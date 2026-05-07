AFP
Diterjemahkan oleh
Mengapa Juventus bersikap ‘dingin’ terhadap transfer Robert Lewandowski saat sang striker bersiap hengkang dari Barcelona sebagai pemain bebas transfer
Persoalan keuangan menghambat kepindahan ke Turin
Prospek kedatangan Lewandowski ke Serie A musim panas ini menemui hambatan besar di Allianz Stadium. Meskipun Pini Zahavi, agen sang striker, baru-baru ini meningkatkan upayanya untuk mencari klub baru bagi kliennya dengan bertolak ke Italia guna bertemu dengan klub-klub papan atas, sambutan dari Juventus dilaporkan jauh dari hangat. Jurnalis Gianluca Di Marzio mengindikasikan bahwa Bianconeri kini kurang antusias terkait transfer tersebut, terutama karena paket finansial yang dibutuhkan untuk merekrutnya.
Kontrak pemain berusia 37 tahun di Spotify Camp Nou ini secara resmi akan berakhir pada 30 Juni, yang berarti ia bisa masuk ke bursa transfer sebagai pemain bebas jika perpanjangan kontrak tidak terwujud. Namun, usianya, ditambah dengan ekspektasi gaji yang sangat besar, telah membuat para petinggi Juve berpikir ulang. Klub tersebut dilaporkan memprioritaskan keberlanjutan finansial jangka panjang daripada kontrak bernilai besar untuk pemain yang sudah mendekati akhir kariernya, terutama mengingat biaya yang harus dikeluarkan untuk pemain veteran kelas dunia.
- Getty Images
Apakah Lewandowski memberi petunjuk tentang langkah selanjutnya?
Meskipun Juventus tampaknya mulai mundur, Lewandowski sendiri tetap enggan mengungkapkan secara pasti di mana ia akan bermain musim depan. Dalam siaran amal untuk Cancer Fighters Foundation, ikon asal Polandia itu ditanya secara langsung mengenai minat dari klub-klub besar Italia. Alih-alih membantah rumor tersebut, ia justru memberikan petunjuk samar kepada para penggemar dengan mengatakan: “Kalian tahu apa… Kita akan bicara sebentar lagi.”
Tanggapan misterius ini membuat AC Milan tetap waspada, karena mereka tetap menjadi alternatif paling realistis bagi sang striker selain Juventus jika ia memutuskan untuk meninggalkan Spanyol. Meskipun usianya semakin bertambah, produktivitas Lewandowski tetap berada di level elit dengan 18 gol dalam 42 penampilan untuk Barcelona musim ini.
Faktor Vlahovic di Juventus
Menurunnya minat Juventus terhadap Lewandowski mungkin juga terkait dengan dilema internal yang sedang mereka hadapi terkait posisi striker. Klub tersebut saat ini tengah terjebak dalam kebuntuan yang tegang mengenai masa depan striker asal Serbia, Dusan Vlahovic, karena negosiasi perpanjangan kontrak jangka pendek terus menemui jalan buntu. Jika Juve tidak mampu menyelesaikan kebuntuan finansial dengan bintang andalan mereka saat ini, merekrut striker yang lebih tua dan bergaji tinggi seperti Lewandowski akan sulit diterima oleh dewan direksi.
- Imago Images / ZUMA Press
Pihak manajemen telah mengesampingkan hal tersebut untuk masa depan
Saat Lewandowski memikirkan tahun-tahun terakhirnya di lapangan, ia telah menegaskan bahwa ia tidak akan mengikuti jejak rekan-rekan lamanya untuk beralih ke bangku cadangan. Penyerang Barcelona ini baru-baru ini menceritakan rencananya saat ia akhirnya gantung sepatu, dengan menyatakan bahwa ia tidak tertarik menghadapi tekanan sebagai pelatih setelah puluhan tahun berurusan dengan tekanan kompetisi tingkat elit. Menjelaskan keputusannya, ia mengakui bahwa “menjadi pelatih itu sangat sulit.”
Dengan opsi beralih ke manajemen yang sudah tidak lagi menjadi pertimbangan, pemain veteran ini bertekad untuk memastikan bab-bab terakhir kariernya sebagai pemain benar-benar bermakna. Apakah perjalanan itu akan berlanjut di Barcelona, di mana ia saat ini berada di jalur untuk meraih gelar La Liga lainnya, atau membawanya ke San Siro bersama AC Milan, masih harus dilihat. Namun, yang semakin jelas adalah bahwa pindah ke Turin tampaknya semakin tidak mungkin setiap harinya, seiring Juventus mencari solusi yang lebih muda dan lebih efisien secara biaya.