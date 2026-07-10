Mengapa ‘kesombongan’ Jude Bellingham lebih produktif daripada Mohamed Salah, sebagaimana ditanggapi oleh mantan bintang Inggris terhadap kritik ‘konyol’ terhadap ikon Tim Tiga Singa

Saat ditanya mengenai keyakinan yang tak tergoyahkan itu—terutama perayaan ikonik “siapa lagi” yang ia tunjukkan di Euro 2024—mantan gelandang timnas Inggris Murphy—yang berbicara dalam kerja sama dengan BetWright, platform taruhan sepak bola—mengatakan kepada GOAL: “Dia adalah pesepakbola yang luar biasa dalam hal permainan serba bisa, kemampuan atletik, kemampuan teknis, dan kebugaran. Dia memiliki segalanya, tetapi dia juga memiliki mentalitas dan keyakinan diri yang luar biasa, yang sangat jarang Anda temui pada pemain muda jika dilihat dari tahun ke tahun. Mungkin Stevie G, mungkin [Wayne] Rooney, Michael Owen, level seperti itu.

“Dia sudah menunjukkan hal itu selama bertahun-tahun. Tidak mengherankan bagi saya apa yang dia lakukan. Bahkan di Euro saat kami bermain buruk, dia tetap menjadi andalan. Saya hadir di pertandingan-pertandingan di mana dia yang berusaha menciptakan peluang—dia mencetak gol tendangan salto dan sundulan di pertandingan pertama untuk membawa kami meraih kemenangan.

“Dia memiliki sesuatu yang sangat sedikit dimiliki pemain lain, yaitu keseimbangan antara kemampuan luar biasa dan mentalitas serta keyakinan pada diri sendiri yang luar biasa. Saya merasa aneh dan bisa menengok kembali wawancara-wawancara yang saya lakukan saat ditanya soal apakah Bellingham akan menjadi starter atau tidak, Rogers, dan sebagainya. Saya merasa hal itu sedikit menggelikan. Bukan karena Rogers bukan pemain hebat, tapi level Bellingham berada satu tingkat di atas dan dia telah membuktikannya di turnamen besar.

“Sebenarnya, bahkan jika kita mengesampingkan sepak bola internasional, masuk ke Madrid dan melakukan apa yang dia lakukan pada musim itu sungguh luar biasa. Satu-satunya alasan musim ini sedikit kurang bagi dia adalah karena beberapa cedera.

“Jika dia fit, dia pasti bermain. Tidak peduli di mana pun. Sebenarnya tidak masalah di mana karena dia sangat berbakat. Saya benar-benar senang untuknya karena meskipun beberapa orang tidak menyukai jenis arogan atau keyakinan seperti itu dan hal itu terkesan salah bagi sebagian orang, saya menyukainya karena hal itu tidak pernah, sama sekali tidak memengaruhi penampilannya di lapangan.

“Biasanya, ada pemain yang menganggap diri mereka luar biasa—dan memang begitu—tetapi terkadang mereka bertindak seolah-olah skema permainan harus disesuaikan dengan mereka. Dia bukan tipe pemain seperti itu.”