Goal.com
Live
Japan World Cup contenders GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Mengapa Jepang berada sejajar dengan Inggris, Tim Nasional Wanita AS, dan Spanyol sebagai calon juara Piala Dunia Wanita 2027 — dan bagaimana kemenangan di Piala Asia membuktikannya

Dengan waktu kurang dari setahun lagi menjelang dimulainya Piala Dunia Wanita 2027, beberapa kandidat terkuat untuk merebut trofi sudah terlihat jelas. Spanyol, juara bertahan, dan Inggris, runner-up 2023 yang mengalahkan La Roja di final Kejuaraan Eropa musim panas lalu, berada di barisan terdepan. Kemenangan Olimpiade Amerika Serikat pada 2024 membuat mereka kembali menempati posisi teratas dalam kancah sepak bola internasional, sementara Brasil, sebagai tuan rumah dan juara Amerika Selatan, juga akan mengincar peluang mereka. Namun, Piala Asia bulan ini telah menjadi pengingat bahwa Jepang juga harus dipertimbangkan sebagai bagian dari persaingan tersebut.

Di Piala Dunia Wanita 2023, Nadeshiko menunjukkan potensi mereka. Dengan skuad termuda keenam di turnamen tersebut, tim asuhan Futoshi Ikeda menghancurkan Spanyol 4-0 dalam pertandingan fase grup yang mengejutkan, yang membuat banyak pihak mempertanyakan penilaian mereka terhadap La Roja. Pada akhirnya, hasil itu tidak menjadi indikator sempurna mengenai bagaimana turnamen tersebut akan berlangsung. Keduanya dijadwalkan untuk bertemu lagi di perempat final, tetapi Jepang tersandung saat menghadapi Swedia, tim yang justru dikalahkan Spanyol 2-1 di babak delapan besar saat mereka melanjutkan perjalanan untuk merebut gelar juara.

Lompat ke kurang dari tiga tahun kemudian, banyak hal telah berubah. Jepang memiliki staf kepelatihan baru, dipimpin oleh mantan pelatih Denmark Nils Nielsen, dan skuad muda tersebut kini lebih berpengalaman sambil tetap bersatu. Memang, 18 pemain dari Piala Dunia terakhir menjadi bagian dari tim yang menjuarai Piala Asia pada Sabtu lalu, mengalahkan tuan rumah Australia 1-0 di final untuk gelar yang pantas, setelah tampil sebagai tim terbaik sepanjang turnamen.

Jepang membuat banyak pihak terkesan dengan kemenangan mengejutkan atas Spanyol pada 2023 dan kini membuktikan bahwa penampilan tersebut bukanlah sekadar kebetulan. Sebagai juara Piala Dunia 2011 dan finalis 2015, Nadeshiko kembali terlihat sebagai kandidat kuat untuk gelar tertinggi di panggung internasional, dengan generasi baru talenta yang sebagian besar berkembang di luar negeri, bukan di dalam negeri.

  Saki Kumagai Lucy Bronze Lyon UWCL trophy 2019-20

    Kelangkaan

    Hanya ada satu pemain dalam skuad Jepang saat ini yang menghubungkan generasi sekarang dengan generasi pada tahun 2011 dan 2015. Kini berusia 35 tahun, Saki Kumagai turut serta dalam kedua turnamen Piala Dunia tersebut dan termasuk di antara pemain-pemain terbaik yang pernah dihasilkan negaranya, dengan meraih lima gelar Liga Champions selama berkarier di Lyon.

    Sebelum pindah ke klub raksasa Prancis tersebut, Kumagai bermain di Jerman bersama Frankfurt, menjadikannya salah satu dari enam pemain dalam skuad Piala Dunia Jepang 2015 yang berkarier di luar negeri. Ini adalah jejak yang telah dibuka oleh para pendahulunya, seperti Kozue Ando dan Yuki Nagasato, dan jejak yang diikuti Kumagai untuk merasakan level baru dan gaya permainan yang berbeda.

    "Tentu saja, ini pendapat saya, tetapi sepak bola Eropa, visi besar yang mereka miliki, dan cara mereka berkembang begitu cepat, itulah mengapa saya ingin bermain di Eropa, sampai saya tidak bisa bermain lagi," katanya kepada GOAL pada akhir 2024, saat masih berada di Italia bersama Roma.

