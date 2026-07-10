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Mengapa ‘kesombongan’ Jude Bellingham lebih produktif daripada Mohamed Salah, sebagaimana ditanggapi oleh mantan bintang Inggris terhadap kritik ‘konyol’ terhadap ikon Tim Tiga Singa
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Pertanyaan seputar penunjukan Bellingham menjelang Piala Dunia
Menjelang dimulainya turnamen di Amerika Utara itu, muncul pertanyaan mengenai peran yang harus dimainkan Bellingham dalam rencana perburuan trofi yang sedang disusun oleh Thomas Tuchel. Banyak yang mendesak agar pemain berusia 23 tahun yang sangat aktif ini ditempatkan di belakang Morgan Rogers dalam hierarki tim.
Beberapa pihak bahkan menyarankan agar Bellingham sama sekali tidak dimasukkan dalam skuad, sebelum pemain seperti Phil Foden, Cole Palmer, dan Morgan Gibbs-White akhirnya mengalami nasib serupa. Sekali lagi terbukti bahwa meskipun performa bisa bersifat sementara, kualitas sejati akan selalu abadi.
Empat gol dicetak selama perjalanan menuju perempat final Piala Dunia
Bellingham mendapat tempat di starting line-up saat kompetisi internasional lainnya dimulai, dan menjadi motor penggerak di balik perjuangan Inggris meraih kemenangan 4-2 atas Kroasia dalam laga pembuka mereka. Dialah yang kemudian memecah kebuntuan dalam pertandingan yang menantang melawan Panama.
Di saat Inggris sangat membutuhkan inspirasi, Bellingham dan kapten pemecah rekor Harry Kane telah tampil sebagai pahlawan. Keduanya mencetak gol dalam kemenangan menegangkan di babak 16 besar atas Meksiko di Stadion Azteca yang ikonik.
Bellingham mencetak dua gol cepat di babak pertama pertandingan tersebut, yang memicu perayaan yang semakin meriah. Karakternya mungkin kadang-kadang menjadi sorotan, tetapi kepercayaan diri yang luar biasa itulah yang menjadikan pemain asal Birmingham ini sebagai bintang global.
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Siapa lagi? Mengapa rasa percaya diri Bellingham itu hal yang baik
Saat ditanya mengenai keyakinan yang tak tergoyahkan itu—terutama perayaan ikonik “siapa lagi” yang ia tunjukkan di Euro 2024—mantan gelandang timnas Inggris Murphy—yang berbicara dalam kerja sama dengan BetWright, platform taruhan sepak bola—mengatakan kepada GOAL: “Dia adalah pesepakbola yang luar biasa dalam hal permainan serba bisa, kemampuan atletik, kemampuan teknis, dan kebugaran. Dia memiliki segalanya, tetapi dia juga memiliki mentalitas dan keyakinan diri yang luar biasa, yang sangat jarang Anda temui pada pemain muda jika dilihat dari tahun ke tahun. Mungkin Stevie G, mungkin [Wayne] Rooney, Michael Owen, level seperti itu.
“Dia sudah menunjukkan hal itu selama bertahun-tahun. Tidak mengherankan bagi saya apa yang dia lakukan. Bahkan di Euro saat kami bermain buruk, dia tetap menjadi andalan. Saya hadir di pertandingan-pertandingan di mana dia yang berusaha menciptakan peluang—dia mencetak gol tendangan salto dan sundulan di pertandingan pertama untuk membawa kami meraih kemenangan.
“Dia memiliki sesuatu yang sangat sedikit dimiliki pemain lain, yaitu keseimbangan antara kemampuan luar biasa dan mentalitas serta keyakinan pada diri sendiri yang luar biasa. Saya merasa aneh dan bisa menengok kembali wawancara-wawancara yang saya lakukan saat ditanya soal apakah Bellingham akan menjadi starter atau tidak, Rogers, dan sebagainya. Saya merasa hal itu sedikit menggelikan. Bukan karena Rogers bukan pemain hebat, tapi level Bellingham berada satu tingkat di atas dan dia telah membuktikannya di turnamen besar.
“Sebenarnya, bahkan jika kita mengesampingkan sepak bola internasional, masuk ke Madrid dan melakukan apa yang dia lakukan pada musim itu sungguh luar biasa. Satu-satunya alasan musim ini sedikit kurang bagi dia adalah karena beberapa cedera.
“Jika dia fit, dia pasti bermain. Tidak peduli di mana pun. Sebenarnya tidak masalah di mana karena dia sangat berbakat. Saya benar-benar senang untuknya karena meskipun beberapa orang tidak menyukai jenis arogan atau keyakinan seperti itu dan hal itu terkesan salah bagi sebagian orang, saya menyukainya karena hal itu tidak pernah, sama sekali tidak memengaruhi penampilannya di lapangan.
“Biasanya, ada pemain yang menganggap diri mereka luar biasa—dan memang begitu—tetapi terkadang mereka bertindak seolah-olah skema permainan harus disesuaikan dengan mereka. Dia bukan tipe pemain seperti itu.”
Mengapa karakter Bellingham berbeda dengan legenda Liverpool, Salah
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kualitas-kualitas tersebut—mengingat para pemain terbaik di dunia ini sering kali membuat batas antara kepercayaan diri dan kesombongan menjadi kabur—Murphy menambahkan: “Hal itu tidak selalu sejalan dengan etos kerja yang luar biasa.
“Para pemain terbaik sepanjang masa, ada beberapa di antaranya yang bisa kita lihat dan berpikir, ‘Ya, dia luar biasa, tapi saya tidak melihatnya membantu pertahanan, menekan lawan, atau menutup ruang gerak.’ Salah adalah contoh yang bagus untuk itu. Dia tidak terlalu peduli dengan pertahanan, tapi itu tidak masalah karena dia bisa memenangkan begitu banyak pertandingan sepak bola. Bellingham memiliki keduanya.
“Bagiku, dia terlihat luar biasa. Dia tampak menikmati permainannya. Dia tampak mampu memenangkan pertandingan sendirian. Dia benar-benar pemain yang fenomenal. Bagi mereka yang mempertanyakan apakah dia layak bermain atau bahkan beberapa artikel yang menyarankan agar dia tetap di rumah, mereka seharusnya merasa malu, dan sebenarnya meminta maaf secara terbuka.”
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Piala Dunia 2026: Inggris Akan Bertemu Haaland & Norwegia di Miami
Bellingham telah mencetak empat gol dan satu assist di Piala Dunia 2026. Tanpa dirinya, Inggris tidak akan bersiap menghadapi laga perempat final melawan Erling Haaland dan Norwegia pada hari Sabtu.
Penampilan gemilang lainnya akan dibutuhkan dalam pertandingan tersebut, yang akan berlangsung di tengah teriknya Miami, dengan kehadiran seorang talenta generasi emas dan pemain yang selalu tampil maksimal di momen-momen penting, yang semakin menegaskan mengapa dia tidak boleh diremehkan.
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