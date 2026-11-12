Getty/GOAL
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Mengapa Keinan Davis yang bergaya seperti Brian Brobbey luput dari sorotan? Micah Richards menjelaskan minimnya pembicaraan soal transfer ke Premier League bagi mantan penyerang Aston Villa yang kini membela Udinese
- Getty
Lulusan akademi Aston Villa tampil gemilang saat dipinjamkan ke Nottingham Forest
Davis, yang berasal dari Stevenage, merupakan lulusan akademi di Villa Park. Ia mencatatkan 87 penampilan untuk klub yang memberinya kesempatan besar pertama dalam kariernya. Ia mencetak tujuh gol dan memang tidak pernah dikenal sebagai pencetak gol yang sangat produktif.
Para suporter Nottingham Forest menyukai penyerang pekerja keras itu selama masa peminjamannya pada 2022, ketika ia membantu klub meraih promosi ke Liga Primer. Kembalinya Forest ke Liga Primer pun dirayakan di City Ground. Pada musim berikutnya, Davis bermain untuk Watford.
Dengan kesempatan bermain di Villa yang terbatas dan masalah cedera yang terus berulang, Davis pindah ke Serie A pada musim panas 2023. Sejak itu, ia jarang terlihat maupun dibicarakan oleh para pengikut sepakbola Inggris.
Namun, ia mencetak 10 gol di kasta tertinggi Italia musim lalu, yang berujung pada penandatanganan kontrak baru hingga 2031. Kini, ia menjadi sosok pujaan di kalangan suporter setia di Udine.
Penampilan gemilang Davis di Serie A membuatnya mendapat kontrak baru.
Ketika ditanya tentang kiprah Davis dan apakah penampilannya belum mendapat pengakuan yang layak, Richards, yang kembali mencoba menjadi pelatih sebagai bagian dari program ‘Best Worst Team’ Specsavers, mengatakan kepada GOAL tentang sosok yang dikenalnya dengan baik: “Dia pemain yang sangat bagus. Dia benar-benar piawai menahan bola. Saya ingat pernah bermain bersamanya saat latihan. Waktu itu saya berpikir, ‘Bagaimana dia bisa sekuat itu?’ Dia masih begitu muda, tetapi sangat pandai menggunakan tubuhnya. Kaki kirinya juga hebat saat dia berbalik dan menembak.
“Namun, terkadang hal seperti itu terjadi ketika Anda pergi ke Italia, bukan? Dengan segala hormat kepada Italia, jika Anda tidak bermain untuk klub besar seperti AC Milan atau Juventus, atau tidak bermain di Liga Champions, Anda cenderung luput dari perhatian kecuali jika Anda mempromosikan diri sendiri.
“Saya selalu yakin dia akan tampil bagus. Menurut saya, bermain di sana membantunya karena tempo permainannya sedikit lebih lambat. Dia jadi punya waktu untuk melakukan satu sentuhan tambahan, sementara saat bermain untuk Aston Villa, terkadang Anda tidak punya waktu sebanyak itu. Saya senang sekali untuknya karena dia juga pribadi yang menyenangkan. Dia tampil sangat bagus dan saya sangat gembira untuknya.”
- Specsavers
Mengapa Davis kesulitan menarik minat klub-klub Liga Primer Inggris?
Cukup mengejutkan bahwa klub-klub Liga Primer Inggris yang membutuhkan penyerang belum menaruh perhatian lebih besar kepada Davis, terutama karena pemain timnas Belanda Brobbey, yang memiliki kualitas serupa, mendapat banyak pujian di Sunderland.
Ketika ditanya apakah masalah kebugaran sebelumnya menjadi penyebabnya, mengingat pemain berusia 28 tahun itu jelas memiliki kemampuan fisik untuk bersinar di kasta tertinggi sepakbola Inggris, Richards menambahkan: “Sulit dipercaya. Kemampuannya menahan bola luar biasa. Saat itu saya tak percaya seseorang yang masih semuda dia bisa melakukannya. Tadi Anda menyebut Brobbey, dan saya juga suka caranya menahan bola.
“Mungkin riwayat cederanya menjadi faktor karena Anda tahu bagaimana sekarang, semua itu masuk ke basis data yang sangat besar, bukan? Bukan hanya soal apa yang bisa Anda lakukan. Dari segi kemampuan, ya, dia akan mendapatkan kesempatan pindah klub. Namun, Anda harus bisa bermain, terutama ketika klub-klub menginvestasikan uang sebanyak sekarang untuk para pemain. Anda harus bisa bermain. Dan semoga dia bisa, karena dia pemain yang benar-benar hebat.”
