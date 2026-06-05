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Mengapa Jack Grealish yang ‘sedang minum bir’ terasa ‘cukup menyegarkan’ saat legenda Everton mengungkapkan harapan soal transfer dan menyarankan perubahan posisi bagi pemain yang terpinggirkan di Man City
Cedera mengakhiri musim Grealish dan memupus impiannya untuk tampil di Piala Dunia
Setelah posisinya di lini serang klub induknya merosot seiring dengan kebijakan yang diterapkan Pep Guardiola, mantan bintang Aston Villa, Grealish, mencari tantangan baru di wilayah Barat Laut Inggris. David Moyes menyambutnya di Everton dengan tangan terbuka.
Penghargaan Pemain Terbaik Bulan Ini di Liga Premier diraihnya pada bulan Agustus, sebagai bagian dari awal yang cemerlang yang menghasilkan serangkaian assist, dengan semangat yang sempat memudar kembali berkobar di lingkungan yang memberikan kebebasan lebih besar kepada pemain misterius berusia 30 tahun ini.
Grealish memukau banyak orang dengan penampilannya bersama The Toffees, namun harus absen sejak pertengahan Januari setelah menjalani operasi kaki akibat patah tulang stres yang tak terduga. Saat musim domestiknya berakhir, impian Piala Dunia pun pupus bagi pria yang telah mengoleksi 39 caps internasional.
Meskipun Grealish tidak akan bertolak ke Amerika Utara untuk mengejar kejayaan global bersama The Three Lions, masih harus dilihat apa yang akan terjadi di sisa musim panas ini. Everton tentu saja sangat ingin merampungkan kontrak penuh waktu untuk mantan pemain pinjaman mereka tersebut.
- Getty
Apakah Everton akan merekrut kembali Grealish dengan harga di bawah £50 juta?
Ketika ditanya apakah ia ingin Grealish kembali, di tengah upaya City untuk memulai lembaran baru di bawah Enzo Maresca yang diusulkan sebagai pengganti Guardiola, Reid—yang berbicara atas nama BUDDS, rumah lelang spesialis memorabilia olahraga terkemuka di Inggris—mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, dia pemain kelas atas. Saya suka kepribadiannya. Saya tahu dia sering dikritik karena sesekali minum bir. Sejujurnya, saya merasa itu cukup menyegarkan, karena saya berasal dari era itu.
“Saya hanya berpikir dia membawa sesuatu dari segi kepribadian. Yang paling penting, saya pikir dia juga membawa sesuatu di lapangan. Dia bisa mengolah bola. Di era modern, mereka menyebutnya nomor 10. Saya pikir dia akan cocok di sana. Saya ingin mencobanya di sana, tapi jika Anda bertanya tentang Grealish, saya adalah penggemar beratnya. Penggemar berat.”
Sambil mengusulkan ide pergantian posisi untuk Grealish, yang belakangan ini cenderung bermain di sayap kiri, Reid mengakui bahwa harga jual City sebesar £50 juta ($67 juta) — syarat yang ditetapkan dalam perjanjian pinjamannya — terlalu tinggi untuk pemain yang akan berusia 31 tahun pada September. Dia menambahkan: “Tentu saja. Saya pikir ketika kita membicarakan perubahan di Man City, jika dia tidak masuk dalam rencana, saya pikir ada kesepakatan yang bisa dicapai. Saya, tentu saja dari sudut pandang Everton, ingin hal itu terwujud.”
Bisnis yang cerdas: Ndiaye, Garner, dan Dewsbury-Hall tampil mengesankan
Everton belakangan ini berhasil menemukan nilai tambah dalam beberapa kesepakatan transfer, dengan Iliman Ndiaye yang kini menjadi favorit para penggemar sekaligus memberikan sentuhan kreatif. Mengenai upaya untuk mempertahankan pemain internasional Senegal tersebut di klub ini dalam jangka panjang, Reid mengatakan: “Dari sudut pandang Everton, saya ingin dia tetap bertahan. Saya pikir dia menciptakan dan mencetak gol. Sebagai klub, Everton harus melakukan perekrutan yang tepat dan mendatangkan pemain yang bisa bermain bersama dia. Tapi saya pikir dia adalah pemain yang bagus.
“Saya menonton pertandingan melawan Man City tahun ini. Di babak pertama melawan City, dia tak terbendung. Dia benar-benar luar biasa—menciptakan peluang, kami tidak bisa mencetaknya, tapi itu menunjukkan level pemain muda ini. Dia brilian. Saya pikir dia pemain top. Semoga saja Everton bisa mempertahankannya.”
Kiernan Dewsbury-Hall adalah salah satu pemain lain yang mendapat banyak pujian. Ketika ditanya apakah gelandang pekerja keras yang bergabung dengan The Toffees seharga £29 juta ($39 juta) dari Chelsea pada 2025 ini mendapat pengakuan yang layak dari khalayak luas, Reid menambahkan: “Pemain bagus. Jujur saja, James Garner juga. Saya pikir Garner sangat tidak beruntung tidak bisa ikut Piala Dunia.
“Saya ingat dua pertandingan melawan Forest di mana dia berhadapan dengan [Elliot] Anderson—yang merupakan pemain kelas atas—dan James Garner tampil bagus. Saya sangat mengagumi keduanya. Jelas, Everton harus memperbaiki lini serang mereka. Tapi tentu saja Dewsbury-Hall dan Garner adalah pemain sepak bola yang bagus.”
- BUDDS Auctions
Aksi Piala Dunia siap menjadi sorotan utama musim panas ini
Garner telah mengikuti jejak Grealish dengan berhasil masuk ke skuad senior Inggris. Ia memang tidak masuk dalam rencana Thomas Tuchel untuk Piala Dunia musim panas ini, tetapi ia akan menyaksikan dan mendukung tim dari jauh.
The Three Lions berharap generasi 2026 mereka dapat menyamai prestasi para legenda tahun 1966 dan mengakhiri puasa gelar internasional selama 60 tahun.
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