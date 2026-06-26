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Mengapa José Mourinho begitu kesal dengan wasit Anthony Taylor, saat pelatih baru Real Madrid itu mengungkapkan pertandingan mana yang ingin dia ulangi
Mourinho menjadi orang pertama yang meraih treble trofi UEFA
Selama masa kepelatihannya yang penuh peristiwa bersama raksasa Serie A, Roma, Mourinho membawa Giallorossi ke dua final berturut-turut di kompetisi Eropa. Mereka keluar sebagai juara di final Conference League 2022 — mengalahkan tim asal Belanda, Feyenoord.
Keberhasilan tersebut menjadikan Mourinho manajer pertama yang meraih treble gelar UEFA, yaitu Liga Champions, Piala UEFA/Liga Europa, dan Liga Konferensi. Ia juga mengakhiri penantian selama 11 tahun akan trofi besar di ibu kota Italia. Namun, kekecewaan pun harus dialami saat menelan kekalahan pertama di final Eropa - Sevilla menang melalui adu penalti di akhir pertandingan yang membuat Mourinho mengkritik kinerja tim wasit asal Liga Premier tersebut.
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Pertandingan yang paling ingin diulang oleh Mourinho
Meskipun semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sengit itu telah melanjutkan karier masing-masing—termasuk Mourinho yang kembali ke Real Madrid untuk masa jabatan keduanya sebagai pelatih di Santiago Bernabéu—emosi seputar peristiwa hari itu tetap memuncak.
Mourinho mengakui hal itu, saat ditanya oleh Adebayo Akinfenwa di podcast Beast Mode On tentang pertandingan mana yang ingin dia ulangi: “Roma vs Sevilla, final Liga Europa. Tanpa Anthony Taylor!”
Mantan manajer Chelsea, Manchester United, dan Tottenham ini memilih Anfield — kandang raksasa Liga Premier Liverpool — sebagai stadion tandang paling menantang yang pernah ia kunjungi sebagai pelatih.
Ia menganggap Real Madrid memiliki ruang ganti terbaik, dengan pemain-pemain seperti Jude Bellingham, Kylian Mbappé, dan Vinícius Júnior yang akan kembali bekerja sama dengannya di sana — setelah menandatangani kontrak tiga tahun dengan Los Blancos.
Mourinho menyebut pencapaian terbesarnya sebagai pelatih
Mourinho — yang telah meraih gelar-gelar bergengsi di Portugal, Inggris, Italia, dan Spanyol — berharap dapat mengembalikan Madrid ke jalur perburuan trofi. Ia berhasil merebut gelar Liga dan Copa del Rey bersama mereka selama masa jabatannya yang pertama sebagai pelatih di Bernabeu antara tahun 2010 dan 2013.
Kemenangan-kemenangan tersebut menyimpan kenangan istimewa, namun ketika diminta memilih prestasi yang paling membanggakan sepanjang kariernya selama 26 tahun di bangku pelatih, Mourinho berkata: “Ada beberapa! Saat kami memenangkan Conference League di Roma, kota itu benar-benar gila.
“Saya yakin kami berhasil memberikan sesuatu kepada kota itu yang bahkan pemenang Liga Champions pun tak bisa lakukan di kota-kota lain. Roma adalah kota di mana orang-orang benar-benar, benar-benar, benar-benar mencintai klub itu. Sebuah klub raksasa dengan gairah yang luar biasa. Benar-benar luar biasa.
“Tentu saja, saat kami menjuarai Conference League—yang saat itu merupakan musim perdana kompetisi tersebut—saya rasa Eropa belum memberikan [pengakuan] kepada Conference League seperti yang diberikan sekarang. Saat kami tiba di Roma dan mengikuti parade mengelilingi Colosseum serta Circus Maximus, Anda baru menyadari apa yang telah Anda berikan kepada orang-orang di sana.”
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José Mourinho menjadi tamu di podcast Beast Mode On sebagai bagian dari kemitraannya dengan Coca-Cola, di mana proyek "Jose vs Mourinho" menampilkan dua versi AI dari pelatih ikonik tersebut yang saling berdebat mengenai topik-topik Piala Dunia setiap hari selama babak final.