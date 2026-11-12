Davis benar-benar berjuang untuk mencapai level tertinggi. Ia pernah membela klub Southern League, Biggleswade United, sebelum direkrut Villa. Pengalaman yang didapatnya di usia muda itu sangat berguna baginya selama bertahun-tahun.

Richards kini kembali menjajal sepakbola di luar liga profesional. Setelah bekerja dengan Warley FC musim lalu, ia bergabung dengan Bollington United Sunday Blues pada 2026-27. Klub yang berbasis di Cheshire itu kalah dalam setiap pertandingan yang mereka jalani musim lalu, termasuk kekalahan telak 31-1 yang menjadi sorotan.

Peraih gelar Premier League itu, Richards, kini memanfaatkan jaringan kontaknya untuk mengajak mantan pemain tim nasional, para spesialis, dan sosok-sosok berkarakter kuat guna mengatasi masalah terbesar tim, mulai dari situasi bola mati hingga ketenangan saat berada di bawah tekanan.

Mantan pemain tim nasional Inggris itu menikmati setiap momen dari pengalaman tersebut. Sebuah studi oleh Specsavers mengungkapkan bahwa 91% orang dewasa di Inggris Raya meyakini ketidakpastian hasil dan karakter sepakbola akar rumput membuatnya begitu menarik, sementara 44% mengatakan sepakbola itu menciptakan kisah dan kenangan lucu. Ketika ditanya apa yang membuat sepakbola di level tersebut begitu unik dan istimewa baginya, ia berkata: “Karena semuanya terasa nyata. Bangun pada Minggu pagi, menikmati kenyataan bahwa para pemain mungkin pergi keluar malam sebelumnya, tetapi mereka tetap bangun dan datang, begitu juga para suporter. Dan sikap mereka. Saya sangat menyukainya.

“Dari sepakbola akar rumput hingga level tertinggi, sampai Premier League di puncak piramida, semuanya berawal dari kecintaan pada sepakbola. Dan sepakbola akar rumput adalah titik awal bagi semua orang. Semua orang memulai dari bawah. Saya sangat menyukainya. Saya suka komitmen mereka. Dan dalam sepakbola, kita harus menikmatinya, bukan? Para pemain ini jelas menikmatinya.

“Bukan cuma itu, ada juga beberapa pemain bagus. Dan mereka harus datang setiap pekan. Cuaca di utara tidak terlalu bagus, bukan? Hujan sering turun, terutama pada musim dingin! Itu menunjukkan komitmen mereka. Saya sangat menyukai mereka. Dan itulah sebabnya mereka harus datang.

“Mereka pantas mendapatkannya. Mereka pantas mendapat sorotan ini. Saya merasa terkadang kita terlalu terpaku pada liga-liga papan atas, Premier League, dan semua itu. Padahal, sepakbola akar rumputlah yang menjadi inti dari semuanya. Dengan dukungan Specsavers, mereka mendapat kesempatan untuk menunjukkan seperti apa sepakbola di level ini. Mereka mendapatkan semua hal yang dimiliki tim papan atas Premier League, baik itu pelatih kebugaran, pengaturan pola makan, maupun kunjungan mantan pemain profesional. Semua itu memberi mereka keyakinan dan kesempatan untuk dikenal luas, dan itu luar biasa.”