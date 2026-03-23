Mengapa Jepang berada sejajar dengan Inggris, Tim Nasional Wanita AS, dan Spanyol sebagai calon juara Piala Dunia Wanita 2027 — dan bagaimana kemenangan di Piala Asia membuktikannya

Di Piala Dunia Wanita 2023, Nadeshiko menunjukkan potensi mereka. Dengan skuad termuda keenam di turnamen tersebut, tim asuhan Futoshi Ikeda menghancurkan Spanyol 4-0 dalam pertandingan fase grup yang mengejutkan, yang membuat banyak pihak mempertanyakan penilaian mereka terhadap La Roja. Pada akhirnya, hasil itu tidak menjadi indikator sempurna mengenai bagaimana turnamen tersebut akan berlangsung. Keduanya dijadwalkan untuk bertemu lagi di perempat final, tetapi Jepang tersandung saat menghadapi Swedia, tim yang justru dikalahkan Spanyol 2-1 di babak delapan besar saat mereka melanjutkan perjalanan untuk merebut gelar juara.

Lompat ke kurang dari tiga tahun kemudian, banyak hal telah berubah. Jepang memiliki staf kepelatihan baru, dipimpin oleh mantan pelatih Denmark Nils Nielsen, dan skuad muda tersebut kini lebih berpengalaman sambil tetap bersatu. Memang, 18 pemain dari Piala Dunia terakhir menjadi bagian dari tim yang menjuarai Piala Asia pada Sabtu lalu, mengalahkan tuan rumah Australia 1-0 di final untuk gelar yang pantas, setelah tampil sebagai tim terbaik sepanjang turnamen.

Jepang membuat banyak pihak terkesan dengan kemenangan mengejutkan atas Spanyol pada 2023 dan kini membuktikan bahwa penampilan tersebut bukanlah sekadar kebetulan. Sebagai juara Piala Dunia 2011 dan finalis 2015, Nadeshiko kembali terlihat sebagai kandidat kuat untuk gelar tertinggi di panggung internasional, dengan generasi baru talenta yang sebagian besar berkembang di luar negeri, bukan di dalam negeri.