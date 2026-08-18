Ditanya apakah tim di Premier League seharusnya sudah mengambil perjudian yang terukur terhadap Parrott sampai sekarang, terutama tim-tim yang membutuhkan gol setelah naik ke level tertinggi, mantan pemain internasional Republik Irlandia Houghton, yang berbicara kepada GOAL melalui Covers, yang mencantumkan penawaran saat ini seperti kode promo Kalshi, mengatakan: “Saya harus jujur kepada Anda, saya kira dia sudah akan pergi sekarang. Saya pikir setelah apa yang dia lakukan di Belanda, apa yang dia lakukan untuk Irlandia, ada beberapa klub yang memantaunya.

“Satu hal yang bisa Anda katakan tentang dia adalah dia sudah melewati banyak hal. Jika Anda melihat apa yang terjadi padanya, untuk bocah ajaib yang sedang muncul ini, dia akan menjadi ini, itu, dan sebagainya. Lalu dia dipinjamkan. Segalanya tidak berjalan baik baginya.

“Dia menemukan kembali dirinya di Belanda. Untuk melakukan apa yang sudah dia lakukan, untuk melewatinya dengan cara seperti yang dia lakukan, dia tidak memilikinya dua atau tiga tahun lalu, tetapi sekarang dia memilikinya karena dia harus menjadi dewasa. Dalam banyak hal, dia sudah berubah dari seorang proteje, anak muda, menjadi pria sekarang. Begitulah saya melihatnya. Dia benar-benar sudah dewasa.

“Dia mencintai permainan ini. Dia ingin menjadi sukses. Jadi saya terkejut tidak ada lebih banyak pembicaraan tentang dirinya. Saya tahu ada sebuah kabar tentang West Ham. Saya tidak tahu apa yang terjadi dan itu gagal dalam beberapa hal.

“Beberapa tim yang berada di papan bawah Premier League, kalau Anda mau. Saya cukup terkejut tidak satu pun dari mereka mencoba sedikit mendekatinya. Saya tidak tahu berapa biayanya, tetapi bahkan jika Anda mendapatkannya dengan £25-30 juta dan dia mencetak 12-14 gol untuk Anda, itu mungkin cukup untuk membuat Anda tetap bertahan.

“Itu akan menjadi hal yang bagus untuk dilakukan karena saya pikir musim ini akan sangat berat bagi banyak tim. Saya melihat banyak hal yang biasa-biasa saja, liganya sedikit lebih merata. Saya pikir ada dua atau tiga tim di puncak. Tetapi setelah itu, ada banyak tim yang saat ini bisa mengalahkan tim lainnya.

“Tetapi Anda membutuhkan pencetak gol, Anda membutuhkan seseorang yang bisa memasukkan bola ke belakang gawang, dan itulah yang sudah dilakukan Troy.”