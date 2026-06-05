Setelah posisinya di lini serang klub induknya merosot seiring dengan kebijakan yang diterapkan Pep Guardiola, mantan bintang Aston Villa, Grealish, mencari tantangan baru di wilayah Barat Laut Inggris. David Moyes menyambutnya di Everton dengan tangan terbuka.

Penghargaan Pemain Terbaik Bulan Ini di Liga Premier diraihnya pada bulan Agustus, sebagai bagian dari awal yang cemerlang yang menghasilkan serangkaian assist, dengan semangat yang sempat memudar kembali berkobar di lingkungan yang memberikan kebebasan lebih besar kepada pemain misterius berusia 30 tahun ini.

Grealish memukau banyak orang dengan penampilannya bersama The Toffees, namun harus absen sejak pertengahan Januari setelah menjalani operasi kaki akibat patah tulang stres yang tak terduga. Saat musim domestiknya berakhir, impian Piala Dunia pun pupus bagi pria yang telah mengoleksi 39 caps internasional.

Meskipun Grealish tidak akan bertolak ke Amerika Utara untuk mengejar kejayaan global bersama The Three Lions, masih harus dilihat apa yang akan terjadi di sisa musim panas ini. Everton tentu saja sangat ingin merampungkan kontrak penuh waktu untuk mantan pemain pinjaman mereka tersebut.