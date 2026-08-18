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Mengapa klub-klub Premier League belum berani mengambil pertaruhan senilai £25-30 juta untuk Troy Parrott? Mantan bintang Liverpool mendukung sesama pemain Irlandia dan lulusan akademi Tottenham itu untuk mencetak '12-14 gol' setelah periode yang produktif di Eredivisie
Parrott meninggalkan Tottenham Hotspur setelah menjalani serangkaian masa peminjaman
Parrott, yang berasal dari Dublin, menembus tim senior Spurs pada 2019 dengan tampil di ajang Carabao Cup dan Premier League, tetapi menghabiskan sebagian besar dari empat musim berikutnya sebagai pemain pinjaman di Millwall, Ipswich, MK Dons, Preston North End, dan Excelsior.
Setelah mencetak 17 gol di Belanda sepanjang musim 2023-24, kepindahan permanen ke Alkmaar terwujud pada musim panas 2024. Saat itu ia hanya berharga £6,7 juta ($9 juta), tetapi sekarang nilainya jauh lebih tinggi.
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Gol penentu kemenangan AZ dan hat-trick bersejarah untuk Irlandia
Itu karena target tersebut telah ditemukan dalam 51 kesempatan untuk AZ dari 97 penampilan. Peran sebagai sosok kunci juga telah diemban bersama Irlandia, ketika ia mencetak hat-trick bersejarah untuk Irlandia saat tandang ke Hungaria dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, hanya beberapa hari setelah membukukan dua gol ke gawang Portugal asuhan Cristiano Ronaldo.
Spekulasi transfer telah memanas sejak saat itu, tetapi belum ada kesepakatan yang tercapai. Sejumlah tim di Inggris disebut tertarik, bersama beberapa klub di Spanyol dan Italia, tetapi masih harus dilihat seperti apa masa depan jangka pendeknya.
Haruskah tim Premier League merekrut Parrott?
Ditanya apakah tim di Premier League seharusnya sudah mengambil perjudian yang terukur terhadap Parrott sampai sekarang, terutama tim-tim yang membutuhkan gol setelah naik ke level tertinggi, mantan pemain internasional Republik Irlandia Houghton, yang berbicara kepada GOAL melalui Covers, yang mencantumkan penawaran saat ini seperti kode promo Kalshi, mengatakan: “Saya harus jujur kepada Anda, saya kira dia sudah akan pergi sekarang. Saya pikir setelah apa yang dia lakukan di Belanda, apa yang dia lakukan untuk Irlandia, ada beberapa klub yang memantaunya.
“Satu hal yang bisa Anda katakan tentang dia adalah dia sudah melewati banyak hal. Jika Anda melihat apa yang terjadi padanya, untuk bocah ajaib yang sedang muncul ini, dia akan menjadi ini, itu, dan sebagainya. Lalu dia dipinjamkan. Segalanya tidak berjalan baik baginya.
“Dia menemukan kembali dirinya di Belanda. Untuk melakukan apa yang sudah dia lakukan, untuk melewatinya dengan cara seperti yang dia lakukan, dia tidak memilikinya dua atau tiga tahun lalu, tetapi sekarang dia memilikinya karena dia harus menjadi dewasa. Dalam banyak hal, dia sudah berubah dari seorang proteje, anak muda, menjadi pria sekarang. Begitulah saya melihatnya. Dia benar-benar sudah dewasa.
“Dia mencintai permainan ini. Dia ingin menjadi sukses. Jadi saya terkejut tidak ada lebih banyak pembicaraan tentang dirinya. Saya tahu ada sebuah kabar tentang West Ham. Saya tidak tahu apa yang terjadi dan itu gagal dalam beberapa hal.
“Beberapa tim yang berada di papan bawah Premier League, kalau Anda mau. Saya cukup terkejut tidak satu pun dari mereka mencoba sedikit mendekatinya. Saya tidak tahu berapa biayanya, tetapi bahkan jika Anda mendapatkannya dengan £25-30 juta dan dia mencetak 12-14 gol untuk Anda, itu mungkin cukup untuk membuat Anda tetap bertahan.
“Itu akan menjadi hal yang bagus untuk dilakukan karena saya pikir musim ini akan sangat berat bagi banyak tim. Saya melihat banyak hal yang biasa-biasa saja, liganya sedikit lebih merata. Saya pikir ada dua atau tiga tim di puncak. Tetapi setelah itu, ada banyak tim yang saat ini bisa mengalahkan tim lainnya.
“Tetapi Anda membutuhkan pencetak gol, Anda membutuhkan seseorang yang bisa memasukkan bola ke belakang gawang, dan itulah yang sudah dilakukan Troy.”
- Getty
Saat kontrak Parrott berakhir di tengah spekulasi transfer
Kontrak Parrott di AZ masih tersisa tiga tahun, yang berarti mereka tidak berada di bawah tekanan langsung untuk melepas aset berharganya. Karena itu, mereka tentu akan menunggu tawaran setinggi mungkin.
Sempat muncul pembicaraan soal minat dari Real Betis di La Liga, tetapi bisa saja ada tim dari Premier League yang melakukan manuver pada saat-saat terakhir untuk penyerang berusia 24 tahun itu sebelum tenggat berikutnya berakhir pada 1 September.
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