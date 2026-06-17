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Mengapa jika Jude Bellingham berhenti melambaikan tangan dan berdebat justru akan menjadi ‘masalah yang lebih besar’, seperti yang dijelaskan oleh mantan bintang timnas Inggris mengenai penerimaan terhadap ledakan emosi
Kepribadian Bellingham berubah begitu ia melangkah ke lapangan
Di luar lapangan, pria kelahiran Birmingham ini adalah sosok yang berbicara dengan tenang dan senyum lebarnya tak pernah lepas dari wajahnya. Begitu garis putih itu dilintasi, sang ‘Galactico’ di Santiago Bernabéu pun menunjukkan kepribadian yang sama sekali berbeda.
Ia adalah pemenang sejati dan menuntut tidak kurang dari 100 persen dari dirinya sendiri maupun rekan-rekannya. Untuk menjaga standar tim tetap tinggi, sesekali ia melontarkan sindiran tajam atau menunjukkan sikap kesal kepada rekan setim dan/atau wasit.
Terkadang perilaku tersebut menuai pertanyaan, dengan Thomas Tuchel pernah mengungkapkan bahwa ibunya menganggap beberapa tingkah laku Bellingham sebagai “menjijikkan”. Permintaan maaf telah disampaikan, dan suasana tim kini kembali harmonis menjelang Piala Dunia 2026.
Namun, masih harus dilihat peran apa yang akan dimainkan oleh salah satu pemain paling berbakat alami yang dimiliki Inggris di turnamen tersebut. Persaingan untuk posisi gelandang serang (No. 10) sangat ketat, dengan beberapa pemain yang sudah terbukti kemampuannya — seperti Phil Foden, Cole Palmer, dan Morgan Gibbs-White — terpaksa ditinggalkan di rumah.
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Mengapa tingkah laku Bellingham di lapangan tidak perlu dikhawatirkan
Bellingham cenderung tampil gemilang di momen-momen penting — seperti perayaan golnya yang ikonik “who else” di Euro 2024 yang masih terngiang di benak kita — dan dapat diharapkan untuk memberikan yang terbaik setiap kali diturunkan di Amerika Utara.
Ketika ditanya mengenai dugaan kekurangan karakternya dan apakah salah jika mencoba mengubah jati diri Bellingham, mantan kiper Inggris James — yang berbicara atas nama Grosvenor Sport, penyedia Odds Piala Dunia terbaru — mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak mempermasalahkannya selama semua orang lain tidak keberatan.
“Lucu juga, Jordan Pickford adalah salah satu yang langsung terlintas di benak saya sekarang. Banyak orang yang membicarakan apa yang dia lakukan di lapangan dan bagaimana hal itu mungkin terlihat tidak pantas. Tapi menurut saya, tim tempat dia bermain tahu bahwa dia akan melakukannya. Mereka tidak mempermasalahkannya.
“Jadi, selama apa yang dilakukan Jude—terlepas dari gestur apa pun yang dia tunjukkan—diterima oleh seluruh tim, maka tidak ada masalah. Bahkan, jika dia berhenti melakukannya, saya rasa tim justru akan menghadapi masalah lebih besar karena mereka tidak yakin mengapa dia tidak melakukannya, entah itu hal positif atau tidak. Selama dia konsisten, semua orang bisa menerimanya.
“Intinya adalah konsistensi. Pada akhirnya, ini soal konsistensi dan penerimaan, karena jika itulah yang dia lakukan agar bisa bermain sebaik mungkin, dan itulah yang diinginkan Inggris serta tim darinya, maka tidak ada masalah.
“Tentu saja, jika hal ini tidak diterima dengan baik, maka akan ada pembicaraan. Namun, Thomas Tuchel yang telah memilih skuad. Semua orang tahu peran mereka sesuai dengan apa yang dia katakan. Dan saya yakin jika dia memiliki masalah dengan hal itu, maka Jude tidak akan melakukannya.”
Komentar Tuchel lebih bersifat memotivasi daripada mengkritik
Tuchel terkadang ‘memancing reaksi’ dengan beberapa komentarnya, yang tak terhindarkan memicu perdebatan sengit mengenai seberapa penting peran Bellingham dalam rencana pelatih asal Jerman tersebut. Namun, sindiran-sindiran itu bisa dianggap lebih sebagai motivasi daripada kritik, karena telah membantu mempertajam fokus pemain yang tetap menjadi penentu kemenangan pada hari-harinya yang terbaik.
James menambahkan: “Saya menyukai Thomas Tuchel, cara dia berbicara—sangat jelas, tampak sangat tepat, dan sangat berdedikasi. Dan saya rasa apa pun yang dia katakan di depan umum, dia juga akan mengatakannya secara pribadi. Jadi, saya rasa tidak ada yang mengejutkan dari apa yang kita dengar dari Thomas. Dan apa yang akan dia katakan adalah apa yang menurutnya diperlukan untuk memaksimalkan potensi tim ini.
“Saya kira manajer Inggris, seperti manajer mana pun, akan dinilai berdasarkan kesuksesannya. Dan sejauh ini, setidaknya dari apa yang telah dia lakukan di babak kualifikasi—100%, tanpa kebobolan gol. Dia mengucapkan kata-kata yang tepat dan mendapatkan performa yang tepat. Jadi, jika dia sedikit memprovokasi lawan, maka Kroasia sebaiknya bersiap-siap!”
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Apakah Bellingham akan menjadi starter dalam laga pembuka Piala Dunia Inggris melawan Kroasia?
Inggris akan berhadapan dengan Luka Modric dan Kroasia di AT&T Stadium, Arlington, Texas, pada hari Rabu. Bellingham kemungkinan besar akan turut berperan dalam pertandingan tersebut, baik sebagai starter maupun sebagai pemain pengganti.
Tuchel perlu menemukan cara untuk memaksimalkan potensi sang juara Liga Champions dan calon peraih Ballon d’Or 2024 tersebut, mengingat telah diketahui bahwa perdebatan atau gerakan tangan yang berlebihan bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan secara khusus.