Richards bekerja dengan tim yang kalah 31-1 musim lalu
Davis benar-benar berjuang untuk mencapai level tertinggi. Ia pernah membela klub Southern League, Biggleswade United, sebelum direkrut Villa. Pengalaman yang didapatnya di usia muda itu sangat berguna baginya selama bertahun-tahun.
Richards kini kembali menjajal sepakbola di luar liga profesional. Setelah bekerja dengan Warley FC musim lalu, ia bergabung dengan Bollington United Sunday Blues pada 2026-27. Klub yang berbasis di Cheshire itu kalah dalam setiap pertandingan yang mereka jalani musim lalu, termasuk kekalahan telak 31-1 yang menjadi sorotan.
Peraih gelar Premier League itu, Richards, kini memanfaatkan jaringan kontaknya untuk mengajak mantan pemain tim nasional, para spesialis, dan sosok-sosok berkarakter kuat guna mengatasi masalah terbesar tim, mulai dari situasi bola mati hingga ketenangan saat berada di bawah tekanan.
Mantan pemain tim nasional Inggris itu menikmati setiap momen dari pengalaman tersebut. Sebuah studi oleh Specsavers mengungkapkan bahwa 91% orang dewasa di Inggris Raya meyakini ketidakpastian hasil dan karakter sepakbola akar rumput membuatnya begitu menarik, sementara 44% mengatakan sepakbola itu menciptakan kisah dan kenangan lucu. Ketika ditanya apa yang membuat sepakbola di level tersebut begitu unik dan istimewa baginya, ia berkata: “Karena semuanya terasa nyata. Bangun pada Minggu pagi, menikmati kenyataan bahwa para pemain mungkin pergi keluar malam sebelumnya, tetapi mereka tetap bangun dan datang, begitu juga para suporter. Dan sikap mereka. Saya sangat menyukainya.
“Dari sepakbola akar rumput hingga level tertinggi, sampai Premier League di puncak piramida, semuanya berawal dari kecintaan pada sepakbola. Dan sepakbola akar rumput adalah titik awal bagi semua orang. Semua orang memulai dari bawah. Saya sangat menyukainya. Saya suka komitmen mereka. Dan dalam sepakbola, kita harus menikmatinya, bukan? Para pemain ini jelas menikmatinya.
“Bukan cuma itu, ada juga beberapa pemain bagus. Dan mereka harus datang setiap pekan. Cuaca di utara tidak terlalu bagus, bukan? Hujan sering turun, terutama pada musim dingin! Itu menunjukkan komitmen mereka. Saya sangat menyukai mereka. Dan itulah sebabnya mereka harus datang.
“Mereka pantas mendapatkannya. Mereka pantas mendapat sorotan ini. Saya merasa terkadang kita terlalu terpaku pada liga-liga papan atas, Premier League, dan semua itu. Padahal, sepakbola akar rumputlah yang menjadi inti dari semuanya. Dengan dukungan Specsavers, mereka mendapat kesempatan untuk menunjukkan seperti apa sepakbola di level ini. Mereka mendapatkan semua hal yang dimiliki tim papan atas Premier League, baik itu pelatih kebugaran, pengaturan pola makan, maupun kunjungan mantan pemain profesional. Semua itu memberi mereka keyakinan dan kesempatan untuk dikenal luas, dan itu luar biasa.”
Keseruan hadir di seluruh sepak bola Inggris dan juga di Eropa
Richards akan mencermati perkembangan di seluruh tingkatan sepak bola Inggris musim ini, dari Premier League hingga Stockport District Sunday Football League. Ia juga akan memantau kiprah Davis di Italia, sementara Udinese mengawali musim dengan sulit dan berada di dasar klasemen Serie A setelah 11 pekan pertandingan.
Ikuti perjalanan Bollington United dalam Specsavers’ Best Worst Team: Musim 5, serial YouTube delapan episode penuh aksi yang mengikuti setiap kesalahan dalam situasi bola mati, blunder pertahanan, dan momen ajaib tak terduga saat mereka mengarungi musim yang berbeda dari biasanya dengan sedikit bantuan dari para ahli. Cari Specsavers’ Best Worst Team di YouTube untuk mengikuti serial ini dan melihat kiprah Bolly.
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