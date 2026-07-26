Mengapa Jose Mourinho mengancam akan menggagalkan impian Arsenal untuk mendatangkan Vinicius Junior - seiring terungkapnya sikap bos Real Madrid terkait penjualan sang pemain

Upaya Arsenal untuk mendatangkan Vinicius mencerminkan keinginan Mikel Arteta agar klub tampil lebih ambisius di bursa transfer musim panas ini, menyusul kekalahan di final Liga Champions musim lalu. Saat berbicara setelah kekalahan dari Paris Saint-Germain pada bulan Mei, Arteta mengatakan: "Hal ini akan menuntut kami untuk menjadi sangat, sangat ambisius, sangat cepat, dan sangat cerdas."

Namun, sejauh ini, aktivitas transfer Arsenal belum mampu memenuhi ambisi besar tersebut. Mereka telah mendatangkan Christos Tzolis dari Club Brugge seharga £34 juta dan merekrut kiper Illan Meslier secara gratis, tetapi gagal mendapatkan Morgan Rogers setelah Chelsea berhasil mengamankan tanda tangannya. Ketertarikan terhadap Vinicius menegaskan niat klub, meskipun merealisasikan kesepakatan semacam itu akan sangat sulit.



