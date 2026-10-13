Aaronson menjalani awal yang sulit di Elland Road. Pada akhir musim debutnya, Leeds terdegradasi dari Liga Primer. Gelandang asal Amerika Serikat itu segera meninggalkan klub tersebut untuk menjalani masa peminjaman di Jerman.

Ia kembali ke West Yorkshire dengan tekad membantu tim, tetapi masih harus meyakinkan banyak pendukung yang meragukannya. Ia berhasil melakukannya dengan membantu Leeds menjuarai Championship pada 2024-25.

Ia mencetak empat gol di kasta tertinggi musim lalu. Pemain berusia 25 tahun yang pekerja keras dan tak kenal lelah itu menjadi bagian dari tim Leeds yang dikenal dengan tekanan intens dan kegigihannya terus mengganggu lawan di lapangan.

Ia kemudian tampil bersama Amerika Serikat di Piala Dunia yang digelar di negaranya, sebelum kembali ke Inggris dan menandatangani kontrak baru. Aaronson mengawali musim 2026-27 sebagai pemain inti dalam tim asuhan Daniel Farke, tetapi duduk di bangku cadangan dalam empat pertandingan terakhir Leeds di Liga Primer.

Sejumlah pertanyaan muncul mengenai masa depannya menjelang dibukanya bursa transfer berikutnya pada Januari. Leeds telah memastikan harga Aaronson tetap tinggi karena ia kini terikat kontrak hingga 2029.