  Aoba Fujino Yui Hasegawa Man City Women 2024-25

    Banyak perubahan

    Saat ini, situasinya sangat berbeda. Tiga tahun lalu, skuad Piala Dunia Ikeda yang beranggotakan 23 pemain hanya mencakup 14 pemain yang berkarier di Jepang. Bulan ini, pada Piala Asia, hanya 26 pemain yang masih bermain di liga domestik, WE League. "Akhirnya," kata Kumagai sambil tertawa saat membahas meningkatnya jumlah pemain yang pindah ke luar negeri.

    Ini adalah sesuatu yang sudah lama ingin dia lihat, karena dia selalu percaya bahwa hal itu penting bagi peningkatan tim nasional.

    "Di Eropa, kita bisa mendapatkan pengalaman yang... Jika kita tetap di Jepang, tentu saja kita mengalami banyak hal, baik dan buruk, tapi jika kita tetap di Jepang, kita tidak bisa mendapatkan 'itu'," jelasnya, berusaha menemukan cara terbaik untuk menyampaikan poinnya dalam bahasa Inggris, salah satu dari empat bahasa baru yang dia pelajari sejak pindah ke Eropa pada 2011. "Saya sudah sering mengatakan hal itu kepada rekan-rekan setim saya, jadi saya sangat senang sekarang karena banyak pemain akan menghadapi tantangan di Eropa dan juga bisa bermain di Liga Champions."

  Moeka Minami Saki Kumagai Roma Women 2024-25

    Langkah yang sulit untuk diambil

    Tentu saja, tidak mudah bagi setiap orang untuk memutuskan pindah ke luar negeri. Kumagai tidak menghadapi tantangan apa pun saat ini. Memang, ketika GOAL menanyakan apakah kehadiran pemain Jepang lain di klub yang sama membantunya, ia menjawab dengan lugas dan lucu, "Saya tidak peduli. Itu tidak penting bagi saya."

    Bukan berarti dia tidak menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang dikenalnya, sama sekali tidak, tetapi lebih karena dia sudah terbiasa hidup tanpa rekan senegaranya selama bertahun-tahun, sehingga hal itu tidak menjadi hal yang penting baginya.

    Namun, ketika Kumagai pertama kali tiba di Eropa sebagai seorang gadis berusia 20 tahun yang masih polos, "itu sangat sulit", terutama dalam hal mempelajari bahasa seperti Jerman, yang sangat berbeda dari bahasa Jepang. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa hal itu mungkin bukanlah tantangan yang ingin dihadapi oleh setiap orang.

    "Jika mereka tidak mau pergi, saya pikir itu tidak mungkin," kata Kumagai.

  Toko Koga Tottenham Women 2025-26

    Berharap untuk lebih

    Namun, hal itu telah berubah drastis dalam beberapa tahun terakhir. Semakin banyak pemain yang mengambil langkah besar untuk berkarier di luar negeri, dan banyak di antaranya melakukannya saat masih remaja. Mengapa?

    "Saya pikir itu karena kami ingin menang, misalnya di Piala Dunia dan Olimpiade," jelas Yuka Momiki, bintang Everton yang tidak masuk dalam skuad Jepang di Piala Asia, namun baru-baru ini bermain untuk negaranya pada bulan November. "Bermain di Jepang memang seru, tapi kalau dibandingkan dengan Inggris, permainannya nggak terlalu fisik. Mungkin kami lebih mengutamakan teknik, bukan fisik, jadi kalau kami mau berkembang, kami harus lebih kuat secara fisik. Itulah mengapa kami datang ke sini dan menantang diri kami sendiri, lalu membawa semua hal ini ke tim nasional dan berusaha memenangkan Piala Dunia."

    Hal ini ditegaskan kembali oleh Yui Hasegawa saat berbicara kepada GOAL tepat sebelum musim ini dimulai.

    "Lingkungan seperti ini sangat penting, di mana kami bisa bermain dengan pemain lain yang mewakili negara mereka setiap hari," tambah gelandang Manchester City itu. "Hal itu bisa berkontribusi untuk membuat tim nasional kami jauh lebih baik."

    Kumagai mengatakan hal serupa: "Ketika kami mengenakan jersey tim nasional, tentu saja, kami tidak bermain melawan pemain Jepang. Setiap kali, kami berhadapan dengan pemain asing. [Para pemain kami] ingin, menurut saya, berkembang juga, dan mereka juga menyadari pentingnya bermain setiap hari melawan atau bersama pemain asing di level tinggi, pemain-pemain yang bagus. Itulah alasannya, menurut saya."

