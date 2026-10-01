Pelatih kepala Yunani Ivan Jovanovic meminta skuadnya untuk mengulangi hasil tandang impresif mereka di hadapan pendukung sendiri saat Ethniki bersiap menjamu Belanda. Berbicara menjelang laga UEFA Nations League pada Kamis di Thessaloniki, pelatih asal Serbia itu menyoroti kebiasaan timnya meraih kemenangan besar di laga tandang, tetapi kesulitan saat berada di bawah tekanan kandang.

Setelah kemenangan tandang atas Serbia dan Jerman, Yunani berada di puncak Grup A dengan poin sempurna dari dua pertandingan.

Jovanovic menegaskan skuadnya harus belajar menyalurkan energi stadion kandang menjadi penampilan dominan.