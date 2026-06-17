Mengapa jika Jude Bellingham berhenti melambaikan tangan dan berdebat justru akan menjadi ‘masalah yang lebih besar’, seperti yang dijelaskan oleh mantan bintang timnas Inggris mengenai penerimaan terhadap ledakan emosi

Bellingham cenderung tampil gemilang di momen-momen penting — seperti perayaan golnya yang ikonik “who else” di Euro 2024 yang masih terngiang di benak kita — dan dapat diharapkan untuk memberikan yang terbaik setiap kali diturunkan di Amerika Utara.

Ketika ditanya mengenai dugaan kekurangan karakternya dan apakah salah jika mencoba mengubah jati diri Bellingham, mantan kiper Inggris James — yang berbicara atas nama Grosvenor Sport, penyedia Odds Piala Dunia terbaru — mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak mempermasalahkannya selama semua orang lain tidak keberatan.

“Lucu juga, Jordan Pickford adalah salah satu yang langsung terlintas di benak saya sekarang. Banyak orang yang membicarakan apa yang dia lakukan di lapangan dan bagaimana hal itu mungkin terlihat tidak pantas. Tapi menurut saya, tim tempat dia bermain tahu bahwa dia akan melakukannya. Mereka tidak mempermasalahkannya.

“Jadi, selama apa yang dilakukan Jude—terlepas dari gestur apa pun yang dia tunjukkan—diterima oleh seluruh tim, maka tidak ada masalah. Bahkan, jika dia berhenti melakukannya, saya rasa tim justru akan menghadapi masalah lebih besar karena mereka tidak yakin mengapa dia tidak melakukannya, entah itu hal positif atau tidak. Selama dia konsisten, semua orang bisa menerimanya.

“Intinya adalah konsistensi. Pada akhirnya, ini soal konsistensi dan penerimaan, karena jika itulah yang dia lakukan agar bisa bermain sebaik mungkin, dan itulah yang diinginkan Inggris serta tim darinya, maka tidak ada masalah.

“Tentu saja, jika hal ini tidak diterima dengan baik, maka akan ada pembicaraan. Namun, Thomas Tuchel yang telah memilih skuad. Semua orang tahu peran mereka sesuai dengan apa yang dia katakan. Dan saya yakin jika dia memiliki masalah dengan hal itu, maka Jude tidak akan melakukannya.”