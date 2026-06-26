Mengapa José Mourinho begitu kesal dengan wasit Anthony Taylor, saat pelatih baru Real Madrid itu mengungkapkan pertandingan mana yang ingin dia ulangi

Mourinho — yang telah meraih gelar-gelar bergengsi di Portugal, Inggris, Italia, dan Spanyol — berharap dapat mengembalikan Madrid ke jalur perburuan trofi. Ia berhasil merebut gelar Liga dan Copa del Rey bersama mereka selama masa jabatannya yang pertama sebagai pelatih di Bernabeu antara tahun 2010 dan 2013.

Kemenangan-kemenangan tersebut menyimpan kenangan istimewa, namun ketika diminta memilih prestasi yang paling membanggakan sepanjang kariernya selama 26 tahun di bangku pelatih, Mourinho berkata: “Ada beberapa! Saat kami memenangkan Conference League di Roma, kota itu benar-benar gila.

“Saya yakin kami berhasil memberikan sesuatu kepada kota itu yang bahkan pemenang Liga Champions pun tak bisa lakukan di kota-kota lain. Roma adalah kota di mana orang-orang benar-benar, benar-benar, benar-benar mencintai klub itu. Sebuah klub raksasa dengan gairah yang luar biasa. Benar-benar luar biasa.

“Tentu saja, saat kami menjuarai Conference League—yang saat itu merupakan musim perdana kompetisi tersebut—saya rasa Eropa belum memberikan [pengakuan] kepada Conference League seperti yang diberikan sekarang. Saat kami tiba di Roma dan mengikuti parade mengelilingi Colosseum serta Circus Maximus, Anda baru menyadari apa yang telah Anda berikan kepada orang-orang di sana.”