesuatu yang sudah berjalan baik saat tim asuhan Luis de la Fuente bersiap menghadapi Piala Dunia.
“Ini nomor yang pernah saya kenakan sebelumnya, nomor yang kami gunakan saat menjuarai Euro. Ini nomor yang saya sukai, jadi mengapa harus menggantinya saat semuanya berjalan lancar?” tambah Olmo.
Meskipun para penggemar sering memandang nomor 10 sebagai lambang bintang utama tim, konsistensi Olmo dalam mengenakan jersey tersebut membuatnya sangat cocok untuk meneruskan warisan jersey tersebut saat Spanyol berupaya menambahkan bintang kedua pada lambang mereka.
Yamal sebagai titik fokus penomoran nonkonvensional
Meskipun keputusan Yamal untuk tetap memakai nomor punggung 19 menjadi topik pembicaraan utama, ia bukanlah satu-satunya pemain yang terlibat dalam penunjukan nomor punggung yang mengejutkan. Timnas Spanyol mengonfirmasi daftar yang membuat heboh di media sosial, terutama dengan kabar bahwa gelandang Gavi telah diberi nomor punggung ikonik nomor 9.
Nomor yang secara tradisional disediakan untuk penyerang tajam seperti Fernando Torres ini kini akan dikenakan oleh gelandang pengatur serangan Barcelona yang agresif tersebut.
Di bagian lain skuad, Pedri akan mengenakan nomor punggung 20 dan Ferran Torres telah diberi nomor punggung 7.
Keputusan Yamal untuk tetap menggunakan nomor 19 mencerminkan identitasnya sebelumnya di Barcelona — nomor tersebut pernah ia kenakan sebelum mengambil keputusan berani untuk mengikuti jejak Lionel Messi dan kawan-kawan dengan mewarisi nomor 10 di Camp Nou.
- Getty Images Sport
Dorongan kebugaran bagi bintang remaja tersebut
Selain soal nomor punggung, ada kabar baik terkait kondisi fisik Yamal. Pemain muda ini absen pada akhir musim domestik akibat cedera, sehingga memunculkan kekhawatiran bahwa ia mungkin belum dalam kondisi 100 persen untuk laga pembuka turnamen. Namun, Olmo memberikan kabar terbaru yang menenangkan mengenai proses rehabilitasi rekan setimnya tersebut.
“Saya melihat dia dalam kondisi baik. Dia berlatih sedikit demi sedikit sebagai bagian dari rehabilitasinya. Dia menunjukkan kemajuan yang baik dan kami senang dengan hal itu,” kata Olmo.
Spanyol saat ini sedang melakukan sentuhan akhir pada persiapan mereka dan dijadwalkan menghadapi Irak dalam laga persahabatan pemanasan pada Kamis ini, di mana De la Fuente diperkirakan akan merotasi skuadnya sebelum pertandingan kompetitif dimulai.
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