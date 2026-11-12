Kvaratskhelia belum akan pergi dalam waktu dekat karena ia masih berada pada tahap awal pemulihan dari cedera ACL yang nahas. Penyerang berusia 25 tahun itu mengalami cedera lutut serius tersebut saat melakukan tekel yang tampak biasa saja dalam laga Liga Champions melawan Barcelona.

Ia diperkirakan absen selama beberapa bulan. Setelah menjalani program rehabilitasi yang panjang, ia perlu membangun kembali performa dan kebugarannya. PSG akan yakin bisa membantu superstar rendah hati dalam skuad mereka itu pulih sepenuhnya.

PSG telah menyaksikan Kvaratskhelia menjelma menjadi sensasi dunia. Mantan pemain Napoli yang pernah menjuarai Serie A di Italia itu membawa permainannya ke level baru sejak pindah ke Parc des Princes pada Januari 2025 dengan nilai transfer €80 juta (£67 juta/$89 juta).

Ia mencetak 19 gol di semua kompetisi musim lalu dan mencatatkan jumlah assist dua digit. Ia juga menjuarai Liga Champions dalam dua musim berturut-turut. Harga yang diminta untuknya saat ini kemungkinan jauh di atas £100 juta ($133 juta).