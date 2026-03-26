Mengapa Jamie Carragher 'tidak berkeinginan' untuk ikut serta dalam acara perpisahan Mohamed Salah di Anfield pada laga kandang terakhir Liverpool
Warisan legendaris di Anfield
Dunia sepak bola masih dilanda keterkejutan setelah Salah sendiri mengumumkan kabar tersebut pada Selasa malam, yang menegaskan bahwa ia akan meninggalkan klub pada akhir musim 2025-26. Dampaknya bagi Merseyside tak terbantahkan, dengan pemain berusia 33 tahun itu menempati peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub dengan 255 gol. Kepergiannya akan menandai berakhirnya sebuah era yang telah mengantarkan setiap trofi besar ke lemari piala Anfield. Dalam video pengumuman yang penuh emosi, sang penyerang mengakui ikatan yang mendalam dengan kota tersebut setelah sembilan tahun berkarier di sana.
Carragher membidik gelar Eropa sebagai penutup kariernya di Anfield
Sementara para penggemar sudah bersiap menyambut hari terakhir yang penuh emosi melawan Brentford pasca pengumuman tersebut, Jamie Carragher memiliki pandangan berbeda mengenai bagaimana sang Raja Mesir seharusnya mengakhiri kariernya. Dalam kolomnya di The Telegraph, Carragher menjelaskan pandangannya terkait perpisahan yang akan datang. "Namun, ada satu pengakuan terakhir yang ingin saya sampaikan. Meskipun saya akan merayakan kariernya, saya tidak ingin menjadi bagian dari perpisahan megah di Anfield setelah laga terakhir klub di Liga Premier pada bulan Mei," tulis Carragher. "Setiap penggemar Liverpool memiliki sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih dramatis dalam pikiran mereka. Mengetahui pola pikir dan semangat kompetitif Salah, ia akan mengarahkan pandangannya pada perpisahan terbaik yang mungkin terjadi seminggu kemudian: menginspirasi timnya untuk meraih kemenangan di final Liga Champions di Budapest. Jangan bertaruh melawan perpisahan yang sempurna ini."
Melupakan perselisihan yang baru-baru ini terjadi
Terlepas dari nuansa perpisahan tersebut, musim ini diwarnai oleh konflik internal. Carragher sebelumnya tidak segan-segan mengkritik ketika sang penyerang mengungkapkan rasa frustrasinya atas perannya di bawah asuhan Arne Slot, bahkan sampai menyebut perilakunya sebagai "aib" selama periode yang sangat memanas pada bulan Desember.
Namun, komentar terbaru Carragher mencerminkan pergeseran ke arah merayakan kehebatan olahraga sang pemain daripada terus memikirkan perselisihan baru-baru ini, dengan sengaja memperkuat status Salah di antara para pemain elit liga dengan menambahkan: "Di antara para pemain penyerang asing yang telah unggul di Inggris, hanya Thierry Henry yang melampaui kontribusi dan konsistensi Salah. Meskipun banyak yang akan memperdebatkan keunggulan pemain seperti Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Dennis Bergkamp, atau Eric Cantona, tak satu pun dari mereka menghasilkan angka-angka yang sama memukau secara konsisten, musim demi musim, seperti yang dilakukan pemain asal Mesir itu."
Perburuan gelar juara terakhir
Setelah pengumuman tersebut resmi dirilis, perhatian kini beralih pada apakah Liverpool mampu mewujudkan akhir yang indah seperti yang dibayangkan Carragher, mengingat tim ini masih berpeluang besar untuk meraih gelar di Piala FA dan Liga Champions. Terlepas dari apakah Salah akan mengakhiri kariernya di Anfield atau di Budapest, posisinya di jajaran para legenda sudah tak terbantahkan.