  Kiko Seike Moeka Minami Brighton Women 2025-26

    Selamat kepada WSL

    Hal ini merupakan pengakuan atas kualitas Liga Super Wanita Inggris (WSL) yang membuat banyak pemain berbondong-bondong bergabung ke kompetisi tersebut. Dari 22 pemain dalam skuad Jepang yang menjuarai Piala Asia dan berkarier di luar negeri, 16 di antaranya bermain di WSL. Angka tersebut belum termasuk enam pemain lain di kasta tertinggi Inggris yang tidak lolos seleksi untuk turnamen bulan ini.

    Dan para pemain ini tidak hanya bermain untuk klub-klub besar. Dua belas dari 16 pemain tersebut bermain untuk tim di luar 'empat besar' WSL, yang berarti mereka berkembang dengan bermain di liga secara keseluruhan, bukan karena mereka berada di lingkungan internal yang sangat kompetitif atau karena keuntungan bermain di Liga Champions.

  Maika Hamano Japan Women 2026

    Lini produksi yang andal

    Namun, pujian utama di sini ditujukan pada talenta yang dihasilkan Jepang, lebih dari apa pun. Kualitas pemain yang dihasilkan negara ini, baik dari sistem tim nasional yang sukses maupun liga domestik yang terus berkembang dan percaya pada pemain muda, menarik perhatian liga-liga di seluruh Eropa dan Amerika Serikat, sehingga banyak klub besar di dunia sepak bola pun mulai melirik pasar Jepang.

    "Menurut saya, pemain Jepang sedikit... Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi sedikit 'ekstra'," kata Kumagai, yang kini bermain di Inggris setelah bergabung dengan London City Lionesses tahun lalu. "Gaya bermain kami sangat berbeda dengan pemain Eropa atau Amerika Serikat, jadi jika kami bisa beradaptasi dengan tim, mungkin kami juga bisa memberikan kontribusi besar bagi tim. Itulah mengapa banyak tim ingin merekrut pemain Jepang, menurut saya."

  Japan Women's Asian Cup trophy 2026

    Tim-tim yang berpeluang lolos ke Piala Dunia

    Kualitas 'ekstra' itu telah terlihat sepanjang tiga minggu terakhir, yang mencapai puncaknya saat Jepang mengalahkan Australia untuk menjuarai Piala Asia 2026 pada Sabtu lalu. Kualitas tersebut terlihat saat Riko Ueki mencetak enam gol yang membuatnya meraih Sepatu Emas hanya dalam empat pertandingan; saat Maika Hamano melepaskan tendangan melengkung yang brilian dan menentukan di final turnamen; saat Toko Koga tampil kokoh di lini pertahanan; saat Aoba Fujino secara konsisten menonjol sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di kompetisi ini, dengan memberikan umpan kunci lebih banyak daripada siapa pun; saat Hasegawa memamerkan kualitas kelas dunianya di lini tengah, bersama Fuka Nagano yang tak kalah mengesankan. Setiap pemain tampil luar biasa.

    Dan mungkin itulah hal yang paling menarik dari semuanya, bahwa kualitas tersebut terpancar di seluruh skuad yang terdiri dari 26 pemain. Nilsen menggunakan 25 dari pemain yang tersedia selama tiga minggu, melakukan banyak rotasi dari satu pertandingan ke pertandingan lain, namun Nadeshiko tetap menunjukkan kelancaran dan dominasi yang luar biasa, dengan chemistry yang luar biasa terlepas dari susunan starting XI. Ada beberapa nama besar yang tidak masuk dalam skuad, seperti Momiki atau Hina Sugita dari Angel City, serta sejumlah pemain muda yang hampir lolos seleksi namun berpotensi terlibat di Piala Dunia musim panas mendatang.

    Ini adalah skuad yang sangat dalam, dengan talenta kelas dunia dan kohesi yang luar biasa, serta kemampuan untuk meraih kemenangan. Hal itu hilang di Piala Dunia Wanita 2023, dalam kekalahan yang mengecewakan melawan Swedia di babak 16 besar. Namun, hal itu terlihat dalam final Sabtu lalu, saat Nadeshiko berjuang keras untuk mengamankan kemenangan 1-0. Ini adalah alasan lain untuk meyakini bahwa Jepang berada di barisan terdepan sebagai kandidat juara Piala Dunia Wanita 2027, bersama tim-tim seperti Spanyol, Inggris, dan Amerika Serikat.

Friendlies
USA crest
USA
USA
Japan crest
Japan
JPN