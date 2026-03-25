Mengapa Kai Havertz menyukai keledai? Bintang Arsenal itu berbagi kisah tentang ikatan eratnya dengan hewan yang 'luar biasa' itu

Hubungannya dengan hewan tersebut bahkan membuatnya dijuluki "The Donkey" oleh beberapa rekan setimnya. Kini, ia kembali memperkuat tim nasional Jerman untuk pertama kalinya sejak November 2024 setelah berhasil pulih dari serangkaian cedera yang membuat penyerang Arsenal ini absen hampir sepanjang musim ini.

Kini, setelah kembali ke kondisi prima menjelang Piala Dunia, ia sangat ingin melupakan masalah cedera yang dialaminya, dengan mengatakan: “Bagi saya pribadi, itu tentu saja merupakan masa yang sangat sulit yang telah saya lewati. Itu bukanlah masa yang mudah. Namun demikian, tentu saja saya sangat senang bisa kembali ke sini, bersama tim. Saya tentu saja merindukan rekan-rekan dan juga merindukan menghabiskan waktu di sini, bermain untuk tim nasional lagi, menyanyikan lagu kebangsaan. Itulah mengapa tentu saja sangat istimewa bagi saya untuk kembali setelah sekian lama.”

Meskipun sempat absen dari skuad, ia tetap menjalin komunikasi yang lancar dengan staf pelatih. Kini ia fokus memanfaatkan pengalamannya di level internasional untuk membimbing skuad yang diisi beberapa wajah baru saat mereka mempersiapkan diri menuju Piala Dunia.

“Saya belum melakukan pembicaraan peran. Saya sering berkomunikasi dengan Julian. Pertukaran informasi selalu ada, selalu diberikan,” kata Havertz. “Saya sangat berterima kasih padanya karena ia juga mencari kontak. Tapi saya tidak ada di sini selama setahun, dan saya berharap bisa memimpin dari depan, membantu para pemain di lapangan. Saya merasa sangat nyaman di semua posisi penyerang. Saya adalah pemain yang fleksibel, saya telah bermain di banyak posisi selama beberapa tahun terakhir. Semua orang tahu bahwa saya bukan pemain yang vokal yang suka berpidato di ruang ganti. Namun, saya memiliki pengalaman di level internasional dan saya menantang diri saya sendiri untuk memimpin dari depan di Piala Dunia ini.”