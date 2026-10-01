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'Mengapa kami tidak bisa melakukannya di Yunani?' - Ivan Jovanovic melontarkan tantangan kandang berani jelang ujian melawan Belanda
Jovanovic menantang Yunani untuk membangun dominasi kandang di Thessaloniki
Pelatih kepala Yunani Ivan Jovanovic meminta skuadnya untuk mengulangi hasil tandang impresif mereka di hadapan pendukung sendiri saat Ethniki bersiap menjamu Belanda. Berbicara menjelang laga UEFA Nations League pada Kamis di Thessaloniki, pelatih asal Serbia itu menyoroti kebiasaan timnya meraih kemenangan besar di laga tandang, tetapi kesulitan saat berada di bawah tekanan kandang.
Setelah kemenangan tandang atas Serbia dan Jerman, Yunani berada di puncak Grup A dengan poin sempurna dari dua pertandingan.
Jovanovic menegaskan skuadnya harus belajar menyalurkan energi stadion kandang menjadi penampilan dominan.
Pelatih merangkul mentalitas suporter Yunani yang labil dan tekanan
Menanggapi sifat budaya sepakbola lokal yang mudah berubah, Jovanovic mengakui bahwa persepsi suporter bergeser drastis antara kemenangan dan kekalahan. Ia menunjuk penentu kemenangan laga, Dimitris Kourbelis, sebagai contoh betapa cepatnya suasana publik berubah, sembari menegaskan bahwa sorotan yang intens membuat staf pelatih dan para pemain tetap waspada.
Sang pelatih menekankan bahwa para pemain internasional mewakili negara mereka dengan hati yang tulus, bukan sekadar kewajiban.
"Jika kami menang, semuanya baik-baik saja, jika tidak, kami harus mengubah segalanya," kata Jovanovic. "Kemewahan berupa waktu bagi suporter Yunani itu tidak ada. Karena kami bisa meraih kemenangan besar di laga tandang, mengapa kami tidak bisa melakukannya di Yunani? Merupakan kehormatan bagi mereka untuk mewakili negara mereka dan mereka melakukannya dengan hati."
Pelatih kepala menyuarakan kekhawatiran atas kelelahan pemain dan padatnya kalender
Jovanovic mengungkapkan kekhawatiran terkait jadwal pertandingan padat yang dihadapi para pemainnya, seraya mencatat bahwa beberapa anggota skuad harus menjalani tujuh pertandingan dalam waktu singkat di level klub dan internasional. Ia menyoroti perlunya mengelola pemulihan fisik dengan cermat di tengah frekuensi perjalanan yang tinggi.
Terlepas dari tantangan beban kerja, sang pelatih memuji potensi teknis dari inti muda Yunani.
"Sebelum beberapa pemain datang, mereka sudah memainkan tiga pertandingan dalam satu pekan," tambah Jovanovic. "Temponya sangat intens dan kami harus lebih berhati-hati. Sepak bola Belanda selalu memiliki pemain-pemain yang menjanjikan dan masa depan yang sangat cerah. Mereka termasuk di antara tim dengan kualitas tertinggi di Eropa."
Timnas Yunani memburu tiga poin dalam kepulangan ke kandang di Thessaloniki
Jovanovic dan Yunani menuntaskan persiapan untuk bentrokan Kamis malam di Stadion Toumba, Thessaloniki, kota tempat sang pelatih menghabiskan 20 tahun dalam kariernya. Ethniki berupaya memperpanjang tren kemenangan mereka di Grup A sebelum menyambut laga-laga leg kedua.
Belanda menatap pertandingan ini dengan tujuan melanjutkan momentum usai kemenangan mereka di Serbia.
Jovanovic memburu kemenangan pernyataan di Thessaloniki.
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