Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mengapa Jose Mourinho mengancam akan menggagalkan impian Arsenal untuk mendatangkan Vinicius Junior - seiring terungkapnya sikap bos Real Madrid terkait penjualan sang pemain
Mourinho bersikap tegas menentang upaya perekrutan yang dilakukan Arsenal
Mourinho telah memberi tahu petinggi Real Madrid bahwa Vinicius Junior tidak akan dijual, meskipun ada spekulasi yang mengaitkan pemain sayap tersebut dengan Arsenal. Menurut The Telegraph, pelatih asal Portugal itu ingin mempertahankan skuad intinya tetap utuh, dengan Vinicius dianggap sebagai sosok kunci bersama Kylian Mbappe dan Jude Bellingham. Arsenal dilaporkan sedang menjajaki langkah ambisius untuk mendatangkan pemain internasional Brasil tersebut. Namun, Mourinho dikabarkan telah menginstruksikan klub untuk tidak melepas pemain-pemain terpentingnya ke bursa transfer, seiring upayanya membangun stabilitas.
- Getty Images Sport
Arteta menyerukan agar memiliki ambisi yang lebih besar
Upaya Arsenal untuk mendatangkan Vinicius mencerminkan keinginan Mikel Arteta agar klub tampil lebih ambisius di bursa transfer musim panas ini, menyusul kekalahan di final Liga Champions musim lalu. Saat berbicara setelah kekalahan dari Paris Saint-Germain pada bulan Mei, Arteta mengatakan: "Hal ini akan menuntut kami untuk menjadi sangat, sangat ambisius, sangat cepat, dan sangat cerdas."
Namun, sejauh ini, aktivitas transfer Arsenal belum mampu memenuhi ambisi besar tersebut. Mereka telah mendatangkan Christos Tzolis dari Club Brugge seharga £34 juta dan merekrut kiper Illan Meslier secara gratis, tetapi gagal mendapatkan Morgan Rogers setelah Chelsea berhasil mengamankan tanda tangannya. Ketertarikan terhadap Vinicius menegaskan niat klub, meskipun merealisasikan kesepakatan semacam itu akan sangat sulit.
Kebuntuan negosiasi kontrak dan hubungan pribadi memicu spekulasi transfer
Ketidakpastian seputar Vinicius bermula dari situasi kontraknya saat ini, yang akan berakhir pada Juni tahun depan. Negosiasi perpanjangan kontrak terhenti, terutama karena tuntutan finansial sang pemain. Dilaporkan bahwa Vinicius menuntut gaji yang mendekati gaji Mbappe, sebuah tuntutan yang berpotensi mengganggu struktur gaji di Bernabeu. Meski demikian, pelatih asal Portugal itu ingin pemain asal Brasil tersebut tetap bertahan di Madrid meskipun ada pertanyaan mengenai hubungan mereka setelah perselisihan dengan Gianluca Prestianni musim lalu.
- Getty Images
Real dan Arsenal dihadapkan pada keputusan penting
Real Madrid harus memutuskan bagaimana menangani situasi kontrak Vinicius dalam beberapa bulan mendatang, demi menghindari ketidakpastian yang muncul saat seorang pemain memasuki tahap akhir kontraknya. Keinginan Mourinho untuk mempertahankan penyerang tersebut kemungkinan besar akan memengaruhi pembahasan tersebut. Sementara itu, Arsenal diperkirakan akan terus mencari tambahan pemain di lini serang sekaligus fokus pada penjualan pemain. Meskipun ketertarikan mereka pada Vinicius menandakan ambisi mereka, sikap Mourinho dan tuntutan finansial yang terlibat membuat langkah apa pun menjadi sangat sulit.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami