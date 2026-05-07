Mengapa Juventus bersikap ‘dingin’ terhadap transfer Robert Lewandowski saat sang striker bersiap hengkang dari Barcelona sebagai pemain bebas transfer

Prospek kedatangan Lewandowski ke Serie A musim panas ini menemui hambatan besar di Allianz Stadium. Meskipun Pini Zahavi, agen sang striker, baru-baru ini meningkatkan upayanya untuk mencari klub baru bagi kliennya dengan bertolak ke Italia guna bertemu dengan klub-klub papan atas, sambutan dari Juventus dilaporkan jauh dari hangat. Jurnalis Gianluca Di Marzio mengindikasikan bahwa Bianconeri kini kurang antusias terkait transfer tersebut, terutama karena paket finansial yang dibutuhkan untuk merekrutnya.

Kontrak pemain berusia 37 tahun di Spotify Camp Nou ini secara resmi akan berakhir pada 30 Juni, yang berarti ia bisa masuk ke bursa transfer sebagai pemain bebas jika perpanjangan kontrak tidak terwujud. Namun, usianya, ditambah dengan ekspektasi gaji yang sangat besar, telah membuat para petinggi Juve berpikir ulang. Klub tersebut dilaporkan memprioritaskan keberlanjutan finansial jangka panjang daripada kontrak bernilai besar untuk pemain yang sudah mendekati akhir kariernya, terutama mengingat biaya yang harus dikeluarkan untuk pemain veteran kelas dunia.