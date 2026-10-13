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Mengapa kontrak baru Brenden Aaronson di Leeds bukan sekadar siasat terkait biaya transfer: Bintang timnas putra Amerika Serikat itu dinilai telah “berupaya memperbaiki kelemahannya” di Liga Primer Inggris
Dari degradasi menuju kontrak baru lewat masa peminjaman dan gelar juara Championship
Aaronson menjalani awal yang sulit di Elland Road. Pada akhir musim debutnya, Leeds terdegradasi dari Liga Primer. Gelandang asal Amerika Serikat itu segera meninggalkan klub tersebut untuk menjalani masa peminjaman di Jerman.
Ia kembali ke West Yorkshire dengan tekad membantu tim, tetapi masih harus meyakinkan banyak pendukung yang meragukannya. Ia berhasil melakukannya dengan membantu Leeds menjuarai Championship pada 2024-25.
Ia mencetak empat gol di kasta tertinggi musim lalu. Pemain berusia 25 tahun yang pekerja keras dan tak kenal lelah itu menjadi bagian dari tim Leeds yang dikenal dengan tekanan intens dan kegigihannya terus mengganggu lawan di lapangan.
Ia kemudian tampil bersama Amerika Serikat di Piala Dunia yang digelar di negaranya, sebelum kembali ke Inggris dan menandatangani kontrak baru. Aaronson mengawali musim 2026-27 sebagai pemain inti dalam tim asuhan Daniel Farke, tetapi duduk di bangku cadangan dalam empat pertandingan terakhir Leeds di Liga Primer.
Sejumlah pertanyaan muncul mengenai masa depannya menjelang dibukanya bursa transfer berikutnya pada Januari. Leeds telah memastikan harga Aaronson tetap tinggi karena ia kini terikat kontrak hingga 2029.
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Leeds memastikan harga yang diminta untuk Aaronson tetap tinggi.
Ditanya soal kemungkinan pemain asal New Jersey itu bertahan lebih lama, mantan bek Leeds United Kilgallon, yang berbicara atas dukungan peluang taruhan pertandingan sepak bola yang mencakup seluruh pertandingan Premier League, mengatakan kepada GOAL: “Saat ia datang ke Leeds United, ia mendapat banyak kritik. Suporter tidak menerimanya. Namun, saya katakan, ia berhasil membalikkan keadaan.
“Musim lalu, namanya selalu masuk daftar pemain pilihan Farke. Ia bermain sepenuh hati dan pantas mendapat kontrak baru. Sungguh. Saya rasa itu sama sekali bukan untuk menjaga nilai jualnya tetap tinggi. Ia memang berhak mendapatkannya.
“Untuk menjalani musim kedua di Premier League, Anda harus membangun skuad, bukan? Saya rasa ada pemain lain yang datang, termasuk gelandang-gelandang lain. Saat ini ia berada di bangku cadangan, tetapi Anda membutuhkan skuad yang kuat.
“Jika Leeds United ingin bertahan di Premier League dan terus berkembang, Anda harus memiliki empat atau lima gelandang berkualitas tinggi. Setelah masuk tim, tugas Anda adalah mempertahankan tempat. Itulah yang dilakukan para pemain ini. [Ao] Tanaka saat melawan Arsenal, astaga. Apa yang ia minum malam sebelumnya? Kita semua butuh sedikit dari itu! Ia tampil fantastis, tak berhenti berlari. [Anton] Stach pemain berkualitas tinggi, begitu pula [Ethan] Ampadu.
“Untuk saat ini, ia hanya perlu bersabar menunggu kesempatan. Namun, ia akan kembali masuk tim. Ada beberapa keraguan terhadapnya ketika ia bergabung. Ia terlihat agak kurang bertenaga, agak lemah, tetapi ia jelas pantas mendapat kontrak baru. Ia telah mengatasi kelemahannya.”
Bintang timnas Amerika Serikat yakin bisa memberikan kontribusi positif
Aaronson yakin ia bisa memberikan kontribusi besar bagi tim. Setelah menandatangani kontrak barunya, ia mengatakan kepada situs resmi Leeds: “Melihat posisi saya dalam karier saat ini dan musim terakhir saya di klub, saya rasa saya berada di jalur yang saya inginkan. Saya terus berkembang dan merasa dalam kondisi bagus saat ini. Saya ingin terus menjadi lebih baik. Saya selalu berusaha menjadi pemain terbaik yang saya bisa, dan itu berarti mencetak lebih banyak gol serta memberikan lebih banyak assist.
“Saya tak bisa cukup menggambarkan betapa luar biasanya musim lalu. Kami punya kelompok pemain yang luar biasa untuk kembali promosi ke Liga Primer, dan saya mendapat kesempatan lagi untuk bermain di sana. Menurut saya, kami mampu bersaing di level yang sangat tinggi dalam pertandingan-pertandingan tersulit di liga.
“Musim ini, kami menambah pemain baru. Kami mendatangkan begitu banyak pemain hebat. Menurut saya, itu akan meningkatkan kualitas tim dan membawa kami ke level yang lebih tinggi. Kedalaman skuad kami juga luar biasa, jadi kami bisa mengandalkan seluruh anggota tim. Menurut saya, tidak ada batas bagi kami. Melihat ambisi klub, datangnya pemain dengan nilai transfer yang memecahkan rekor, serta rencana terkait stadion, semuanya luar biasa. Ini saat yang sangat menyenangkan untuk menjadi bagian dari klub ini.”
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Jadwal Leeds 2026-27: Laga kandang melawan Manchester United berikutnya
Aaronson tentu ingin tampil menonjol dalam pertandingan Leeds berikutnya, saat timnya bersiap menjamu rival lama Manchester United di Elland Road pada Minggu. Manchester United akan melintasi Pennines dengan pelatih kepala Michael Carrick yang menghadapi tekanan semakin besar.
Pengatur serangan asal Amerika milik Leeds mencetak gol saat menjamu United musim lalu, ketika kedua tim bermain imbang 1-1. Leeds juga menyadari perlunya melakukan rotasi sesekali agar semua pemain tetap bugar dalam upaya yang bisa berkembang menjadi perjuangan serius untuk lolos ke kompetisi Eropa.
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