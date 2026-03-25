AFP
Mengapa Kai Havertz menyukai keledai? Bintang Arsenal itu berbagi kisah tentang ikatan eratnya dengan hewan yang 'luar biasa' itu
Havertz ditanya tentang hobi di luar lapangan
Meskipun bakatnya di lapangan tak terbantahkan, Havertz mungkin sama terkenalnya karena kecintaannya pada keledai. Mantan pemain Chelsea ini pernah mengalami puncak obsesinya ketika seekor anak keledai diberi nama untuk menghormatinya oleh sebuah suaka di Inggris. Dalam penampilannya di media baru-baru ini, ia menjelaskan dari mana asal mula kecintaannya yang mendalam terhadap hewan-hewan tersebut.
- AFP
Keledai dan anjing - Havertz sangat menyayangi hewan-hewannya
“Ya, rasa cinta itu selalu ada. Khususnya rasa cintaku pada keledai,” jelas Havertz. “Aku tidak tahu bagaimana hal itu berkembang. Entah bagaimana, sejak usia muda aku sudah mulai merasakan cinta seperti itu. Para pemain lain juga tahu soal itu. Ada satu atau dua orang yang suka bercanda soal itu. Bagi saya secara pribadi, kesejahteraan hewan secara umum adalah topik yang sangat, sangat penting. Saya mencintai hewan. Saya memiliki tiga anjing di rumah. Kami memiliki keledai di Jerman. Dan secara umum, keledai adalah hewan yang luar biasa.”
"Donkey" kembali ke panggung internasional
Hubungannya dengan hewan tersebut bahkan membuatnya dijuluki "The Donkey" oleh beberapa rekan setimnya. Kini, ia kembali memperkuat tim nasional Jerman untuk pertama kalinya sejak November 2024 setelah berhasil pulih dari serangkaian cedera yang membuat penyerang Arsenal ini absen hampir sepanjang musim ini.
Kini, setelah kembali ke kondisi prima menjelang Piala Dunia, ia sangat ingin melupakan masalah cedera yang dialaminya, dengan mengatakan: “Bagi saya pribadi, itu tentu saja merupakan masa yang sangat sulit yang telah saya lewati. Itu bukanlah masa yang mudah. Namun demikian, tentu saja saya sangat senang bisa kembali ke sini, bersama tim. Saya tentu saja merindukan rekan-rekan dan juga merindukan menghabiskan waktu di sini, bermain untuk tim nasional lagi, menyanyikan lagu kebangsaan. Itulah mengapa tentu saja sangat istimewa bagi saya untuk kembali setelah sekian lama.”
Meskipun sempat absen dari skuad, ia tetap menjalin komunikasi yang lancar dengan staf pelatih. Kini ia fokus memanfaatkan pengalamannya di level internasional untuk membimbing skuad yang diisi beberapa wajah baru saat mereka mempersiapkan diri menuju Piala Dunia.
“Saya belum melakukan pembicaraan peran. Saya sering berkomunikasi dengan Julian. Pertukaran informasi selalu ada, selalu diberikan,” kata Havertz. “Saya sangat berterima kasih padanya karena ia juga mencari kontak. Tapi saya tidak ada di sini selama setahun, dan saya berharap bisa memimpin dari depan, membantu para pemain di lapangan. Saya merasa sangat nyaman di semua posisi penyerang. Saya adalah pemain yang fleksibel, saya telah bermain di banyak posisi selama beberapa tahun terakhir. Semua orang tahu bahwa saya bukan pemain yang vokal yang suka berpidato di ruang ganti. Namun, saya memiliki pengalaman di level internasional dan saya menantang diri saya sendiri untuk memimpin dari depan di Piala Dunia ini.”
- AFP
Berfokus pada Arsenal dan masa depan
Meskipun spekulasi terus bermunculan seputar para bintang ternama selama jeda internasional, Havertz dengan cepat membantah segala rumor tentang kepindahannya dari Emirates Stadium. Sejak pindah ke klub tetangga di London, pemain internasional Jerman ini telah menjadi bagian penting dalam skema Mikel Arteta dalam perburuan gelar Liga Premier dan menegaskan bahwa ia tidak berencana untuk pindah dalam waktu dekat.
“Saya merasa benar-benar betah di Arsenal. Saya melihat masa depan saya di Arsenal London,” tegas Havertz, mengakhiri semua rumor transfer. Namun, untuk saat ini, fokusnya adalah membangun kekompakan tim di dalam skuad nasional. “Saya percaya semangat tim adalah fondasi terpenting dari semuanya. Saya rasa kami berada di jalur yang sangat, sangat baik dalam hal itu. Tentu saja, kami memiliki satu atau dua pemain baru, tetapi mereka hampir tidak membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Saya rasa kami akan memanfaatkan minggu ini sekali lagi untuk tumbuh bersama. Saya rasa itu sangat penting di Piala Dunia.”