Mengapa klub-klub Liga Primer Inggris peminat Khvicha Kvaratskhelia tetap kesulitan merekrutnya meski memiliki dana ‘gila’ yang dibutuhkan untuk memboyong sang pemain sayap dari PSG
Kvaratskhelia saat ini tengah menjalani pemulihan dari cedera ACL
Kvaratskhelia belum akan pergi dalam waktu dekat karena ia masih berada pada tahap awal pemulihan dari cedera ACL yang nahas. Penyerang berusia 25 tahun itu mengalami cedera lutut serius tersebut saat melakukan tekel yang tampak biasa saja dalam laga Liga Champions melawan Barcelona.
Ia diperkirakan absen selama beberapa bulan. Setelah menjalani program rehabilitasi yang panjang, ia perlu membangun kembali performa dan kebugarannya. PSG akan yakin bisa membantu superstar rendah hati dalam skuad mereka itu pulih sepenuhnya.
PSG telah menyaksikan Kvaratskhelia menjelma menjadi sensasi dunia. Mantan pemain Napoli yang pernah menjuarai Serie A di Italia itu membawa permainannya ke level baru sejak pindah ke Parc des Princes pada Januari 2025 dengan nilai transfer €80 juta (£67 juta/$89 juta).
Ia mencetak 19 gol di semua kompetisi musim lalu dan mencatatkan jumlah assist dua digit. Ia juga menjuarai Liga Champions dalam dua musim berturut-turut. Harga yang diminta untuknya saat ini kemungkinan jauh di atas £100 juta ($133 juta).
- Getty/GOAL
Klub-klub kaya Liga Primer Inggris tertarik pada pemain sayap PSG
Klub-klub kaya di Inggris tidak akan kesulitan menyediakan dana tersebut, tetapi Kvaratskhelia, yang terikat kontrak hingga 2029, tidak dijual. Mulumbu mengakui hal itu. Mantan gelandang PSG tersebut, yang berbicara dalam kerja sama dengan Parimatch Online Casino, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya tentang potensi tawaran “gila” dari Liga Primer Inggris: “Saya pikir ada banyak pemain yang akan diminati pihak Inggris dan klub-klub Liga Primer Inggris. Namun, sejak Luis Enrique menandatangani kontrak baru dengan PSG, saya pikir para pemain itu akan bertahan lama di Prancis.”
Ketika ditanya lebih lanjut apakah Kvaratskhelia, sebelum mengalami cedera, merupakan winger kiri terbaik di dunia, mengungguli pemain seperti Vinicius Junior dan Luis Diaz, Mulumbu menambahkan: “Perbedaan Kvaratskhelia dengan kedua pemain itu adalah dia berkontribusi di kedua sisi lapangan. Dia sering turun membantu pertahanan dan melakukan tekanan. Hanya saja, dia kurang beruntung karena tidak bermain untuk tim nasional yang bisa diakui orang sebagai tim nasional terbaik di dunia. Namun, bersama PSG, dia melakukan hal-hal hebat.
“Dia sangat beruntung mengalami cedera ini karena saya pikir dia pantas mendapat pengakuan lebih dalam Ballon d'Or. Saya pikir tahun lalu dia termasuk tiga winger kiri terbaik di dunia.”
Bagaimana Doue bisa mencapai level Yamal dan Olise?
PSG memiliki banyak pilihan penyerang yang menakutkan. Di sisi sayap yang berseberangan dengan Kvaratskhelia, Desire Doue muncul sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di dunia setelah meraih penghargaan Golden Boy bergengsi pada 2025.
Ketika ditanya apa yang perlu dilakukan pemain timnas Prancis berusia 21 tahun yang lincah itu agar bisa mencapai level Lamine Yamal dan Michael Olise sebagai winger kanan yang berbahaya, Mulumbu mengatakan: “Bisa dibilang, karena formasi dan komposisi tim PSG, Desire Doue tidak dianggap sebagai pemimpin tim karena adanya Ousmane Dembele. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dia menunjukkan bahwa dirinya sangat menentukan, baik dengan mencetak gol, mengoper bola, maupun memberikan assist. Saya pikir musim ini dia akan mencapai level kedua pemain itu.
“Saya pikir dia punya semua atribut yang dibutuhkan. Dia berbakat dan berada di tim yang tidak lagi memiliki bintang besar seperti [Kylian] Mbappe. Sejak Mbappe pergi, saya rasa mereka belum benar-benar menganggap Desire Doue sebagai pemimpin. Namun sekarang, saya bisa melihat dan merasakannya, bahkan di tim nasional Prancis, dia mulai memimpin dan akan menjadi ancaman besar musim ini.”
- Getty
Juara Liga Champions Diberkahi Banyak Pilihan di Lini Serang
Doue seharusnya menargetkan 20 gol dalam satu musim, torehan yang belum pernah dicapainya. Angka itulah yang rutin diraih para pemain terbaik.
Kvaratskhelia juga sangat mampu mencetak gol sebanyak itu dan pasti sudah menghitung hari hingga siap kembali merumput pada suatu waktu di 2027. Segala tanda ketertarikan dari klub Liga Primer, sementara Arsenal berupaya mendatangkan pemain sayap kiri yang telah terbukti kualitasnya, tampaknya akan diabaikan untuk beberapa waktu ke depan.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami